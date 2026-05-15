Bi kịch từ mối tình vụng trộm giữa em vợ và anh rể

Trong mắt hàng xóm tại Challney, Sabah và Saima Khan là hai chị em thân thiết hiếm có. Dù cách nhau 7 tuổi, họ gần như không rời nhau, cùng đi mua sắm, cùng đón con Saima ở trường và sống chung dưới mái nhà của bố mẹ. Một người bạn gia đình nói hai chị em thân đến mức nhiều người tưởng họ là song sinh. Tuy nhiên, đằng sau vẻ gắn bó đó, Sabah nảy sinh quan hệ tình cảm với Hafeez Rehman, chồng Saima.

Mối quan hệ ngoài luồng kéo dài 4 năm, trong thời gian này Saima không hay biết. Theo hồ sơ tại tòa, Sabah từng mang thai với Hafeez nhưng phải phá để tránh bị lộ chuyện. Hafeez không có ý định rời bỏ vợ. Khi anh ta tìm cách chấm dứt quan hệ và dự tính chuyển ra khỏi ngoài cùng Saima và các con, Sabah bắt đầu lên kế hoạch loại bỏ chị gái.

Saima Khan (phải) và em gái Sabah Khan. Ảnh: Mail

Các tin nhắn được công bố tại tòa cho thấy cô nhiều lần thể hiện sự thù ghét với Saima, đồng thời tìm kiếm trên mạng những nội dung liên quan đến chất độc, thuê sát thủ và cách giết người mà không bị phát hiện. Trước khi tự ra tay, Sabah còn liên lạc với một người ở Pakistan, trả 5.000 bảng Anh cho một thầy phù thủy với hy vọng dùng "ma thuật đen" để hại chị gái. Khi việc này không có kết quả, cô mua một con dao tại Tesco một ngày trước khi vụ án xảy ra.

Khoảng 23h ngày 23/5/2016, Sabah nhắn tin dụ Saima về nhà sớm, nói rằng các con của chị đang khóc. Khi Saima bước vào hành lang, Sabah tấn công chị bằng 68 nhát dao. 4 con của Saima khi đó đang ngủ trên lầu và bị đánh thức bởi tiếng động.

Sau khi gây án, Sabah thay quần áo dính máu, giấu hung khí trong túi cùng quần áo, rồi cố dàn dựng hiện trường thành một vụ trộm bất thành. Cô đập vỡ cửa sổ và nói với cảnh sát rằng khi ra khỏi phòng tắm, cô thấy chị gái nằm bất động ở hành lang. Ban đầu, những người xung quanh không nghi ngờ Sabah.

Con dao gây án của Sabah. Ảnh: Mail

Một hàng xóm kể đêm đó ông nghe tiếng la hét của mẹ hai chị em, chạy ra thì thấy nhân viên y tế đã có mặt. Sabah còn bảo ông lên lầu kiểm tra các con của Saima.

"Họ thân thiết đến mức việc Sabah liên quan đến vụ án là điều cuối cùng tôi có thể nghĩ tới", người này nói.

Tuy nhiên, lời khai của Sabah nhanh chóng bị nghi ngờ khi cảnh sát tìm thấy hung khí và quần áo dính máu được giấu trong phòng. Dữ liệu điện thoại, lịch sử tìm kiếm trên mạng và các tin nhắn với Hafeez trở thành chứng cứ quan trọng, cho thấy động cơ ghen tuông và chiếm hữu.

Tại tòa, Hafeez cố giảm nhẹ vai trò trong mối quan hệ với em vợ, nói rằng anh ta bị ép buộc trong suốt 4 năm. Nhưng luật sư của Sabah cố chứng minh điều ngược lại: Hafeez vẫn quan hệ với Sabah vài ngày trước án mạng, thậm chí anh ta từng cân nhắc khả năng cưới em vợ.

Hafeez ngoại tình với em vợ. Ảnh: Mail

Luật sư bào chữa mô tả Sabah là người cô độc, có dấu hiệu vấn đề sức khỏe tâm thần và từng tự làm hại bản thân. Tuy vậy, bồi thẩm đoàn kết luận cô phạm tội giết người. Sabah bị tuyên án tù chung thân, phải thụ án tối thiểu 22 năm.

Năm 2017, cô kháng cáo xin giảm án nhưng bị bác. Các thẩm phán nhận định mức án dành cho vụ giết người "dã man và tàn bạo" này không phải quá nặng. 10 năm sau vụ án, gia đình Khan vẫn sống trong căn nhà nơi thảm kịch xảy ra nhưng từ chối nhắc lại nỗi đau mất con gái.

Trong khi đó, Hafeez trở về làng Gulpur, Pakistan, cưới vợ mới và có thêm hai con, sau đó quay lại Anh sống. Theo Mail, Hafeez bị một số người thân ở quê nhà xa lánh vì vụ ngoại tình. Người ta vẫn thấy ông đưa đón các con chung với Saima đến nhà ông bà ngoại nhưng thường chỉ đậu xe ngoài đường, không bước vào căn nhà nơi vợ cũ bị sát hại.