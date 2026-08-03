Hai bé gái bị trao nhầm 37 năm: 'Nếu không biết sự thật, cuộc sống có nhẹ nhàng hơn?'

Ngày 3/10/1989, bà Chu sinh một bé gái lúc 2h30 tại Bệnh viện Nhân dân Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Chỉ 55 phút sau, bà Dư sinh một bé gái khác tại cùng bệnh viện.

Thời điểm đó, khoa sản chưa trang bị vòng định danh cho trẻ sơ sinh. Thông tin của mỗi em bé chỉ được ghi trên một tấm thẻ giấy, đặt hoặc buộc vào chăn. Sau khi chào đời, hai bé được đưa đi cân, cắt dây rốn rồi chuyển vào phòng sơ sinh, đến khi xuất viện mới được y tá trao cho gia đình.

Ảnh thời thơ ấu của Lý Tuệ (trái) và Hoàng Hiểu Lâm. Ảnh: China Newsweek

Trong quá trình này, hai bé gái được cho là đã bị trao nhầm. Bà Chu đưa Lý Tuệ về nuôi, trong khi vợ chồng ông Hoàng và bà Dư nuôi Hoàng Hiểu Lâm. Hai gia đình sống cách nhau chỉ khoảng 4-5 km nhưng không biết con gái ruột đang lớn lên trong một gia đình khác.

Từ nhỏ, ông Hoàng từng nghi ngờ Hiểu Lâm không phải con ruột. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy cô thuộc nhóm O, trong khi ông thuộc nhóm A. Ngoại hình và vóc dáng của cô cũng không giống cha. Những nghi ngờ về huyết thống ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng. Năm 1994, ông Hoàng và bà Dư ly hôn theo phán quyết của tòa án. Ban đầu, Hiểu Lâm sống cùng cha, sau đó chuyển sang ở với mẹ vì cảm thấy không nhận được sự quan tâm từ ông.

Tháng 7/2022, Hiểu Lâm quyết định xét nghiệm ADN. Kết quả lần lượt xác nhận cô không có quan hệ huyết thống với cả ông Hoàng lẫn bà Dư, hai người đã nuôi cô từ nhỏ. Hiểu Lâm nói cảm giác khi nhận kết quả giống như "trời sụp xuống". Cú sốc khiến cô rơi vào trầm cảm. Sau đó, cô trình báo cảnh sát, mong tìm được cha mẹ ruột và làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ trao nhầm tại bệnh viện.

Đến năm 2025, quá trình tìm kiếm và giám định ADN xác định bà Chu mới là mẹ ruột của Hiểu Lâm còn ông Hoàng và bà Dư là cha mẹ ruột của Lý Tuệ. Kết quả này đồng nghĩa hai người phụ nữ đã sống cuộc đời của nhau suốt 37 năm.

Giấy khai sinh của Lý Tuệ. Ảnh: China Newsweek

Hiểu Lâm lớn lên trong gia đình có điều kiện kinh tế khá hơn. Ông Hoàng là công chức, còn bà Dư làm việc tại một đơn vị sự nghiệp. Tuy nhiên, cô cho biết tuổi thơ thiếu sự chăm sóc và tình cảm từ cha.

Trong khi đó, Lý Tuệ lớn lên trong một gia đình nông dân. Cha nuôi của cô từng mất phần lớn tiền tiết kiệm do một vụ lừa đảo đầu tư, khiến kinh tế gia đình sa sút. Lý Tuệ không thi đỗ trường trung học phổ thông. Sau một năm học nghề, cô nghỉ học và lần lượt làm nhân viên bán hàng, hướng dẫn viên du lịch, lễ tân khách sạn rồi môi giới bất động sản. Cô dần trở thành trụ cột kinh tế của gia đình.

Năm 2019, Lý Tuệ được chẩn đoán mắc bệnh về máu. Một năm sau, cô phải phẫu thuật cắt tuyến giáp và đến nay vẫn cần dùng thuốc thường xuyên. Sau khi biết Lý Tuệ là con gái ruột, ông Hoàng nhiều đêm không ngủ vì lo lắng cho hoàn cảnh của con gái ruột. Ông sau đó bị xuất huyết não và phải nhập viện điều trị.

Dù sự thật đã được xác nhận, hai người phụ nữ vẫn dè dặt trong việc nhận lại gia đình ruột. Lý Tuệ tiếp tục sống cùng bà Chu, người đã nuôi cô suốt hàng chục năm. Bà Dư cũng cho biết không muốn làm xáo trộn cuộc sống hiện tại của con gái ruột.

"Nếu không bao giờ biết sự thật, liệu tôi có cuộc sống nhẹ nhõm hơn không?", Lý Tuệ nói.

Hiểu Lâm và Lý Tuệ đã khởi kiện Bệnh viện Nhân dân Thanh Viễn, cho rằng sự bất cẩn của nhân viên y tế khiến họ bị trao nhầm sau khi sinh. Hai người yêu cầu bệnh viện bồi thường tổng cộng hơn 2,6 triệu NDT, khoảng 9,5 tỷ đồng, gồm tổn thất tinh thần, chi phí điều trị và phí luật sư.

Riêng Lý Tuệ yêu cầu bồi thường hơn 1,41 triệu NDT cho các khoản tổn thất, trong đó có chi phí phụng dưỡng gia đình. Phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 13/8.

Đại diện Bệnh viện Nhân dân Thanh Viễn cho biết vụ việc đã được chuyển sang quy trình tố tụng và đang được xử lý theo pháp luật. Người này không công bố kết quả điều tra nội bộ, nói sự việc đã xảy ra hơn 30 năm và cần chờ phán quyết của tòa án.