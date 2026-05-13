Ca sĩ Tuấn Hưng nhập viện

Ca sĩ Tuấn Hưng chia sẻ: “Cứ ra vào viện mỗi ngày một lần cho tới hôm diễn Anh trai vượt ngàn chông gai quả thật nghĩ lại thấy nhọc với cái dạ dày.

Hôm trước khi diễn xong chương trình Vé về thanh xuân thì rạng sáng lại phải vào viện truyền giảm đau, truyền nước rồi siêu âm chụp chiếu các kiểu. Hát xong chương trình hôm 24/4 thì đi thẳng vào Bệnh viện Quân đội 108. Sáng 25/4, đúng 11h quay rồi diễn Anh trai vượt ngàn chông gai xong về lại vào viện.

Hình ảnh Tuấn Hưng truyền nước ở bệnh viện. Ảnh chụp màn hình

Bực mình quá, 27/4 vào Bệnh viện Quân đội 108 thêm lần nữa để nội soi dạ dày và kết quả sau khi thực hiện hết các thủ tục thăm khám là bình thường, không có vấn đề gì đáng lo. Bác sĩ kết luận là bị stress và thiếu ngủ quá mức”.

Ca sĩ Tuấn Hưng cũng cho biết thêm rằng, thời gian qua anh bị thiếu ngủ và suy nghĩ nhiều. Ngày nào cũng ngủ ít, có ngủ nhiều thì cũng 5h sáng đã thức giấc và làm việc cả ngày. Anh gần như không nhậu nhẹt, không tụ tập với bạn bè. Khoảng 2 tuần nay, anh tập ngủ sớm và đã ngủ đủ 8 tiếng.

Cách đây không lâu, Tuấn Hưng cũng mắc Covid-19. Nam ca sĩ nói rằng, ngay khi nghi mình bị Covid-19, anh thấy mình mẩy ê ẩm kèm theo cơn sốt rét nhẹ, nhịp thở không bình thường dù nằm yên một chỗ. Mua bộ test về thử thì lên 2 vạch đỏ. Ngay sau khi áp dụng các biện pháp để giảm bớt các triệu chứng, anh thấy ăn ngon, ngủ ngon và mọi thứ bình thường trở lại.

Sau hàng loạt biến cố về sức khỏe, Tuấn Hưng nhắn gửi rằng: “Lắng nghe cơ thể và biết sợ để giữ sức khoẻ nhé mọi người!”.

Tuấn Hưng từng một mình chăm 3 con khi vợ vắng nhà. Ảnh: FBNV

Thời gian qua, ca sĩ Tuấn Hưng phải vượt qua cú sốc mất mẹ. Sự ra đi của bà Lam Hồng (tên đầy đủ Nguyễn Thị Lam) đã để lại một khoảng trống rất lớn trong nam ca sĩ vì anh là con một. Và vì lúc sinh thời, bố mẹ là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất của anh.

Không lâu sau đó, vợ anh là Thu Hương lại có chuyến hành hương về đất Phật Ấn Độ dài ngày. Mọi việc ở nhà, từ chăm lo nhà cửa, nấu nướng đến đưa đón con đi học… đều một mình Tuấn Hưng đảm nhận hết.

“Những lần vợ đi xa, mình đều tự nấu cơm. Mình làm đúng theo thực lực, nghĩ đến đâu luộc đến đấy, có cái gì mình rán cái đấy. Ít nhất, từ ngày chương trình Mẹ vắng nhà - Ba là siêu nhân phát sóng mình đã nấu cơm nhà có vẻ lên tay”, giọng ca Cầu vồng khuyết tâm sự.

Cách đây không lâu, Tuấn Hưng cũng đã khởi động lại việc tổ chức các đêm nhạc miễn phí ở ban công nhà mình (phố Hàng Khay, Hà Nội). Anh nói rằng: “Tôi luôn muốn giữ lửa đam mê âm nhạc của mình cùng với những người bạn để tạo nên những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời làm nghệ thuật.

Tuấn Hưng tự nấu ăn khi vợ vắng nhà. Ảnh: FBNV

Được hát với người mình muốn quả thật đó là một điều rất tuyệt vời. Ngoài đời có thể cãi nhau một ngày 3 - 4 lần vì khắc khẩu nhưng lên sân khấu thì lại luôn là điểm tựa của nhau trong từng câu hát.

Tôi thấy mình thật may mắn vì trong cuộc đời âm nhạc của mình lại tìm được một giọng ca nữ có chất giọng và cách trình diễn phù hợp với mình như Lệ Quyên. Ngay lúc này chúng tôi sẽ bắt đầu cùng nhau thu âm những bài hát mới để đánh dấu chặng đường âm nhạc mời năm hát cùng nhau và đã từng ra một album cũng cách đây 10 năm.

Nói cách khác, góc ban công là nơi tôi có thể thỏa mãn và vùng vẫy với những ý tưởng âm nhạc của riêng mình”.

Ca sĩ Tuấn Hưng sinh năm 1978 tại Hà Nội. Anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc với tư cách thành viên nhóm nhạc Quả Dưa Hấu với các thành viên Bằng Kiều, Tú Dưa, Tường Văn.

Sau khi nhóm Quả Dưa Hấu giải tán, Tuấn Hưng bắt đầu sự nghiệp solo và gặt hái được rất nhiều thành công. Tuấn Hưng được biết đến với giọng hát trầm ấm, khỏe khoắn. Anh sở hữu loạt bản “hit” như: Tìm lại bầu trời, Nắm lấy tay anh…

Nam ca sĩ cũng từng tham gia diễn xuất trong các phim: Cho một tình yêu, Những nụ hôn rực rỡ và bộ phim mới nhất là Bà đừng buồn con của đạo diễn Hoàng Nam. Tuấn Hưng cũng từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại chương trình Giọng hát Việt các mùa 2015 và 2019.