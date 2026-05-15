Chồng cầu cứu bác sĩ vì 'không đáp ứng' được vợ

Theo chia sẻ, sau tuổi 38, vợ anh trở nên chủ động và có nhu cầu gần gũi nhiều hơn trước. Ban đầu, anh cảm thấy hạnh phúc vì đời sống vợ chồng vẫn nồng nhiệt sau nhiều năm kết hôn. Thế nhưng, áp lực công việc dồn dập, thường xuyên thức khuya, thiếu ngủ khiến anh ngày càng kiệt sức. VnExpress đưa tin.

Điều khiến anh căng thẳng hơn là mỗi lần vợ chủ động, anh lại lo mình không đủ sức, không duy trì được phong độ như mong muốn. Cảm giác áp lực lặp đi lặp lại khiến anh dần né tránh chuyện chăn gối, ham muốn cũng giảm theo. Anh bắt đầu nghi ngờ bản thân mắc bệnh nam khoa hoặc suy giảm testosterone.

Tuy nhiên, sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định các chỉ số hormone sinh dục, chức năng cương và sức khỏe tổng thể của người đàn ông này đều trong giới hạn bình thường. Nguyên nhân chính nằm ở stress tâm lý kéo dài và áp lực phải “thể hiện bản lĩnh đàn ông”.

Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia nam học, đây là tình trạng khá phổ biến ở nam giới tuổi trung niên nhưng lại ít được chia sẻ. Nhiều người luôn mặc định đàn ông phải là người chủ động, mạnh mẽ và luôn sẵn sàng trong chuyện chăn gối. Chính suy nghĩ đó vô tình tạo ra áp lực vô hình khiến họ càng lo lắng, càng dễ suy giảm ham muốn.

Khi một người đàn ông bước vào trạng thái căng thẳng kéo dài, cơ thể sẽ tăng tiết hormone stress như cortisol. Chất này không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến testosterone và khả năng hưng phấn tình dục. Não bộ khi luôn trong trạng thái lo âu cũng khó tập trung vào cảm xúc thân mật, khiến việc cương cứng hoặc duy trì ham muốn trở nên khó khăn hơn.

Nhiều trường hợp, nam giới không thật sự “yếu sinh lý” nhưng lại rơi vào vòng luẩn quẩn tâm lý: lo không đáp ứng được bạn đời, dẫn đến áp lực khi gần gũi, là nguyên nhân gây giảm ham muốn. Điều này gây nên sự thất bại trong quan hệ và càng khiến người đàn ông tự ti hơn. Nếu kéo dài, tình trạng này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tự tin và hạnh phúc hôn nhân.

Các chuyên gia cũng cho rằng việc phụ nữ ngoài 35 tuổi có nhu cầu tình dục tăng lên là điều khá bình thường. Đây có thể là giai đoạn hormone, tâm lý và sự tự tin của phụ nữ thay đổi tích cực hơn. Tuy nhiên, trong nhiều gia đình Á Đông, vấn đề này vẫn còn khá nhạy cảm, khiến cả vợ và chồng khó trao đổi thẳng thắn với nhau.

Không ít người vợ nghĩ chồng lạnh nhạt là do hết yêu, trong khi người chồng lại âm thầm chịu áp lực vì sợ bản thân “không còn phong độ”. Sự im lặng kéo dài dễ tạo ra khoảng cách cảm xúc giữa hai người.

Theo các bác sĩ, chênh lệch ham muốn giữa vợ chồng là điều rất thường gặp và không đồng nghĩa hôn nhân có vấn đề. Điều quan trọng là cả hai cần trò chuyện cởi mở để hiểu trạng thái của nhau thay vì im lặng chịu đựng hoặc trách móc.

Để cải thiện tình trạng này, nam giới cần ưu tiên nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc, giảm áp lực công việc và duy trì vận động đều đặn. Những hoạt động như đi bộ nhanh, tập gym nhẹ, yoga hoặc bơi lội có thể giúp tăng testosterone tự nhiên, cải thiện tuần hoàn máu và giải tỏa stress hiệu quả.

Bên cạnh đó, các cặp đôi nên dành nhiều thời gian kết nối cảm xúc thay vì chỉ tập trung vào “hiệu suất” khi quan hệ. Những cử chỉ thân mật nhỏ như trò chuyện, ôm ấp, cùng đi dạo hoặc chia sẻ áp lực cuộc sống đôi khi lại là “liều thuốc” giúp đời sống chăn gối hồi phục tốt hơn nhiều loại thuốc hỗ trợ.

Các chuyên gia nhấn mạnh, khi gặp khó khăn trong đời sống tình dục, nam giới không nên vội tự kết luận mình bị yếu sinh lý hay âm thầm tìm đến thuốc kích thích không rõ nguồn gốc. Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân nằm ở tâm lý và lối sống, hoàn toàn có thể cải thiện nếu được điều chỉnh đúng cách.

Nếu tình trạng giảm ham muốn kéo dài kèm mệt mỏi, mất ngủ, giảm tập trung hoặc rối loạn cương thường xuyên, nam giới nên chủ động đi khám để được đánh giá toàn diện về nội tiết, tim mạch và sức khỏe tinh thần.