"Người đẹp Tây Đô" xấu hổ đỏ mặt khi bị bạn trai phát hiện mặc đồ "si đa"

"Người đẹp Tây Đô" xấu hổ vì bị phát hiện mặc đồ "si đa"

"Người đẹp Tây Đô" kể, khi ấy cô từng bị bạn trai hỏi thẳng một cách khá tế nhị: “Có phải em đang mặc đồ "si đa" (đồ đã qua sử dụng - PV) không?”, chỉ vì mùi thuốc tẩy trên quần áo cô còn quá nồng.

“Nghe xong tôi hết hồn, đỏ cả mặt. Nhưng rồi anh cũng từng có thời mặc đồ si đa nên rất đồng cảm”, Việt Trinh nhớ lại.

Theo "người đẹp Tây Đô", vào đầu thập niên 90, quần áo đẹp rất đắt đỏ, trong khi cát-xê đóng phim nhà nước không cao. Dù đã tham gia hàng chục bộ phim, cuộc sống của cô vẫn nhiều chật vật.

Việt Trinh hiện tại. Ảnh: FBNV

“Lúc đó tôi không nghĩ đến chuyện ăn diện. Điều duy nhất tôi mong là để dành tiền mua được một căn nhà nhỏ, rồi có chiếc xe đi quay phim”, cô chia sẻ.

Việt Trinh cho biết, vì không xuất thân từ gia đình khá giả và từng phải ở nhờ nhà chị gái, cô luôn ưu tiên mục tiêu “an cư lạc nghiệp” hơn vẻ ngoài hào nhoáng.

“Nếu tôi tiêu tiền mua đồ đẹp như nhiều người khác thì sẽ không thể dành dụm mua nhà, mua xe. Vì vậy, lựa chọn duy nhất của tôi là mặc đồ si đa”, nữ diễn viên nói.

Cô thường tìm mua quần áo "si đa" tại các khu chợ nổi tiếng như Hồ Xuân Hương hay Nguyễn Gia Thiều. Dù đồ đẹp, đa dạng mẫu mã, nhưng mùi thuốc tẩy đặc trưng rất khó giặt sạch.

“Nhiều khi ngồi gần, người khác vẫn ngửi ra. Cũng có người chê tôi quê mùa, hai lúa, nhưng tôi chấp nhận vì biết mình đang cố gắng cho tương lai”, Việt Trinh bộc bạch.

"Người đẹp Tây Đô" cũng nhớ lại thời gian đi quay bằng xe đạp, từng bị xe tải tạt nước bẩn lên áo dài trắng giữa đường, phải quay về thay đồ rồi tất tả trở lại phim trường.

“Thời đó cực thật, nhưng tôi luôn tự nhủ phải cố gắng. Cuối năm 1993, tôi mua được căn nhà đầu tiên. Đó là thành quả lớn nhất của tuổi trẻ”, cô xúc động.

Giờ đây, mỗi khi đi ngang những nơi từng bán đồ "si đa", Việt Trinh vẫn cảm thấy đồng cảm sâu sắc với những người trẻ đang trên hành trình lập nghiệp.

“Đồ cũ của người khác nhưng có thể là món đồ mới đầu tiên của mình. Quan trọng là mình biết phấn đấu, sống sạch sẽ và không ngừng vươn lên”, nữ diễn viên nhắn nhủ.

Người đẹp Tây Đô từng nhận cát-xê lên tới 30 cây vàng cho một vai diễn

Bắt đầu tham gia nghệ thuật từ năm 1988 khi còn là sinh viên Trường Sân khấu – Điện ảnh, Việt Trinh sớm gây chú ý với vai trò người mẫu lịch. Tên tuổi của cô nhanh chóng phủ sóng rộng rãi, trở thành hiện tượng truyền thông với sức lan tỏa mạnh mẽ. Hình ảnh nữ diễn viên xuất hiện dày đặc và quen thuộc với nhiều gia đình.

Không chỉ ghi dấu qua những vai diễn giàu cảm xúc, đặc biệt là các nhân vật chịu nhiều bi kịch tình cảm, Việt Trinh còn chinh phục công chúng nhờ vẻ đẹp hiền hậu cùng ánh mắt buồn đặc trưng. Những bộ phim như Ngọc trong đá, Người đẹp Tây Đô hay Sao em vội lấy chồng đã góp phần làm nên tên tuổi của cô.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Việt Trinh từng tiết lộ mức cát-xê lên tới 30 cây vàng cho một vai diễn. Nữ diễn viên cho biết độ nổi tiếng của mình khi ấy rất lớn, đến mức mỗi lần xuất hiện đều thu hút đông đảo công chúng, thậm chí gây náo động cả khu vực biểu diễn.

Sau ánh hào quang, khi dòng phim “mì ăn liền” dần thoái trào, Việt Trinh trải qua nhiều biến cố cá nhân và có thời gian dài rút khỏi làng giải trí. Sau đó, cô trở lại với vai trò đạo diễn, sản xuất phim truyền hình, hợp tác cùng biên kịch Châu Thổ trong các dự án như Trở về hay Trót yêu.

Việt Trinh thời trẻ. Ảnh: FBNV

Những năm gần đây, nữ nghệ sĩ thỉnh thoảng tham gia một số chương trình truyền hình như Gương mặt điện ảnh, Bạn có thực tài hay 8 lạng nửa cân.

Việt Trinh ly hôn cách đây khoảng một thập kỷ và trở thành mẹ đơn thân. Năm 2022, cô chính thức tuyên bố giải nghệ để dành thời gian chăm sóc con trai. Sau nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, nữ diễn viên lựa chọn cuộc sống kín tiếng, an yên bên gia đình.

Hiện tại, cô chủ yếu tập trung kinh doanh và làm từ thiện, đồng thời duy trì lối sống giản dị với việc ăn chay, chăm sóc vườn tược. Việt Trinh cho biết không còn phù hợp với môi trường làm phim hiện nay và lựa chọn rời xa màn ảnh để tìm kiếm sự bình yên.

Ở tuổi ngoài 50, “Người đẹp Tây Đô” đang tận hưởng cuộc sống thanh thản tại nhà vườn ở Bình Dương cùng con trai Thiện Nhân – người mà cô xem là nguồn động lực lớn nhất và cũng là lý do để cô không nghĩ đến việc đi thêm bước nữa.