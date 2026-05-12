Bắt quả tang chồng ngoại tình, vợ trẻ cố tha thứ rồi nhận cú sốc đau hơn

Shannon Mowery đã chia sẻ câu chuyện hôn nhân đổ vỡ của mình trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu lượt xem. Cô cho biết bản thân chưa từng nghĩ có ngày mình phải đối diện với chuyện chồng ngoại tình.

Phát hiện chồng ngoại tình chỉ sau nửa năm cưới

Shannon kể cô và chồng yêu nhau từ thời trung học. Vì đã bên nhau quá lâu nên cô luôn tin tưởng tuyệt đối rằng anh sẽ không bao giờ ngoại tình.

"Tôi từng nghĩ dù có chuyện gì xảy ra, anh ấy cũng không phải kiểu người phản bội", cô chia sẻ.

Thế nhưng chỉ 6 tháng sau đám cưới, Shannon phát hiện chồng ngoại tình với nữ đồng nghiệp. Cô tìm thấy những tin nhắn được giấu kỹ trong một thư mục ẩn trên WhatsApp khi kiểm tra điện thoại của chồng.

Cú sốc khiến cô mất nhiều tháng mới có thể bình tĩnh để suy nghĩ và đưa ra quyết định. Khi đó, Shannon mới 24 tuổi và vẫn tin rằng tình yêu của họ có thể cứu vãn.

Cố níu kéo cuộc hôn nhân nhưng càng sống càng đau khổ

Dù biết chồng phản bội, Shannon vẫn lựa chọn ở lại. Cô hy vọng mọi thứ có thể quay về như trước và cho rằng bản thân khó có thể trưởng thành nếu thiếu anh.

Tuy nhiên, sau khi phát hiện chồng ngoại tình, cô rơi vào trạng thái bất an kéo dài. Mỗi khi chồng không ở cạnh, cô lại lo lắng, mất ngủ và luôn muốn kiểm tra điện thoại của anh.

"Tôi không thể tin tưởng anh ấy thêm lần nào nữa. Tôi liên tục hoảng loạn, không biết nên tiếp tục hay buông bỏ", Shannon kể.

Không chỉ chịu tổn thương vì hôn nhân, đúng thời điểm đó mẹ cô đột ngột qua đời. Là con một, Shannon phải tự mình lo liệu mọi việc, khiến tinh thần càng suy sụp.

Điều khiến cô đau lòng hơn là trong lúc cô cố gắng hàn gắn, chồng vẫn âm thầm duy trì mối quan hệ ngoài luồng.

Cái kết sau cùng: Ly hôn và học cách đứng dậy

Sau khoảng thời gian chịu đựng kéo dài, Shannon quyết định công khai sự thật về cuộc hôn nhân của mình trên mạng xã hội rồi ly hôn.

Nhìn lại quãng thời gian từng cố gắng níu kéo, cô cho rằng đó là quyết định sai lầm lớn nhất.

"Lẽ ra tôi nên rời đi ngay từ đầu", cô nói.

Sau ly hôn, Shannon tìm đến chuyên gia tâm lý để trị liệu, học cách chữa lành và xây dựng lại niềm tin vào các mối quan hệ.

Theo cô, một mối quan hệ muốn bền vững cần được xây dựng trên sự tin tưởng, an toàn và tình yêu chân thành. Khi sự phản bội xuất hiện, những điều đó rất khó có thể nguyên vẹn như trước.

Khi phát hiện ngoại tình, điều khó nhất không phải là chia tay

Câu chuyện của Shannon nhận được nhiều sự đồng cảm trên mạng xã hội bởi không ít người từng ở trong hoàn cảnh tương tự: biết đối phương phản bội nhưng vẫn chần chừ không dám rời đi.

Nhiều người cho rằng thứ khiến họ đau đớn nhất không chỉ là sự phản bội, mà còn là cảm giác mất đi một phần tuổi trẻ, ký ức và niềm tin đã từng dành cho đối phương.

Tuy nhiên, sau cùng, việc dám bước ra khỏi một mối quan hệ độc hại đôi khi lại là cách duy nhất để tự cứu lấy chính mình.