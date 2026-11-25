Trong một lần tuần tra trên đường Nhơn Hòa 21, Công an phường An Khê phát hiện Tiến đi lang thang. Qua trò chuyện, anh cho biết đã rời gia đình từ năm 2019, không còn liên lạc với người thân và sống nay đây mai đó. Thời gian gần đây, anh trú ngụ trong ống cống tại khu đất trống trên địa bàn.

Anh Tiến được tìm thấy khi đang sống trong ống cống tại khu đất trống ở phường An Khê. Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng

Trước hoàn cảnh của Tiến, các cán bộ công an đưa anh về trụ sở, hỗ trợ chăm sóc và xác minh nhân thân. Sau khi tìm được thông tin người thân, đơn vị liên hệ, thông báo tin tức và hướng dẫn gia đình đến đón anh.

Nhận tin con trai được tìm thấy sau nhiều năm bặt vô âm tín, gia đình Tiến không giấu được niềm vui, xúc động. Người thân sau đó đến trụ sở Công an phường An Khê để đưa anh trở về quê.

Biết gia đình gặp khó khăn, Công an phường An Khê thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một triệu đồng để trang trải chi phí đi lại. Cảm kích trước sự giúp đỡ này, gia đình Tiến gửi thư cảm ơn đơn vị.

"Sau nhiều năm mong ngóng, chờ đợi, chúng tôi đã có được niềm vui đoàn tụ tưởng chừng như rất khó thành hiện thực", gia đình viết trong thư, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của các cán bộ công an.

Cuộc đoàn tụ sau 7 năm. Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng

*Tên nhân vật đã được thay đổi