Bức xúc vì nhà ngoại luôn cho còn nhà nội chỉ biết nhận

Tôi 28 tuổi, kết hôn hơn hai năm. Hai vợ chồng đều đi làm, tổng thu nhập khoảng 45 triệu đồng mỗi tháng và hiện vẫn thuê nhà, cố gắng tiết kiệm để vài năm tới mua căn hộ. Mâu thuẫn về tiền bạc với nhà chồng thực ra bắt đầu từ ngay sau đám cưới. Khi tôi lấy chồng, bố mẹ đẻ lo gần như toàn bộ chi phí phần nhà gái, từ tiệc, dựng rạp đến chụp ảnh. Sau khi trừ các khoản, tiền mừng và vàng còn khoảng 200 triệu đồng, bố mẹ đưa hết cho hai vợ chồng, bảo giữ làm vốn.

Bên nhà trai thì khác. Tối hôm cưới, sau khi kiểm tiền mừng, chồng nói phải trả lại bố mẹ các khoản đã ứng trước như tiền cỗ, dựng rạp, chụp ảnh, trang điểm cho người nhà. Tính xong, số tiền còn lại chẳng đáng bao nhiêu. Tôi có hụt hẫng nhưng lúc ấy chỉ nghĩ mỗi nhà một cách, mới cưới không nên so đo.

Sau này, tôi mới thấy cách chi tiêu ấy tiếp tục trong nhiều việc khác. Nhà chồng có 4 người con, tất cả đều đã lập gia đình, một người còn sống khá gần bố mẹ. Tuy vậy, tiền điện, Internet và một số khoản sinh hoạt của ông bà chủ yếu do chồng tôi trả. Cuối tuần về thăm, chúng tôi thường mua thêm thực phẩm, thuốc hoặc đồ dùng trong nhà. Họ hàng bên chồng có đám cưới, đám hỏi hay việc hiếu hỷ, bố mẹ cũng nhiều lần gọi bảo vợ chồng tôi gửi tiền mừng thay. Tôi từng thắc mắc vì sao những khoản này không chia cho các anh chị em khác, chồng chỉ nói anh kiếm được khá hơn thì giúp bố mẹ nhiều hơn cũng bình thường, người nhà không nên tính toán.

Mỗi lần chúng tôi về, bố mẹ tôi thường chuẩn bị đồ ăn mang lên, mua quà cho cháu, thậm chí còn tìm cách gửi thêm tiền dù tôi luôn từ chối. Năm ngoái nhà bố mẹ cần sửa lại mái, tôi định gửi một khoản thì bố chuyển trả ngay, nói hai vợ chồng còn thuê nhà, hãy lo cho gia đình nhỏ trước. Chính vì vậy, mỗi khi bên chồng lại phát sinh thêm một khoản, tôi vô thức đem hai nhà ra so sánh. Tôi biết làm vậy không hay, bởi điều kiện, suy nghĩ và cách thương con của mỗi gia đình khác nhau, nhưng cảm giác một bên luôn muốn cho còn một bên thường xuyên nhận vẫn khiến tôi khó tránh khỏi ấm ức.

Tôi có ích kỷ khi thấy không công bằng giữa cách hai bên bố mẹ đối xử với con cái, và nên làm thế nào để cùng chồng đặt giới hạn tài chính mà không biến chuyện báo hiếu thành chuyện tính toán?