Không muốn đi ăn cùng ai, đừng nói 'để hôm khác', người khéo léo chỉ đáp lại bằng 2 cách này

Để từ chối một lời mời, người khéo léo thường không vòng vo, cũng không làm tổn thương đối phương, mà chỉ dùng hai cách trả lời đơn giản nhưng đầy tinh tế.

Không muốn đi ăn cùng ai, đừng vội nói "để hôm khác"

Đi qua hơn nửa đời người, trải đủ những cuộc gặp gỡ, những lần xã giao và cả những mối quan hệ dần nhạt phai theo năm tháng, tôi mới hiểu rằng đỉnh cao của giao tiếp không phải là cố gắng làm vừa lòng tất cả, mà là biết từ chối đúng lúc, đúng cách.

Trong cuộc sống, ai cũng từng rơi vào tình huống được mời đi ăn nhưng trong lòng lại không hề muốn tham dự. Có những bữa cơm chỉ toàn xã giao nhạt nhẽo, có những cuộc gặp mà câu chuyện chẳng cùng tần số, cũng có lúc bản thân đã quá mệt mỏi, chỉ muốn được ở yên một mình.

Khi còn trẻ, nhiều người thường ngại mất lòng nên dù không muốn vẫn cố nhận lời, hoặc lựa chọn cách từ chối quen thuộc: "Dạo này bận quá, để hôm khác nhé".

Thoạt nghe tưởng lịch sự, nhưng thực ra đây lại là kiểu từ chối dễ khiến người khác hụt hẫng nhất. Bởi câu nói ấy vô tình tạo ra một lời hẹn mơ hồ mà chính người nói cũng không thật sự muốn thực hiện. Lâu dần, sự khách sáo ấy lại khiến tình cảm trở nên xa cách.

Đến tuổi 50, tôi mới hiểu: Từ chối không đáng sợ, điều khiến người khác tổn thương chính là sự qua loa và thiếu chân thành.

2 cách từ chối của người khéo léo mà không mất lòng người mời

Lời từ chối tinh tế nhất là thành thật và có chừng mực

Trong các mối quan hệ, việc người khác chủ động mời bạn đi ăn vốn đã là một sự coi trọng. Vì vậy, ngay cả khi không muốn tham gia, cũng đừng trả lời theo kiểu đối phó.

Nhiều người vừa mở miệng đã lấy lý do "bận", nhưng ai trưởng thành rồi cũng hiểu: không phải lúc nào bận cũng là thật. Khi nghe quá nhiều lời từ chối giống nhau, đối phương dễ cảm thấy mình bị xem nhẹ.

Người khéo léo thường bắt đầu bằng sự chân thành.

Một lời xin lỗi nhẹ nhàng, kèm theo lý do đơn giản nhưng thật lòng, sẽ khiến đối phương dễ chấp nhận hơn rất nhiều. Không cần kể lể dài dòng, càng không cần viện cớ phức tạp.

Tôi có một người bạn rất giỏi xử lý những tình huống như vậy. Mỗi khi không muốn đi ăn cùng ai, ông thường mỉm cười và nói:

"Xin lỗi nhé, hôm nay tôi hơi mệt, chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi một chút. Hẹn dịp khác tôi mời anh một bữa tử tế".

Chỉ một câu ngắn gọn nhưng đủ chân thành, đủ tôn trọng và cũng đủ giữ thể diện cho cả hai bên. Người nghe không cảm thấy bị từ chối phũ phàng, còn người nói cũng không phải miễn cưỡng bản thân.

Từ chối một cuộc hẹn nhưng đừng khép lại tình cảm

Nhiều người nghĩ rằng từ chối là chấm dứt kết nối, nhưng thực ra, điều quan trọng nằm ở thái độ sau lời từ chối ấy.

Có người luôn nói "để hôm khác", nhưng chẳng bao giờ chủ động liên lạc lại. Dần dần, "hôm khác" trở thành một câu xã giao rỗng nghĩa, còn mối quan hệ cũng theo đó mà xa dần.

Người từng trải thì khác. Họ biết giữ khoảng cách vừa đủ nhưng vẫn để lại sự ấm áp cho đối phương.

Sau khi từ chối, họ thường chủ động mở ra một cơ hội khác, để người kia hiểu rằng: bạn không ghét họ, chỉ là hôm nay chưa phù hợp.

Tôi từng có thời gian vì ngại mà thường xuyên nói "để hôm khác nhé". Kết quả là nhiều bạn bè dần ít liên lạc hơn. Sau này, tôi thay đổi cách nói:

"Hôm nay tôi có việc mất rồi, chưa đi cùng bạn được. Đợi xong việc, tôi mời bạn đến quán bạn thích nhé, mình ngồi nói chuyện cho thoải mái".

Điều thú vị là từ khi nói như vậy, các mối quan hệ lại trở nên dễ chịu hơn. Người khác cảm nhận được sự chân thành, còn bản thân tôi cũng không còn áp lực vì những lời hứa xã giao.

Người trưởng thành không sợ từ chối, chỉ sợ làm người khác tổn thương

Càng lớn tuổi càng hiểu, giao tiếp không nằm ở việc lúc nào cũng đồng ý, mà ở cách giữ sự tử tế ngay cả khi nói lời từ chối.

Một câu trả lời chân thành đôi khi còn đáng quý hơn cả một lời hứa xã giao.

"Xin lỗi, hôm nay tôi hơi mệt".

"Hôm sau để tôi chủ động mời anh nhé".

Hai câu nói tưởng đơn giản ấy lại chứa đựng sự từng trải, tinh tế và chừng mực của người hiểu chuyện.

Đến tuổi ngoài 50, người ta không còn muốn sống vì sĩ diện hay miễn cưỡng chiều lòng tất cả. Điều ai cũng cần là sự thoải mái trong tâm hồn và những mối quan hệ đủ chân thành để không phải gượng ép.

Sau tuổi 50, nhiều người mới nhận ra rằng cách từ chối cũng phản ánh sự tinh tế trong đối nhân xử thế. Không muốn đi ăn cùng ai, đừng dùng những lời hẹn mơ hồ như "để hôm khác", bởi điều đó dễ khiến cả hai thêm khó xử.

Một lời giải thích chân thành cùng sự chủ động giữ gìn tình cảm mới là cách ứng xử khôn ngoan của người từng trải.

Khi biết từ chối có chừng mực, con người cũng sống nhẹ lòng và giữ được những mối quan hệ đáng quý hơn.