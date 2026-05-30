Tôi bị chê không xứng với bạn gái vì nhà nghèo

Tôi làm quản lý cho một công ty nước ngoài ở Hà Nội, thu nhập hơn 20 triệu đồng mỗi tháng. Gia đình tôi bình thường, bố mẹ là công nhân đã nghỉ hưu, để lại cho tôi căn nhà cấp bốn nhỏ.

Tôi quen bạn gái kém 11 tuổi. Em xinh xắn, gia đình khá giả, được bố mẹ chăm lo đầy đủ. Ngay từ đầu, tôi không giấu em điều gì về hoàn cảnh, thu nhập hay kế hoạch tương lai.

Tôi biết ở tuổi 35, những gì mình có chưa phải nhiều. Tôi chưa xây nhà, chưa có ôtô, vẫn đi xe máy. Nhưng tôi có công việc ổn định, không nợ nần và đang cố gắng phát triển thêm các dự án riêng.

Tôi từng nghĩ như vậy là đủ để hai người cùng nhau tính chuyện lâu dài. Tôi cũng đã lên kế hoạch cho việc cưới xin, xây nhà, sinh con trong vài năm tới, với những khoản chi cụ thể.

Nhưng một đêm, bạn gái nói muốn dừng lại. Lý do là gia đình và bạn bè em cho rằng tôi không xứng với em. Họ nghĩ một người đàn ông 35 tuổi, thu nhập vừa phải, nhà cửa chưa ổn định thì không đủ để con gái họ yên tâm kết hôn.

Tôi không trách em. Ai cũng có quyền chọn cuộc sống an toàn cho mình. Nhưng tôi thấy hụt hẫng vì những gì mình đang cố gắng dường như không có giá trị nếu chưa biến thành tài sản rõ ràng.

Tôi tự hỏi mình có quá mơ mộng không khi tin rằng hai người có thể cùng nhau xây dựng từ lúc chưa đủ đầy. Hay ở tuổi này, đàn ông chưa có nhà đẹp, xe tốt, thu nhập cao thì không nên nghĩ đến chuyện lập gia đình?