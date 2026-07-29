Nhà chồng không góp tiền cưới nhưng muốn tổ chức sang

Tôi và chồng đã có con nhỏ nhưng chưa tổ chức đám cưới. Khi hai bên bàn chuyện, bố chồng nói chúng tôi phải tự lo toàn bộ chi phí vì ông bà đã hết trách nhiệm với con trai. Tôi chấp nhận, dự định dùng tiền mừng cưới để thanh toán các khoản tổ chức.

Tuy nhiên, bố mẹ chồng vẫn muốn làm tiệc ở khách sạn 5 sao cho "nở mày nở mặt". Mẹ chồng còn nói vàng cưới, nếu nhà gái cho bao nhiêu thì chồng tôi phải tự mua bấy nhiêu để bố mẹ anh trao lại trong lễ cưới.

Chồng tôi mới đi làm, còn phải lo cho con nhỏ nên không có khoản tiền này. Nếu muốn đủ nghi thức, chúng tôi phải vay bố mẹ tôi mua vàng trước, sau đó lấy tiền mừng cưới trả lại. Tôi thấy cách làm ấy chỉ để giữ thể diện cho nhà chồng, trong khi gánh nặng cuối cùng vẫn đặt lên vợ chồng tôi và nhà ngoại.

Đến áo dài cưới, bố mẹ chồng cũng không chuẩn bị cho con trai, con dâu. Nhà tôi phải tự bỏ tiền may cho cả hai. Hai nhà chỉ cách nhau khoảng 20 phút đi xe nhưng phía nhà chồng còn không muốn tổ chức rước dâu vì cho rằng đi lại mất công.

Thiệp mời của nhà chồng, mẹ chồng dự định giao hết cho tôi viết vì chê chữ của người trong gia đình không đẹp. Tôi thấy đây vốn là việc của bên nào thì bên đó nên tự lo, nhất là khi tôi còn phải chăm con nhỏ và chuẩn bị nhiều việc khác.

Điều khiến tôi buồn hơn là từ khi cháu chào đời, bố mẹ chồng thường nói thương cháu nhưng chưa từng mua cho bé bộ quần áo, hộp sữa hay bịch tã. Thời gian ở cữ, tôi sang nhà chồng để tiện cho anh đi làm. Mỗi ngày gia đình chỉ nấu một bữa, những bữa còn lại ăn ngoài. Tôi vừa sinh, ăn uống không đủ nên mẹ đẻ thường gửi rau, thịt và thức ăn sang.

Tôi không đòi hỏi bố mẹ chồng phải chu cấp hay tổ chức đám cưới cho mình. Nếu ông bà không có điều kiện, vợ chồng tôi có thể làm đơn giản hoặc hoãn lại. Điều khiến tôi khó chấp nhận là họ không muốn góp tiền nhưng vẫn đòi hỏi một đám cưới sang trọng, đầy đủ vàng cưới và nghi thức để giữ thể diện.

Theo mọi người, tôi nên thẳng thắn đề nghị tổ chức đám cưới theo khả năng của hai vợ chồng, hay nhẫn nhịn làm theo ý bố mẹ chồng để tránh mâu thuẫn trước ngày cưới?