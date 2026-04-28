Phát hiện chồng ngoại tình, vợ đánh ghen kinh hoàng giữa khu nghỉ dưỡng

Bắt gặp chồng ngoại tình ngay tại khu nghỉ dưỡng

Theo truyền thông địa phương, vụ đánh ghen vì phát hiện ngoại tình xảy ra tại quận Min Buri, thủ đô Bangkok. Người vợ tên Worawan đã phát hiện chồng mình đang có chuyến nghỉ dưỡng cùng người phụ nữ khác.

Không giữ được bình tĩnh, cô lập tức tìm đến nơi hai người đang ở. Khi tận mắt chứng kiến sự việc, cơn ghen dữ dội khiến Worawan mất kiểm soát hành vi.

Cuộc đối đầu nhanh chóng leo thang thành xô xát. Trong lúc giằng co, Worawan đã tấn công người phụ nữ được cho là "tiểu tam".

Nạn nhân được xác định là Phojchanat, bị thương nghiêm trọng sau vụ ẩu đả. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, cô không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Đại diện lực lượng chức năng địa phương, cảnh sát Banlu Phloetnok cho biết họ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo về vụ việc.

Worawan chủ động ra công an trình diện. Ảnh: The Thaiger

Bi kịch từ cơn ghen mất kiểm soát

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Worawan đã chủ động đến đồn cảnh sát trình diện. Hiện cô đang phải đối mặt với cáo buộc gây thương tích dẫn đến chết người, một tội danh có thể khiến nghi phạm chịu mức án rất nặng theo pháp luật Thái Lan.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hệ lụy nghiêm trọng từ việc không kiểm soát cảm xúc, đặc biệt là trong các mối quan hệ hôn nhân có dấu hiệu rạn nứt.

Chỉ trong khoảnh khắc mất bình tĩnh, một hành động bộc phát có thể đẩy nhiều người vào bi kịch không thể cứu vãn, để lại hậu quả nặng nề cho cả người trong cuộc và gia đình hai bên.

5 cách giúp bạn giữ thế chủ động khi phát hiện bạn đời ngoại tình

Phát hiện người bạn đời ngoại tình là cú sốc lớn, dễ đẩy nhiều người vào trạng thái mất kiểm soát. Nhưng chính trong khoảnh khắc tưởng như hỗn loạn nhất, cách bạn phản ứng lại quyết định tương lai của mối quan hệ – và cả sự bình yên của chính bạn.

Giữ được sự tỉnh táo, bạn mới có thể "xoay chuyển ván cờ" thay vì để cảm xúc dẫn dắt đến những hành động bộc phát.

Ngoại tình là sai lầm của người phản bội, nhưng một mối quan hệ đổ vỡ thường không chỉ đến từ một phía. Ảnh minh họa

Chấp nhận sự thật để không kiệt sức vì cảm xúc

Dù đau đớn đến đâu, việc đầu tiên vẫn là đối diện với sự thật rằng chuyện đã xảy ra. Phủ nhận, oán trách hay dằn vặt chỉ khiến bạn tiêu hao năng lượng mà không thay đổi được điều gì.

Ở giai đoạn đầu, bạn không cần phải làm gì quá nhiều. Hãy cho phép bản thân được "tạm dừng", nghỉ ngơi, tĩnh lặng, tránh suy nghĩ quá mức. Khi cảm xúc lắng xuống, bạn mới đủ tỉnh táo để đưa ra những quyết định đúng đắn.

Nhìn lại toàn bộ vấn đề và tìm nguyên nhân gốc rễ

Sau khi vượt qua cú sốc ban đầu, điều cần làm là nhìn lại mối quan hệ một cách toàn diện. Những dấu hiệu rạn nứt có thể đã xuất hiện từ trước nhưng bị bỏ qua, khoảng cách trong giao tiếp, sự lạnh nhạt, những thay đổi nhỏ nhưng lặp lại mỗi ngày.

Việc phân tích không nhằm đổ lỗi, mà để hiểu rõ điều gì đã dẫn đến hiện tại. Mỗi mối quan hệ đều có "nguyên nhân sâu xa", và khi nhận diện được điều đó, bạn mới có cơ sở để điều chỉnh hoặc đưa ra lựa chọn phù hợp.

Dám nhận phần trách nhiệm của chính mình

Ngoại tình là sai lầm của người phản bội, nhưng một mối quan hệ đổ vỡ thường không chỉ đến từ một phía. Việc nhìn nhận phần thiếu sót của bản thân không phải để tự trách, mà để bạn giành lại quyền kiểm soát cuộc đời mình.

Khi bạn hiểu rằng mình vừa là "nguyên nhân" vừa là "giải pháp", bạn sẽ không còn bị mắc kẹt trong vai trò nạn nhân. Đây là bước chuyển quan trọng để bạn lấy lại thế chủ động.

Xác định mục tiêu thuộc về chính bạn

Nhiều người rơi vào vòng luẩn quẩn vì đặt mục tiêu vào người khác: mong chồng quay về, mong đối phương thay đổi. Nhưng những điều đó nằm ngoài khả năng kiểm soát của bạn.

Thay vào đó, hãy xác định mục tiêu xuất phát từ chính mình: bạn muốn trở thành người như thế nào, bạn muốn sống ra sao trong mối quan hệ này. Khi mục tiêu thuộc về bạn, bạn sẽ biết mình cần làm gì, thay đổi điều gì và tiến về đâu.

Hành động kiên định thay vì chỉ suy nghĩ

Mọi nhận thức nếu không được chuyển hóa thành hành động thì đều vô nghĩa. Khi đã xác định hướng đi, bạn cần kiên trì thực hiện, dù thay đổi là điều không dễ dàng.

Hãy tự tạo động lực cho bản thân bằng những lý do đủ mạnh để thay đổi. Khi nội lực bên trong được củng cố, bạn sẽ không còn dễ bị cuốn theo cảm xúc tiêu cực hay phụ thuộc vào người khác.

Giữ được bình tĩnh là giữ được tương lai của chính mình

Ngoại tình có thể là cú sốc, nhưng cách bạn đối diện với nó mới là điều quyết định cuộc đời bạn rẽ sang hướng nào. Một phút "cả giận mất khôn" có thể khiến mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát, trong khi sự tỉnh táo sẽ mở ra nhiều lựa chọn tốt hơn.

Điều quan trọng nhất không phải là giữ hay buông một mối quan hệ, mà là bạn có đủ bản lĩnh để làm chủ chính mình trong hoàn cảnh khó khăn hay không.