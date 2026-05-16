Khoảnh khắc 'điên' nhất thảm đỏ Cannes

Ngày 15/5 (giờ địa phương), dàn sao quốc tế đến với Liên hoan phim Cannes 2026 để tham dự buổi ra mắt Karma - bộ phim kinh dị tâm lý Pháp năm 2026 do Guillaume Canet đạo diễn, đồng biên kịch với Simon Jacquet. Gây chú ý nhất thảm đỏ Cannes ngày 4 phải kể đến hai ngôi sao Pháp là siêu mẫu/diễn viên Laetitia Casta và diễn viên/đạo diễn Vincent Macaigne. Ảnh: Getty Images

Dù không phải một cặp (Casta kết hôn với tài tử Louis Garrel vào năm 2017), hai người có nhiều cử chỉ thân mật như khoác tay nhau, đùa giỡn, "động chạm" trên thảm đỏ. Bộ đôi còn bất ngờ khiêu vũ giữa dàn sao đang tạo dáng chụp ảnh. Ảnh: Getty Images

Macaigne sau đó nhấc bổng và bế người đẹp bước lên cầu thang trong tiếng reo hò của các nhiếp ảnh gia. Tạp chí Vanity Fair mô tả mọi người có mặt tại đó đều kinh ngạc trước màn dạo thảm đỏ "có một không hai" này. Trong khi đó, tờ Vogue Pháp cho rằng đây là một trong những khoảnh khắc nổi bật nhất tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 79. Daily Mail dùng từ "kooky" để nói về hành động của hai ngôi sao, có nghĩa là kỳ quặc nhưng theo hướng hài hước, thú vị. Nhiều tờ báo khác gọi đây là một trong những khoảnh khắc “điên” và đáng nhớ nhất thảm đỏ Cannes năm nay. Ảnh: Getty Images/Vanity Fair

Lý Băng Băng trông thanh lịch với chiếc váy quây xẻ ngực. Ở tuổi 53, nữ diễn viên Trung Quốc dường như bị thời gian bỏ quên.

Nữ diễn viên Anh gốc Ấn Simone Ashley lộng lẫy trong chiếc váy đuôi cá màu đỏ, kết hợp trang sức kim cương đắt giá. Ảnh: Reuters/AP

Sau màn công khai mang thai con đầu lòng một ngày trước đó, "thiên thần nội y" Barbara Palvin trở lại với trang phục giấu bụng. Đồng hành cùng cô là chồng Dylan Sprouse. Ảnh: Shutterstock/Getty Images

Ca/nhạc sĩ Anh Pixie Lott thanh lịch với bộ váy đen ôm sát người được trang trí bằng họa tiết hoa bạc. Cô cũng có chồng, Oliver Cheshire, hộ tống. Lott và Palvin ôm hôn chào hỏi thân thiết ngay trên thảm đỏ. Ảnh: Shutterstock

Marion Cotillard, nữ chính Karma, diện váy Chanel bằng da màu đen. Cô trẻ trung thách thức thời gian ở tuổi 51. Ảnh: Getty Images

"Bond girl" Olga Kurylenko đằm thắm ở tuổi 46. Cô mặc váy dạ hội màu đỏ xuyên thấu theo phong cách baroque (trào lưu nghệ thuật và kiến trúc bắt nguồn từ Italy vào năm 1600, nổi bật với các đường nét uốn lượn), kết hợp cùng phụ kiện và ví cầm tay của Roger Vivier. Ảnh: Shutterstock/Getty Images

Ngày 15/5 cũng diễn ra buổi ra mắt phim Gentle Monster (hợp tác Đức, Áo và Pháp). Siêu mẫu Anh Cara Delevingne dẫn đầu dàn sao với chiếc váy cổ yếm đen, khoe thân hình mảnh mai và vô số hình xăm trên cánh tay. Cô có màn tương tác đầy thân mật với diễn viên/đạo diễn Jordan Firstman. Hai người đóng vai chính trong Club Kid (2026), bộ phim đầu tay của Jordan. Ảnh: EPA/WireImage

Người mẫu Adot Gak gần như phô bày một nửa thân trên với chiếc váy đỏ cắt xẻ táo bạo. Ảnh: Getty Images

Ngôi sao của phim Gentle Monster, Léa Seydoux, nền nã, thanh lịch với váy trễ vai đen, kết hợp trang sức kim cương. Ảnh: PA/Getty