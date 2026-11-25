Trong chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia mới nhất, phát sóng ngày 22/11, các thí sinh Xuân Nghi (trường THPT Nguyễn Trãi, Bình Dương, TP.HCM) và Thanh Nhàn (trường THPT Thái Hoà, Nghệ An) đã có những tình huống mất điểm khá đáng tiếc ở phần thi Khởi động.

Điều khiến nhiều khán giả chú ý là 2 thí sinh này đều nhầm lẫn ở câu hỏi liên quan đến những bài thơ quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt Nam.

Các thí sinh của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia mới nhất (Tuần 3, Tháng 1, Quý 1) (Ảnh chụp màn hình VTV).

Nhầm nhân vật trong bài thơ Lượm thành Dế Mèn

Ở phần thi Khởi động, thí sinh Xuân Nghi nhận được câu hỏi: Những từ láy "loắt choắt", "thoăn thoắt", "xinh xinh", "nghênh nghênh" được nhà thơ Tố Hữu dùng để miêu tả nhân vật nào?

Xuân Nghi đưa ra câu trả lời là "Dế Mèn". Đáp án chính xác phải là Lượm, nhân vật trong bài thơ cùng tên của nhà thơ Tố Hữu.

Lượm là bài thơ quen thuộc, có được đưa vào sách giáo khoa. Vì vậy, việc Xuân Nghi trả lời thành "Dế Mèn" khiến đây trở thành tình huống mất điểm đáng tiếc.

Một câu hỏi dành cho Xuân Nghi (Ảnh chụp màn hình VTV).

Trả lời thiếu một từ trong câu thơ quen thuộc

Một tình huống tương tự cũng xảy ra với thí sinh Thanh Nhàn ở phần thi Khởi động.

Câu hỏi dành cho Thanh Nhàn là: Loại nhạc cụ nào được nhắc tới trong câu sau của bài thơ "Đất nước" - tác giả Tạ Hữu Yên: "Đất nước tôi thon thả giọt ..."?

Thanh Nhàn trả lời là "đàn", nhưng đáp án được chương trình đưa ra là "đàn Bầu". Thanh Nhàn không được tính điểm.

Bài Đất nước là bài thơ rất nổi tiếng, cũng đã được nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn phổ nhạc thành ca khúc cùng tên.

Trong tình huống này, Thanh Nhàn đã đưa ra câu trả lời có liên quan đến đáp án, nhưng lại thiếu từ quan trọng để xác định chính xác loại nhạc cụ.

Câu hỏi dành cho Thanh Nhàn (Ảnh chụp màn hình VTV).

Hai tình huống trên cũng cho thấy sự khác biệt giữa việc nhớ lại kiến thức khi xem chương trình ở nhà và khi trực tiếp tham gia một cuộc thi. Nhiều khán giả xem truyền hình thấy 2 câu hỏi trên không khó, nhưng với thời gian trả lời ngắn và áp lực thi đấu, thí sinh hoàn toàn có thể bị lúng túng hoặc không thể nhớ ngay ra câu trả lời.