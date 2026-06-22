Tôi hối hận vì mời mẹ chồng về sống chung

Tôi 39 tuổi, sống ở TP HCM, đã kết hôn 12 năm và có hai con, một bé học lớp 5, một bé học lớp 8. Ba mẹ tôi mất cách nhau ba năm, đều trong thời điểm tôi bận con nhỏ, công việc và trả nợ mua nhà. Đến khi kinh tế khá hơn, muốn phụng dưỡng thì không còn ai để báo hiếu. Vì vậy, khi ba chồng mất, mẹ chồng ở quê một mình, tôi chủ động bàn với chồng đón bà lên ở cùng.

Nhà tôi không quá rộng nhưng vợ chồng vẫn sửa lại phòng làm việc thành phòng riêng cho bà. Tôi mua tủ lạnh nhỏ, tivi, điện thoại, iPad để bà xem tin tức, nghe nhạc, gọi video với họ hàng. Bà không ăn thịt nên mỗi tuần tôi đặt cá đồng, cá sông, tôm sông gửi từ quê lên. Sữa, yến, yến mạch, thuốc bổ, đồ dùng cá nhân, tôi đều chuẩn bị đủ.

Nhưng sống chung mới thấy lòng tốt không giải quyết được mọi khác biệt. Ban đầu chỉ là những chuyện nhỏ. Tôi trồng vài chậu húng, tía tô ngoài ban công, bà nhổ vì bảo "trồng rau trong nhà bẩn". Tôi mua bình hoa đặt ở bàn ăn, bà đem cất vì nói "vướng mắt". Tôi dặn người giúp việc không dùng nước tẩy mạnh vì con út bị dị ứng, bà vẫn tự pha lau nhà cho sạch.

Dần dần, bà coi mọi thứ trong nhà như thuộc quyền quyết định của mình. Quà Tết công ty tôi biếu, bà chia cho hàng xóm mà không hỏi. Có lần tôi mua hộp sữa đắt tiền cho con gái đi thi, sáng hôm sau không thấy đâu, bà bảo đã cho con một người quen vì "nhà mình thiếu gì".

Tôi góp ý nhẹ, bà giận. Tôi nói với chồng, anh lại bảo mẹ già rồi, nhường được thì nhường. Tôi hiểu anh thương mẹ nhưng càng nhường, tôi càng thấy mình như người ở nhờ trong chính nhà của mình.

Tôi không muốn đẩy mẹ chồng về quê, cũng không muốn các con chứng kiến cảnh người lớn căng thẳng mỗi ngày. Nhưng tôi thật sự mệt mỏi khi mọi ranh giới trong nhà đều bị xem nhẹ. Tôi nên tiếp tục nhẫn nhịn hay phải đặt ra nguyên tắc rõ ràng?