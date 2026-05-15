3 thói quen được người giàu duy trì suốt đời, Elon Musk cũng không ngoại lệ

Đằng sau thành công của người giàu thường không phải bí quyết quá cao siêu, mà là những thói quen được duy trì bền bỉ mỗi ngày.

Tỷ phú Elon Musk từng chia sẻ một điều rất đơn giản khi được hỏi bí quyết thành công: "Tôi đọc rất nhiều".

Câu trả lời ngắn gọn ấy lại phản ánh điểm chung của không ít người giàu trên thế giới: họ luôn nghiêm túc với việc phát triển bản thân, quản lý thời gian và nâng cấp tư duy.

Một nghiên cứu kéo dài suốt 5 năm của học giả người Mỹ Thomas Corley từng theo dõi cuộc sống của 177 người giàu tự thân và 128 người có hoàn cảnh khó khăn. Kết quả cho thấy: chính những thói quen lặp lại mỗi ngày tạo nên khoảng cách lớn giữa người thành công và phần còn lại.

Nhiều người giàu không sống theo cảm hứng nhất thời. Họ chọn kỷ luật, sự tập trung và đầu tư lâu dài cho bản thân. Đây cũng là 3 thói quen phổ biến mà rất nhiều người giàu duy trì suốt cuộc đời.

Người giàu luôn ưu tiên chăm sóc sức khỏe và duy trì sự năng động

Có một video từng gây chú ý trên mạng xã hội ghi lại cảnh phòng gym tại khu trung tâm sầm uất ở Hồng Kông sáng đèn từ rất sớm. Điều đáng nói là phần lớn người xuất hiện ở đây đều là doanh nhân hoặc giới có thu nhập cao.

Trong khi nhiều người còn chật vật thức dậy để bắt đầu ngày mới, họ đã hoàn thành việc tập luyện, ăn uống khoa học và bước vào công việc với trạng thái tỉnh táo, nhiều năng lượng.

Điểm khác biệt của người giàu không chỉ nằm ở tiền bạc, mà còn ở cách họ bảo vệ sức khỏe và duy trì hiệu suất sống.

Nhiều nghiên cứu cho thấy tập thể dục không chỉ cải thiện thể chất mà còn giúp tăng khả năng tập trung, giảm căng thẳng và nâng cao tinh thần. Người duy trì vận động đều đặn thường có ý chí bền bỉ hơn và khả năng vượt khó tốt hơn.

Không ít người giàu xem việc rèn luyện cơ thể là một phần bắt buộc trong lịch trình mỗi ngày. Với họ, sức khỏe không phải "khi có thời gian mới chăm sóc", mà chính là nền tảng để tạo ra tài sản và duy trì thành công lâu dài.

Người giàu biết kiểm soát ham muốn để tích lũy tài sản

Một thực tế khá phổ biến là nhiều người kiếm được bao nhiêu lại tiêu gần hết bấy nhiêu. Khi vừa nhận lương, họ dễ bị cuốn vào mua sắm, du lịch, ăn uống hoặc những thú vui ngắn hạn.

Trong khi đó, phần lớn người giàu lại có xu hướng tiêu tiền rất lý trí.

Tác giả Thomas Stanley – người nổi tiếng với cuốn sách nghiên cứu về giới triệu phú – từng kể về một cặp vợ chồng giàu có nhưng sống vô cùng giản dị. Họ không chạy theo xe sang, không chi tiêu phô trương và luôn cân nhắc kỹ trước khi mua bất kỳ món đồ nào.

Chính việc kiểm soát ham muốn tiêu dùng đã giúp họ tích lũy được số vốn đầu tiên để đầu tư và gia tăng tài sản.

Điểm khác biệt giữa người giàu và nhiều người khác nằm ở khả năng trì hoãn sự hưởng thụ. Người giàu thường ưu tiên giá trị lâu dài hơn cảm xúc tức thời.

Họ sẵn sàng dùng thời gian rảnh để học thêm kỹ năng, cập nhật kiến thức hoặc tìm kiếm cơ hội đầu tư thay vì chỉ giải trí. Họ cũng chú trọng đầu tư cho tri thức, các mối quan hệ chất lượng và những tài sản có khả năng sinh lời bền vững.

Khi biết làm chủ ham muốn, con người sẽ dễ dàng kiểm soát tiền bạc và định hướng cuộc sống hiệu quả hơn.

Thói quen đọc sách là "vũ khí" không thể thiếu của người giàu

Sau khi trở thành người giàu nhất thế giới, Elon Musk từng được hỏi điều gì giúp ông có được thành công như hiện tại. Và câu trả lời vẫn là: đọc sách.

Nhiều người giàu xem việc đọc là cách nhanh nhất để tiếp cận tri thức và học hỏi kinh nghiệm từ những bộ óc xuất sắc nhất.

Nhà văn Chu Linh từng ví việc đọc sách giống như đang trò chuyện với các chuyên gia hàng đầu hoặc những nhân vật kiệt xuất của nhiều thời đại.

Một cuốn sách hay có thể giúp người đọc mở rộng góc nhìn, thay đổi tư duy và tránh được những sai lầm không đáng có trong cuộc sống.

Đọc tiểu sử người thành công giúp hiểu cách họ vượt qua nghịch cảnh. Đọc sách lịch sử giúp nhìn rõ quy luật phát triển của xã hội. Đọc các ấn phẩm cập nhật xu hướng lại giúp con người không bị tụt lại phía sau trong thời đại thay đổi liên tục.

Càng thành công, nhiều người giàu càng dành nhiều thời gian cho việc đọc và học hỏi. Bởi họ hiểu rằng tiền bạc có thể mất đi, nhưng tri thức và tư duy mới là tài sản bền vững nhất.

Mỗi trang sách được đọc hôm nay có thể trở thành bước đệm giúp một người tiến xa hơn trong tương lai.