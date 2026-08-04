Một cầu thủ Việt Nam nén nỗi đau mất người thân để thi đấu với đội tuyển Indonesia

Chiến thắng 3-0 trước ĐT Indonesia vào tối 3/8 thuộc khuôn khổ bảng A ASEAN Cup 2026 không chỉ giúp ĐT Việt Nam giành lợi thế lớn trong cuộc đua vào bán kết ASEAN Cup 2026 mà còn để lại một câu chuyện đầy xúc động phía sau sân cỏ.

Theo đó, hậu vệ Trương Tiến Anh đã trải qua những ngày đặc biệt khó khăn về mặt tinh thần. Ngay trong chiều 1/8, sau khi cùng đội tuyển Việt Nam di chuyển sang Indonesia, anh nhận tin bà nội qua đời.

Đó là nỗi mất mát lớn với cầu thủ sinh năm 1999. Tuy nhiên, trong bối cảnh đội tuyển đang bước vào giai đoạn quan trọng của giải đấu, Trương Tiến Anh vẫn ở lại cùng các đồng đội để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Indonesia.

Cầu thủ Trương Tiến Anh nhận tin bà nội qua đời ngay sau khi đặt chân đến Indonesia.

Tối 3/8, hậu vệ 26 tuổi được HLV Kim Sang-sik tin tưởng sử dụng và thi đấu trọn vẹn hơn 90 phút. Ôm trong lòng nỗi mất mát lớn, Tiến Anh vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giúp ĐT Việt Nam giữ sạch lưới và giành chiến thắng thuyết phục 3-0 ngay trên sân khách.

Sau trận đấu, câu chuyện của Trương Tiến Anh được nhiều người hâm mộ chia sẻ trên mạng xã hội. Không ít khán giả bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần chuyên nghiệp, ý chí vượt khó và sự hy sinh của hậu vệ đội tuyển Việt Nam.

Hậu vệ Trương Tiến Anh - mang áo số 15 đã có hơn 90 phút thi đấu trọn vẹn trong trận gặp ĐT Indonesia. (Ảnh: FBNV)

Chiến thắng trước Indonesia vì thế càng trở nên ý nghĩa hơn, không chỉ bởi kết quả trên bảng tỷ số mà còn bởi những nỗ lực thầm lặng của các tuyển thủ, trong đó có Trương Tiến Anh - người đã gác lại nỗi đau riêng để cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo.

Hậu vệ Trương Tiến Anh sinh năm 1999 quê Hải Phòng (Hải Dương cũ). Nam cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Thể Công - Viettel, hiện thuộc biên chế của CLB Ninh Bình. Anh là một trong những mắt xích quan trọng được HLV Kim Sang-sik tín nhiệm, người hâm mộ thường gọi anh là "cỗ máy tạt bóng" khi thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh phải.