Tôi 30 tuổi, kết hôn hơn một năm và đang sống cùng bố mẹ chồng ở Hà Nội. Hai ông bà đều đã nghỉ hưu, kinh tế không khó khăn, có nhà riêng và một khoản tiết kiệm. Chồng tôi làm công việc ổn định, tôi cũng đi làm, mỗi tháng hai đứa vẫn góp tiền ăn và điện nước đầy đủ. Trước khi cưới, tôi biết bố mẹ chồng sống tiết kiệm nhưng không nghĩ mức độ khác biệt lại lớn đến vậy.

Ở nhà, gần như thứ gì cũng phải dùng cho thật hết. Một quả bầu mẹ chồng có thể chia làm ba bữa, phần ruột và hạt non cũng nấu luôn vì bà bảo bỏ đi rất phí. Bát nước mắm chấm còn thừa sau bữa tối được đậy lại, hôm sau mang ra dùng tiếp, có khi đến ngày thứ ba mới đổ. Rau luộc còn vài cọng cũng để vào tủ lạnh, hôm sau hâm lại. Túi nilon đựng thực phẩm được rửa sạch, phơi rồi dùng lại nhiều lần. Đèn trong phòng chỉ cần tôi quên tắt vài phút là mẹ chồng nhắc ngay. Máy giặt bà thường đợi quần áo thật đầy mới cho chạy, mùa hè nóng đến đâu cũng hạn chế bật điều hòa vì "tiền điện tháng này đã cao".

Khó xử nhất là chuyện mua sắm. Tôi đặt một chai dầu gội, hộp mỹ phẩm hay đôi giày ship về nhà, mẹ chồng thường hỏi bao nhiêu tiền, sao không ra chợ mua, đồ cũ còn dùng được sao phải thay. Có lần tôi mua máy hút bụi cầm tay hơn một triệu đồng bằng tiền riêng, bà nói cả buổi rằng nhà đã có chổi, mua thêm chỉ tổ tốn điện và chật nhà. Từ đó mỗi lần shipper gọi, tôi lại ngại nếu mẹ chồng đang ở nhà. Tôi từng đề nghị chuyển sang căn hộ riêng của hai vợ chồng nhưng chồng không đồng ý vì nhà bố mẹ còn rộng, ra ngoài thuê vừa tốn tiền vừa khiến ông bà buồn.

Tôi đã nói với chồng rằng mình không yêu cầu bố mẹ thay đổi cách sống, chỉ mong họ đừng kiểm soát cả những khoản tôi tự kiếm và tự chi. Anh lại bảo bố mẹ trải qua thời khó khăn nên thành thói quen, tôi làm dâu thì cố thông cảm, nghe vài câu rồi bỏ ngoài tai. Nhưng sống trong cùng một nhà, chuyện nhỏ lặp lại hàng ngày khiến tôi ngày càng bí bách.

Tôi nên tiếp tục nhịn để giữ hòa khí, hay kiên quyết thuyết phục chồng ra ở riêng dù anh cho rằng như vậy là không cần thiết?