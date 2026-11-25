Ngỡ ngàng về đám cưới linh đình

Sau 2 năm gắn bó, Ma Oanh (SN 1999, xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng, người dân tộc Chu Ru) và anh Matthew Congerton – chàng kỹ sư người Úc hơn cô 16 tuổi, quyết định về chung một nhà.

Đám cưới của họ được tổ chức vào ngày 20/11 vừa qua với sự tham dự của 600 vị khách. Ma Oanh hạnh phúc chia sẻ: “Gần như cả bản làng đến dự và chúc phúc cho chúng tôi. Sự hiện diện ấy khiến ngày vui của tôi thêm trọn vẹn”.

Khoảnh khắc cô dâu, chú rể bước vào lễ đường

Những hình ảnh, video ghi lại khoảnh khắc vui vẻ, sôi động trong đám cưới của cô dâu dân tộc Chu Ru và chú rể ngoại quốc cũng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội những ngày qua.

Khoảnh khắc chú rể người Úc sánh vai bên vợ bước vào lễ đường, hình ảnh quan khách hát hò, nhảy múa, chung vui với cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý.

Ma Oanh chia sẻ với PV VietNamNet, chồng cô – anh Matthew đã về Lâm Đồng trước 1 tháng để cùng vợ chuẩn bị cho hôn lễ.

Họ quyết định tổ chức đám cưới vào tháng 11 vì đây là tháng đặc biệt với gia đình nhỏ khi cả anh Matthew, con trai và con gái đều sinh nhật trong tháng này.

“Đám cưới đã được chúng tôi lên kế hoạch từ 1 năm trước. Vợ chồng tôi hoàn tất việc học giáo lý hôn nhân vào tháng 9/2026 rồi chọn ngày tổ chức.

Vì công việc, anh Matthew phải đi lại giữa Úc và Việt Nam nên hầu như mọi thứ trong hôn lễ đều do tôi quyết định”, Oanh nói.

Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi trong hôn lễ

Một tháng trước ngày cưới, vợ chồng Oanh chuẩn bị những khâu cuối cùng của hôn lễ. Họ cùng nhau lên danh sách khách mời, chọn ban nhạc trình diễn, trang phục cưới… Riêng phần cỗ do bố mẹ Oanh đảm nhiệm.

Trong khi viết thiệp mời, anh Matthew liên tục thốt lên với vợ: “Trời ơi, sao mời đông thế? Em mời cả bạn bè Facebook và TikTok đến đám cưới chúng mình sao?”.

Oanh dù thấy hài hước nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích, đối với người Việt, đám cưới là một sự kiện trọng đại trong đời. Bởi vậy, bản thân cô và mọi người đều mong có được sự chúc phúc của đông đảo họ hàng, bạn bè trong dịp này.

“Thực ra, chính tôi cũng bất ngờ khi mọi người đến đông đủ như vậy. Người dân trong bản ai cũng nhiệt tình, ăn uống xong còn ở lại giao lưu văn nghệ nên đám cưới mới vui đến thế”, Oanh kể.

600 vị khách đã đến dự đám cưới của cặp đôi

Đám cưới của Oanh được tổ chức trong 2 ngày. Ngày đầu tiên, gia đình cô làm bữa cơm thân mật tiếp đón 7 người nhà trai gồm bố mẹ, gia đình em gái và bạn thân của anh Matthew đến dự đám cưới.

Ngày hôm sau, cặp đôi làm lễ cưới tại nhà thờ vào buổi sáng và đãi tiệc vào buổi chiều. Mẹ chú rể nhiều lần nhận xét: “Tôi chưa từng thấy đám cưới nào đông như vậy. Mọi người quá vui và nhiệt tình”.

“Cỗ cưới nhà tôi có 9 món. Ban đầu, tôi lo món ăn ở bản không hợp khẩu vị bố mẹ chồng, không ngờ họ rất thích và ăn rất ngon”, Oanh chia sẻ.

Theo phong tục truyền thống ở bản làng của Oanh, nhà gái sẽ đem sính lễ đến nhà trai và cô dâu sẽ đi rước rể về nhà.

Tuy nhiên, vì chồng Oanh là người ngoại quốc nên một số phong tục đã được lược bỏ. Gia đình cô chỉ trao dây cườm và khăn cho phía nhà trai như một món quà kỷ niệm.

Cặp đôi chính thức về chung một nhà sau 2 năm gắn bó

“Khoảnh khắc khiến tôi xúc động nhất trong hôn lễ là khi chồng chia sẻ: ‘Hôm nay chúng ta làm đám cưới, anh được sánh đôi cùng em, đó là niềm hạnh phúc vô bờ đối với anh’.

Còn ba chồng tôi nhắn nhủ: ‘Từ nay con đã chính thức là con gái của ba, là một thành viên của gia đình nhà Congerton. Ba sẽ là người ba thứ hai của con’. Tôi đã khóc nức nở trong khoảnh khắc ấy”, Oanh chia sẻ.

Tình yêu xuyên biên giới

Năm 2024, trong chuyến du lịch Úc theo lời mời của một người bạn thân, Ma Oanh tình cờ gặp Matthew. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, chàng kỹ sư Úc đã đem lòng yêu mến cô gái người Chu Ru.

Anh thường tìm cơ hội đưa cô đi chơi, dành tặng cô hoa và những món quà bất ngờ. Khi Oanh trở về Việt Nam, anh vẫn đều đặn nhắn tin, gọi điện thăm hỏi. Việc cô là mẹ đơn thân không khiến Matthew ngần ngại mà càng thêm thương và đồng cảm với cô.

Oanh cảm động trước tình cảm chân thành của chàng kỹ sư Úc

Tháng 10/2024, vì thương nhớ Oanh, Matthew tìm về tận quê hương cô ở Lâm Đồng. Trước tình cảm chân thành của người đàn ông ngoại quốc, Oanh không khỏi rung động nhưng vẫn có những băn khoăn.

“Anh chưa từng kết hôn, còn tôi là mẹ đơn thân. Gia đình tôi thuần nông, trong khi anh có điều kiện kinh tế tốt. Tôi vẫn nghĩ chúng tôi ở hai thế giới khác biệt”, Oanh kể.

Trước những lo lắng của cô, Matthew chỉ nhẹ nhàng trấn an: “Em đừng nghĩ nhiều. Anh thương em thì bố mẹ anh cũng sẽ thương em”.

Trong 2 tuần lưu lại nhà Oanh, Matthew không ngại những khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ hay điều kiện sống. Anh dành sự quan tâm đặc biệt cho con trai riêng của cô, mỗi sáng đều chăm chút cho cậu bé từ việc vệ sinh cá nhân, ăn sáng đến đưa đi học.

Chính sự ân cần ấy đã từng bước xóa bỏ những mặc cảm, lo lắng trong lòng Oanh. Cuối năm 2024, khi Matthew trở lại Việt Nam lần thứ hai, cô chính thức đón nhận tình cảm của anh.

Gần 2 năm yêu nhau, Matthew đã 9 lần về Việt Nam, mỗi lần đều cố gắng ở lại lâu nhất để có thể để vun đắp tình cảm.

Tháng 6/2026, cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn. Sau đám cưới, cả hai dự định đưa con sang Úc sống và làm việc một thời gian, đợi khi các con khôn lớn, họ sẽ quay về Việt Nam ở hẳn.

Ảnh: NVCC