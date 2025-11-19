Đưa 20 triệu mỗi tháng, chồng vẫn bị vợ cằn nhằn

Tôi cứ tưởng làm như vậy là đã trọn trách nhiệm, nhưng dường như điều đó vẫn chưa đủ đối với vợ tôi (Ảnh minh họa AI)

Tôi là một người đàn ông 35 tuổi, đi làm công ăn lương ở một công ty tư nhân. Thu nhập của tôi không quá cao so với nhiều người, nhưng cũng không đến nỗi khó khăn.

Mỗi tháng, sau khi trừ mọi chi phí cá nhân và khoản tiết kiệm, tôi đưa cho vợ 20 triệu đồng để lo việc nhà, chi tiêu sinh hoạt và nuôi hai đứa con nhỏ. Tôi cứ tưởng làm như vậy là đã trọn trách nhiệm, nhưng dường như điều đó vẫn chưa đủ đối với vợ tôi.

Tháng nào nhận tiền, vợ cũng than thở: “Thiếu trước hụt sau, anh có biết đồ đạc bây giờ đắt đỏ thế nào không?”, “Bạn bè em chồng họ đưa cả trăm triệu đấy!”. Tôi nghe mà nghẹn trong lòng. Mỗi lần như vậy, tôi lại im lặng. Tôi không phải là người giỏi nói, cũng không muốn tranh cãi, thú thật là trong lòng tôi nặng trĩu. Tôi cũng muốn vợ con được đủ đầy, được thoải mái chi tiêu, nhưng khả năng của tôi chỉ có vậy.

Có những buổi tối nằm trằn trọc, tôi tự hỏi: “Làm vậy có phải là chưa đủ làm chồng?”. Tôi đem tiền về nhà, không rượu chè, không bài bạc, hết giờ làm là về với vợ con. Nhưng chỉ vì không thể đáp ứng mọi mong muốn của vợ mà tôi thành người chồng kém cỏi sao?

Tôi biết phụ nữ lo toan cả gia đình, số tiền 20 triệu có thể là không nhiều với một số người. Tôi cũng hiểu vợ áp lực, mệt mỏi nhưng tôi cũng có áp lực, cũng có những nỗi mệt mà chẳng ai biết. Chẳng lẽ đàn ông chỉ cần kiếm được tiền là hết trách nhiệm? Có những lúc tôi chỉ muốn được nghe một lời khen, một lời động viên, hay chỉ một câu cảm ơn đơn giản từ vợ, để có thêm động lực, thêm niềm tin. Dường như sự im lặng lại là điều thường xuyên xuất hiện trong căn nhà của chúng tôi.

Tôi viết những dòng này không phải để than vãn hay kể khổ, mà chỉ muốn giãi bày. Tôi tin rằng không chỉ riêng tôi, mà có nhiều người đàn ông ngoài kia cũng đang mang trong lòng những nỗi niềm giống vậy.

Chúng tôi không hoàn hảo, không kiếm được hàng trăm triệu mỗi tháng, nhưng chúng tôi đang cố gắng từng ngày để lo cho gia đình. Chúng tôi mong được thấu hiểu, mong được đồng cảm, mong người bạn đời của mình đôi khi lùi lại một chút, để nhìn thấy những gì chúng tôi đang làm, không chỉ nhìn vào những gì chúng tôi không thể làm.

Có khi chỉ một chút sẻ chia, một chút dịu dàng, cũng đủ để chúng tôi thấy rằng mọi nỗ lực đều xứng đáng. Và khi đó, 20 triệu hay bất cứ số tiền nào cũng không còn là gánh nặng nữa – mà trở thành niềm vui của cả hai vợ chồng trên hành trình xây dựng một mái ấm.