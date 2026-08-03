Bước sang tháng 7 âm lịch: 2 con giáp tiền bạc bùng nổ, 1 con giáp coi chừng hao tài

Con giáp Tý: Vận may mở lối, tài lộc khởi sắc

Tháng 7 âm lịch được xem là thời điểm thích hợp để con giáp Tý mạnh dạn triển khai những kế hoạch đã ấp ủ, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài. Ảnh minh họa

Bước sang tháng Bính Thân, con giáp Tý được cục diện Thân – Tý bán hợp nâng đỡ nên vận trình có nhiều tín hiệu tích cực. Sau quãng thời gian chững lại, công việc và tài chính đều có cơ hội tăng tốc.

Khả năng sáng tạo, tư duy nhạy bén giúp người tuổi Tý dễ đạt thành quả trong kinh doanh cũng như công việc chuyên môn. Nguồn thu từ công việc chính và nghề phụ đều cải thiện, đồng thời quý nhân xuất hiện đúng lúc, mang đến nhiều cơ hội hợp tác và mở rộng các mối quan hệ.

Đây được xem là thời điểm thích hợp để con giáp Tý mạnh dạn triển khai những kế hoạch đã ấp ủ, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài.

Con giáp Thìn: Bứt phá mạnh mẽ, tiền bạc hanh thông

Không chỉ tài lộc khởi sắc, phương diện tình cảm và gia đạo của người tuổi Thìn cũng có nhiều tín hiệu tích cực khi bước sang tháng 7 âm lịch. Ảnh minh họa

Là con giáp được Tam Hợp với địa chi của tháng hỗ trợ, con giáp Thìn bước vào tháng 7 âm lịch với nhiều lợi thế. Những khó khăn trước đây dần được tháo gỡ, nhường chỗ cho cơ hội phát triển cả về công việc lẫn tài chính.

Trực giác tốt giúp con giáp Thìn nắm bắt nhanh xu hướng, đưa ra quyết định hiệu quả trong đầu tư và kinh doanh. Các mối quan hệ xã hội cũng phát huy tác dụng, mang đến nhiều cơ hội hợp tác sinh lời.

Không chỉ tài lộc khởi sắc, phương diện tình cảm và gia đạo của người tuổi Thìn cũng có nhiều tín hiệu tích cực, tạo chỗ dựa vững chắc để yên tâm phát triển sự nghiệp.

Con giáp Dần: Cần thận trọng trước biến động

Con giáp Dần có thể gặp nhiều thử thách trong tháng 7 âm lịch. Ảnh minh họa

Trái ngược với Tý và Thìn, con giáp Dần chịu ảnh hưởng của cục diện Thân – Dần Tương Xung nên có thể gặp nhiều thử thách trong tháng 7 âm lịch.

Áp lực công việc và tài chính dễ gia tăng, phát sinh những khoản chi ngoài dự tính. Các dự án kinh doanh có thể gặp trở ngại hoặc vướng mắc về thủ tục, giấy tờ. Đây cũng chưa phải thời điểm thích hợp để đầu tư mạo hiểm hoặc tin vào những lời mời gọi thiếu căn cứ.

Trong môi trường làm việc, con giáp Dần nên giữ bình tĩnh, hạn chế tranh cãi và cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định quan trọng. Nếu biết kiên trì, quản lý tài chính chặt chẽ và chờ đúng thời cơ, những khó khăn hiện tại sẽ trở thành kinh nghiệm quý giá cho bước phát triển sau này.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.