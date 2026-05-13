Nỗi sợ hãi của Lý Liên Kiệt khi gương mặt bị biến dạng

Nhân dịp ra mắt bản tiếng Anh của cuốn tự truyện "Vượt qua sinh tử", ngôi sao 63 tuổi đã có mặt tại buổi ký tặng sách ở New Jersey, Mỹ. Tại đây, ông mở lòng chia sẻ về chặng đường tăm tối nhất cuộc đời mình khi phát hiện mắc chứng cường giáp. Đây vốn là thời điểm các dự án phim ảnh của Lý Liên Kiệt đang vô cùng rộng mở. Nam diễn viên tâm sự bản thân từng vô cùng kinh hãi lúc soi gương thấy đôi mắt lồi to. Nỗi lo sợ không còn khán giả nào muốn chứng kiến diện mạo này khiến ông muốn chùn bước.

Khác với những chấn thương gãy tay chân trên phim trường có thể bình phục sau một thời gian tịnh dưỡng, căn bệnh cường giáp đã làm biến dạng khuôn mặt của ngôi sao võ thuật, buộc ông phải ngừng mọi hoạt động nghệ thuật một chặng đường dài. Suốt hơn 15 năm qua, ông bền bỉ tuân thủ phác đồ điều trị của y bác sĩ. Nhận ra sự oán trách hay giãy giụa cũng không thể trả lại dung mạo như xưa, ông coi nghịch cảnh chính là cơ hội để tĩnh tâm và thực hành tu tập. Nhờ thái độ sống tích cực, ông đã học được cách chấp nhận thực tại. Đến nay, ông vẫn đều đặn uống thuốc mỗi ngày nhằm duy trì thể trạng ổn định.

Ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt. HK01.

Khát khao cống hiến cho võ thuật

Sau khi sức khỏe dần cải thiện, tình yêu với nghệ thuật thứ bảy trong Lý Liên Kiệt lại bùng cháy. Đầu năm nay, ông đã tham gia ghi hình hai dự án phim ngắn mang tên "Nguyên lực giang hồ" cùng "Kiếm quy". Nam tài tử cho biết bản thân khao khát được dấn thân vào mảng video ngắn, sẵn sàng đóng các vai phụ để lùi về sau làm bệ phóng cho lứa diễn viên trẻ. Ông đang nỗ lực hiện thực hóa ước mơ xây dựng một vũ trụ phim ngắn kungfu nhằm lan tỏa nét đẹp của võ thuật truyền thống tới giới trẻ.

Sự nghiệp vĩ đại của ông được gây dựng từ niềm đam mê võ thuật ngay tại quê nhà Bắc Kinh. Giai đoạn 1975 - 1979, ông xuất sắc giành năm chức vô địch võ thuật toàn Trung Quốc liên tiếp. Chàng trai 17 tuổi năm đó đã tạo nên bước ngoặt lịch sử khi tỏa sáng trong siêu phẩm "Thiếu Lâm Tự", mở đường cho một loạt bom tấn vang danh toàn cầu sau này như "Hoàng Phi Hồng", "Tiếu ngạo giang hồ", "Anh hùng", "Hoắc Nguyên Giáp", "Tinh Võ anh hùng". Đằng sau vinh quang ấy là sự hậu thuẫn vững chắc của Lợi Trí, cựu Hoa hậu châu Á 1986. Nữ diễn viên đã rút lui hoàn toàn khỏi làng giải trí sau khi kết hôn nhằm vun vén gia đình và chăm sóc hai cô con gái suốt 25 năm qua.

Bước sang năm 2025, Lý Liên Kiệt chọn lối sống cởi mở hơn, tích cực tương tác cùng người hâm mộ trên các nền tảng mạng xã hội. Thấu hiểu lẽ vô thường của cuộc đời, nam tài tử không ngần ngại trao đổi với bà xã về hậu sự của mình. Tâm nguyện lớn nhất của ông là sự ra đi sẽ được diễn ra thật lặng lẽ, không kèn trống tang lễ hay lập bia mộ ghi danh. Ông dặn dò người nhà có thể đặt tro cốt của mình vào túi giấy hoặc túi cotton dễ phân hủy để chôn dưới rễ cây (thụ táng) hoặc rải ra đại dương bao la (hải táng).

