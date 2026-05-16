Khoảnh khắc gây sốt của Hương Tràm

Khoảnh khắc đặc biệt trong fan meeting của Hương Tràm

Sau 7 năm mới tổ chức lại fan meeting, ca sĩ Hương Tràm tạo nên không khí sôi động tại TPHCM và Hà Nội trong tháng 5/2026 với loạt khoảnh khắc tương tác gây chú ý trên mạng xã hội.

Giọng ca Em gái mưa xuất hiện gần gũi, trò chuyện và hòa mình cùng khán giả. Một số fan còn tự tin bước lên sân khấu song ca cùng thần tượng. Trên mạng xã hội, nhiều video ghi lại cảnh người hâm mộ đọ nốt cao cùng Hương Tràm nhanh chóng lan truyền trên TikTok và các nền tảng khác. Không ít khán giả hài hước gọi đây là sự kiện “fan hát cho idol nghe”.

Hương Tràm gặp gỡ fan ở TPHCM và Hà Nội.

Một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất là khi Hương Tràm hỗ trợ một khán giả nam bí mật cầu hôn bạn gái ngay trên sân khấu trong lúc trình diễn ca khúc Ngại ngùng .

Ca sĩ cùng ê-kíp cũng tạo ra những trò chơi tương tác xuyên suốt chương trình. Đặc biệt là màn chơi bơm phao từng xuất hiện tại TPHCM và tiếp tục được fan Hà Nội hưởng ứng nhiệt tình.

Khoảnh khắc nữ ca sĩ giúp fan cầu hôn trong fan meeting.

Úp mở dự án mới sau khi thắng giải Album của năm

Sau nhiều năm vắng bóng để sang Mỹ học tập và ổn định cuộc sống, ca sĩ Hương Tràm trở lại với các hoạt động âm nhạc trong nước. Dấu mốc đáng chú ý gần nhất của nữ ca sĩ là chiến thắng tại giải Cống hiến lần thứ 20 ở hạng mục Album của năm với dự án Phao cứu sinh .

Giải thưởng được xem như cột mốc ghi nhận hành trình làm nghề nhiều thay đổi của Hương Tràm sau hơn một thập niên hoạt động nghệ thuật.

Bước ra từ ngôi vị quán quân Giọng hát Việt , cô từng ghi dấu ấn với loạt bản hit ballad như Ngốc , Cho em gần anh thêm chút nữa , Em gái mưa ... Khi sự nghiệp đang ở giai đoạn đỉnh cao, nữ ca sĩ bất ngờ sang Mỹ du học và tạm ngưng phần lớn hoạt động tại Việt Nam.

Hương Tràm tích cực hoạt động nghệ thuật và sắp ra mắt dự án mới.

Trở về nước từ cuối năm 2023, Hương Tràm dần tái xuất qua nhiều sân khấu, chương trình âm nhạc và liên tục thử nghiệm hình ảnh mới. Với album Phao cứu sinh phát hành cuối năm 2025, cô không còn đóng khung trong màu sắc ballad quen thuộc mà chuyển hướng sang cinematic pop, thể hiện qua các ca khúc như Ước anh nhiều nỗi buồn , Phao cứu sinh, Nhường anh cho cô ấy .

Hướng đến hoạt động mới, ca sĩ hé lộ về dự án mới thông qua loạt hashtag như “#TheNextChapter”, “#Tram2026”, “#Tháng7”, “#Tháng8”... khiến người hâm mộ tò mò về kế hoạch trở lại tiếp theo của Hương Tràm trong năm 2026.