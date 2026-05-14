Chồng ngoại tình công khai, vợ vẫn khóc xin mọi người tha thứ vì con còn nhỏ

Sự việc được chia sẻ trên truyền thông Trung Quốc và nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng bởi thái độ lạnh lùng của gã chồng ngoại tình cũng như hoàn cảnh đáng thương của người vợ.

Vợ bàng hoàng phát hiện chồng ngoại tình qua camera an ninh

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Daily Mail, vụ việc xảy ra tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Một nhóm người đã tới đồn cảnh sát trình báo về vụ xô xát xảy ra trên phố West Jiefang nổi tiếng.

Nhóm người này cho biết khi đang đứng chờ thang máy tại một tòa nhà, họ nhìn thấy một cặp nam nữ tình tứ bên trong.

Khi có người hỏi liệu hai người có đi ra ngoài hay không, người đàn ông lập tức nổi nóng vì cho rằng nhân tình của mình bị xúc phạm.

Không giữ được bình tĩnh, anh ta lao tới đẩy ngã người đối diện, khiến hai bên xảy ra ẩu đả ngay tại chỗ.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, cảnh sát nhiều lần liên lạc với người đàn ông nhưng không thành công. Cuối cùng, họ buộc phải gọi vợ anh ta tới đồn để phối hợp giải quyết.

Tại đây, người vợ gần như suy sụp khi được xem lại đoạn video từ camera an ninh. Trong hình ảnh ghi lại, chồng cô liên tục ôm ấp, hôn hít một cô gái trẻ ngay trước thang máy.

Khi được hỏi liệu có biết chuyện chồng ngoại tình hay không, người phụ nữ chỉ lặng lẽ lắc đầu, không nói nên lời.

Người vợ xem camera phát hiện chồng ngoại tình.

Cuộc hôn nhân đầy nước mắt phía sau chuyện ngoại tình

Người vợ sau đó chia sẻ rằng chồng mình thường xuyên đi chơi đêm, nhiều hôm tới sáng mới về nhà. Mỗi lần cô góp ý hoặc khuyên can, cả hai lại cãi vã, thậm chí xảy ra xô xát.

Cô nghẹn ngào kể mình phải ở nhà chăm sóc con nhỏ suốt ngày, trong khi chồng ngày càng lạnh nhạt và vô trách nhiệm.

"Con của chúng tôi vẫn còn rất nhỏ. Tôi chỉ mong mọi chuyện đừng đi quá xa", người vợ bật khóc nói với nhóm người liên quan tới vụ ẩu đả, đồng thời cầu xin họ bỏ qua cho chồng mình.

Hình ảnh người phụ nữ ngồi cô độc ngoài hành lang đồn cảnh sát khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Chồng cùng nhân tình xuất hiện với thái độ thản nhiên

Một lúc sau, người chồng cuối cùng cũng xuất hiện tại đồn cảnh sát. Điều khiến nhiều người phẫn nộ là anh ta đi cùng nhân tình với thái độ vô cùng bình thản.

Theo hình ảnh được phát sóng trong chương trình thực tế "Guard West Jiefang Road", người đàn ông thậm chí còn đi ngang qua mặt vợ mà không hề nhìn cô lấy một lần, cũng không thể hiện sự hối lỗi hay áy náy.

Trong khi người vợ lặng lẽ ngồi ngoài hành lang, người chồng và nhân tình được đưa vào phòng làm việc để lấy lời khai.

Người vợ bật khóc khi xem video ở đồn cảnh sát. Ảnh: Weibo

Cộng đồng mạng phẫn nộ, khuyên người vợ chấm dứt cuộc hôn nhân

Sau khi chương trình phát sóng, câu chuyện nhanh chóng gây "bão" mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự thương cảm dành cho người vợ, đồng thời chỉ trích gay gắt hành vi ngoại tình của người chồng.

Không ít ý kiến cho rằng người phụ nữ nên mạnh mẽ chấm dứt cuộc hôn nhân độc hại thay vì tiếp tục chịu đựng chỉ vì con cái.

Một cư dân mạng bình luận: "Không đứa trẻ nào muốn lớn lên trong một gia đình đầy tổn thương như vậy. Cố gắng níu kéo một người chồng phản bội chỉ khiến người phụ nữ đau khổ hơn mà thôi".