Sát ngày cưới, tài tử Nhật lộ ảnh 'giường chiếu' với bồ

Đầu tháng 5, tin đồn Tetsuya Honma ngoại tình với một phụ nữ đã có chồng rộ lên trong showbiz Nhật. Sau đó, loạt ảnh nhạy cảm của anh và người phụ nữ, kèm theo các tin nhắn tục tĩu giữa hai người, bị tung lên mạng. Theo một nguồn tin của Yahoo, người cung cấp loạt ảnh là chồng của người phụ nữ.

Một nguồn tin chia sẻ rằng từ cuối năm 2023 đến đầu 2024, dù đã có bạn gái, Honma vẫn bí mật cặp kè với người khác. Anh thường mời tình nhân đến nhà mình ở Koenji.

Hiện Tetsuya Honma lẫn công ty của anh đều chưa lên tiếng về những cáo buộc.

Diễn viên Tetsuya Honma. Ảnh: Yahoo

Tetsuya Honma năm nay 43 tuổi, có danh tiếng vững chắc nhờ các tiểu phẩm hài và được biết đến với thành công trong chương trình King of Comedy.

Cuối tháng 4, thông qua trang cá nhân, Tetsuya Honma tiết lộ về đám cưới sắp diễn ra. Anh cho biết bạn gái là một nhân viên văn phòng 30 tuổi, hai người rất hợp tính nhau.

Tetsuya Honma lộ ảnh nhạy cảm sát ngày cưới. Ảnh: Yahoo