Cựu sinh viên Bách khoa, nhà sáng lập startup AI tại Thung lũng Silicon thừa nhận từng thi lại nhiều môn

Sinh năm 1980 tại Giao Thủy, Nam Định (cũ), Trần Việt Hùng là cựu sinh viên K42, ngành Công nghệ thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm 2002, sau khi tốt nghiệp, anh làm việc tại nhóm phần mềm Vietkey một vài năm trước khi nhận học bổng của Chính phủ Mỹ, sang Đại học Iowa theo học tiến sĩ khoa học máy tính, tập trung vào trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn. Năm 2008, anh hoàn thành chương trình tiến sĩ.

Tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội mới đây, khi được lựa chọn đại diện các thế hệ cựu sinh viên phát biểu, Trần Việt Hùng tiết lộ mình khá bất ngờ. Anh tự nhận: "Tôi là một sinh viên rất bình thường so với các bạn Bách khoa". Thậm chí, anh còn hóm hỉnh đoán rằng có lẽ các thầy cô vẫn nhớ mặt mình vì "ngày xưa thi lại nhiều quá".

Đằng sau câu chuyện vui ấy là kỷ niệm anh luôn trân trọng về thầy Nguyễn Thúc Hải, người đã viết thư giới thiệu giúp anh xin học bổng sang Mỹ.

Tiến sĩ Trần Việt Hùng phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Đại học Bách khoa Hà Nội.

"Đến tận bây giờ khi đứng đây tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác run run của mình khi gọi điện cho thầy Nguyễn Thúc Hải để báo cho thầy tôi đã nhận được học bổng và sẽ đi Mỹ" - anh kể.

Trong thời gian làm tiến sĩ tại Mỹ, Trần Việt Hùng thử biến một đồ án môn học thành sản phẩm công nghệ và đưa ra thị trường. Sản phẩm có khách hàng, tạo ra doanh thu, mở đường để anh đến Thung lũng Silicon xây dựng Got It - doanh nghiệp khởi nghiệp về AI trong lĩnh vực giáo dục.

Startup này thu hút 50 triệu USD đầu tư từ các quỹ hàng đầu thế giới. Một trong những ứng dụng của công ty từng vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng ứng dụng giáo dục trên Apple App Store tại Mỹ, chỉ sau ứng dụng của Apple.

Đáng chú ý, đội ngũ phát triển có nhiều kỹ sư xuất thân từ Đại học Bách khoa Hà Nội, làm việc chủ yếu tại Việt Nam. Theo chia sẻ của nhà sáng lập, nền tảng AI của công ty hiện phục vụ hàng chục nghìn giáo sư, giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng trên khắp nước Mỹ.

"Tôi kể câu chuyện này không phải để nói hay khoe khoang về một thành công của cá nhân, mà nói đến một điều trăn trở: Làm sao để có nhiều hành trình như vậy và những việc tôi làm được không phải là một ngoại lệ" - TS Trần Việt Hùng chia sẻ.

Sau khoảng 15 năm làm việc tại Thung lũng Silicon, anh cho rằng Việt Nam còn thiếu những nhà sáng lập và doanh nghiệp công nghệ có khả năng vươn ra thị trường quốc tế. Trong khi đó, năng lực của sinh viên trong nước không phải là vấn đề đáng lo ngại.

"Tài năng của Bách khoa chưa bao giờ thiếu. Điều chúng ta cần làm tốt hơn ở đây là mở ra những cánh cửa đủ rộng để các tài năng ấy phát huy ở tầm quốc tế" - anh nói.

Bên cạnh hoạt động khởi nghiệp, Trần Việt Hùng còn tham gia thúc đẩy giáo dục STEAM và phát triển năng lực AI tại Việt Nam thông qua các sáng kiến STEAM for Vietnam và AI for Vietnam. Anh hiện là Ủy viên Hội đồng Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Gửi gắm tới các thế hệ sinh viên Bách khoa, nhà sáng lập Got It nhắn nhủ: "Hãy dám đặt những câu hỏi lớn, theo đuổi những bài toán khó và mang trí tuệ của mình đóng góp cho đất nước, đóng góp cho thế giới. Hãy làm cho cả thế giới phải phát âm hai chữ Bách Khoa".