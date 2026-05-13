Cô gái 29 tuổi qua đời sau lễ cưới không chú rể

Ngày 9/5, em gái Wang Bingbing thông báo cô qua đời sau thời gian điều trị ung thư cổ tử cung. Trên trang cá nhân, gia đình đăng cáo phó, mong cô yên nghỉ. Một ngày trước khi qua đời, cô để lại lời nhắn cuối cùng: "Tôi ra đi bây giờ, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa".

Wang Bingbing tự làm đám cưới năm 2025. Ảnh: QQ

Trước khi mắc bệnh, Wang là giảng viên, được nhận xét có năng lực trong công việc. Năm 2023, khi 27 tuổi, chưa kết hôn và chưa có con, cô được chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn giữa đến cuối. Sau đó, Wang bắt đầu ghi lại quá trình điều trị trên mạng xã hội, từ phẫu thuật, hóa trị đến những thay đổi về ngoại hình và sức khỏe.

Tháng 6/2025, bệnh tái phát và di căn, buộc cô bước vào đợt điều trị mới. Dù sức khỏe suy giảm, Wang vẫn cố giữ tinh thần lạc quan. Trong một bài đăng, cô nói muốn hoàn thành điều mình luôn mong ước là được mặc váy cưới. Năm 2025, cô tổ chức "đám cưới một mình", trở thành cô dâu trong ngày đặc biệt của chính mình.

Hình ảnh Wang mặc váy cưới từng gây xúc động trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người xem đây là cách cô tạm gác bệnh tật để sống trọn với mong muốn cá nhân, dù chưa có một hôn lễ theo nghĩa thông thường.

Wang mắc ung thư năm 27 tuổi. Ảnh: QQ

Câu chuyện của Wang khiến nhiều người chú ý đến ung thư cổ tử cung ở phụ nữ trẻ. Theo một nghiên cứu dịch tễ học năm 2021 tại Trung Quốc, nhóm phụ nữ 25-45 tuổi có tỷ lệ mắc ung thư cổ tử cung cao ở cả thành thị và nông thôn. Một bài báo đăng trên Tạp chí Y học Dự phòng Trung Quốc năm 2024 cũng cho thấy tỷ lệ mắc bệnh ở người trẻ có xu hướng tăng qua các năm.

Theo giới chuyên môn, ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu có thể diễn tiến âm thầm, ít triệu chứng rõ ràng. Nhiễm HPV nguy cơ cao được xem là nguyên nhân liên quan đến phần lớn ca bệnh, song không phải trường hợp nhiễm HPV nào cũng dẫn đến ung thư. Các khuyến cáo y tế hiện nay vẫn nhấn mạnh vai trò của tiêm vaccine HPV, khám phụ khoa và tầm soát định kỳ trong phòng ngừa, phát hiện sớm bệnh.