Đu bám ngoài ban công kêu cứu, người đàn ông lộ chuyện ngoại tình đáng xấu hổ

Theo trang Sohu, sự việc hy hữu xảy ra tại Hắc Long Giang (Trung Quốc). Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người đàn ông ngoại tình đang bám chặt vào lan can bên ngoài ban công của một tòa nhà cao tầng.

Trong tư thế chênh vênh, anh ta cố gắng giữ thăng bằng, mồ hôi nhễ nhại và liên tục kêu cứu khiến người chứng kiến không khỏi thót tim.

Ban đầu, nhiều người lầm tưởng anh là thợ sửa điều hòa gặp sự cố. Tuy nhiên, giả thuyết này nhanh chóng bị bác bỏ khi phát hiện người đàn ông không hề có dây bảo hộ hay bất kỳ thiết bị an toàn nào của kỹ thuật viên.

Theo thông tin được chia sẻ, người đàn ông đang tìm cách trốn chạy sau khi bị phát hiện ngoại tình. Trong cơn hoảng loạn, anh ta lao ra ban công để thoát thân nhưng không ngờ lại rơi vào tình huống nguy hiểm.

Ở độ cao lớn, anh không dám nhảy xuống, cũng không thể tự leo trở lại vào trong nhà.

Người đàn ông ngoại tình cố tìm cách thoát thân nhưng không thể. Ảnh: Sohu

Sau gần một giờ đồng hồ căng thẳng, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận và giải cứu người đàn ông an toàn.

Dù không xảy ra thương vong, sự việc vẫn nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

Nhiều cư dân mạng để lại bình luận gay gắt, cho rằng đây là hậu quả của hành vi thiếu trách nhiệm trong hôn nhân.

Một số ý kiến cho rằng chuyện riêng tư nay đã trở thành đề tài bàn tán công khai, khiến người trong cuộc khó tránh khỏi sự xấu hổ.

Bên cạnh đó, cũng có người bày tỏ sự lo lắng cho những đứa trẻ nếu gia đình tan vỡ vì ngoại tình, bởi người chịu tổn thương nhiều nhất thường là con cái.

Vì sao đàn ông dễ ngoại tình? Những nguyên nhân nhiều người không muốn thừa nhận

Ngoại tình là vấn đề nhạy cảm nhưng không hiếm gặp trong đời sống hôn nhân. Có nhiều nguyên nhân dẫn đàn ông bước ra ngoài mối quan hệ chính thức.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa ngoại tình mang yếu tố tình cảm và hành vi "bóc bánh trả tiền".

Một bên là sự chia sẻ cả cảm xúc lẫn thể xác, còn bên kia thiên về sự tò mò, thỏa mãn nhất thời.

Việc nhận diện đúng bản chất giúp người trong cuộc nhìn nhận vấn đề và tìm cách bảo vệ hạnh phúc gia đình hiệu quả hơn.

Một số đàn ông xem việc chinh phục phụ nữ như cách khẳng định bản thân. Những người phụ nữ càng khó tiếp cận lại càng khiến họ hứng thú. Ảnh minh họa

Ngoại tình vì cảm giác chán vợ sau hôn nhân

Sau khi kết hôn, nhiều phụ nữ lựa chọn lui về chăm sóc gia đình. Những áp lực cơm áo, con cái, công việc nhà khiến họ ít thời gian chăm chút bản thân.

Sự thay đổi từ hình ảnh duyên dáng, tự tin sang xuề xòa, mệt mỏi khiến khoảng cách giữa vợ chồng dần xuất hiện.

Khi người chồng ngày càng thành đạt, tiếp xúc môi trường mới, sự chênh lệch về ngoại hình, giao tiếp và tư duy càng rõ rệt.

Nếu không có sự đồng hành và chia sẻ, một số đàn ông dễ nảy sinh cảm giác nhàm chán, từ đó tìm kiếm sự mới mẻ bên ngoài.

Ngoại tình vì thích cảm giác mới lạ

Không ít trường hợp người đàn ông chọn nhân tình không vượt trội hơn vợ về nhan sắc hay năng lực.

Điều khiến họ bị thu hút lại là sự khác biệt. Người có vợ dịu dàng lại bị hấp dẫn bởi cá tính mạnh mẽ, người có vợ giỏi giang lại thích cảm giác che chở cho phụ nữ yếu đuối.

Ngoài ra, đàn ông thường dễ bị kích thích bởi yếu tố trực quan. Sự gần gũi thể xác đôi khi khiến họ khó kiểm soát cảm xúc, trong khi phụ nữ thường cần nhiều thời gian xây dựng cảm xúc hơn.

Chính sự khác biệt này cũng góp phần khiến đàn ông dễ sa vào các mối quan hệ ngoài luồng.

Ngoại tình vì bản năng chinh phục

Một số đàn ông xem việc chinh phục phụ nữ như cách khẳng định bản thân. Những người phụ nữ càng khó tiếp cận lại càng khiến họ hứng thú.

Khi đạt được mục tiêu, họ cảm thấy thỏa mãn như đạt được "chiến tích".

Ở góc độ tâm lý, nhu cầu được công nhận và chứng minh sức hút cá nhân khiến một số người không dừng lại ở hôn nhân hiện tại.

Điều này dễ dẫn tới việc họ tiếp tục tìm kiếm những mối quan hệ mới để nuôi dưỡng cảm giác chinh phục.

Ngoại tình vì xem nhẹ chuyện chăn gối

Trong khi nhiều phụ nữ coi việc quan hệ ngoài hôn nhân là sự phản bội nghiêm trọng, một bộ phận đàn ông lại nhìn nhận nhẹ nhàng hơn. Họ xem đó như nhu cầu sinh lý và tách biệt với tình cảm.

Nếu gặp hoàn cảnh thuận lợi, sự cám dỗ từ bên ngoài hoặc tín hiệu "bật đèn xanh", không ít người khó giữ được ranh giới. Việc xem nhẹ hậu quả tâm lý và đạo đức khiến hành vi ngoại tình trở nên dễ xảy ra hơn.

Ngoại tình vì cảm giác bị xem thường trong gia đình

Một nguyên nhân ít được nhắc đến là việc người chồng cảm thấy bị coi nhẹ. Khi mọi quyết định trong gia đình đều do vợ nắm giữ, tiếng nói của người chồng không được tôn trọng, họ dễ rơi vào trạng thái tự ti.

Trong hoàn cảnh đó, nếu gặp người phụ nữ biết lắng nghe và tôn trọng mình, họ dễ nảy sinh cảm xúc. Mối quan hệ ngoài luồng trở thành nơi họ tìm kiếm sự công nhận và giá trị bản thân.

Ngoại tình hiếm khi xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất. Đó thường là kết quả của sự tích tụ khoảng cách, thiếu giao tiếp và những cám dỗ từ môi trường bên ngoài.

Việc hiểu rõ các nguyên nhân giúp vợ chồng chủ động điều chỉnh, giữ gìn sự gắn kết trước khi mọi chuyện đi quá xa.