Cưới chồng hơn 13 tuổi, đêm tân hôn, cô gái trẻ nhắm nghiền mắt vì lo lắng rồi lại choáng ngợp trong hạnh phúc

Chồng tôi hơn tôi 13 tuổi. Vào đêm tân hôn, tôi đã nhắm mắt suốt hai tiếng đồng hồ.

Bên ngoài cửa sổ, pháo hoa đã tàn. Dưới nhà, tiếng bước chân người thân ra về thưa dần. Căn phòng tân hôn cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh hoàn toàn.

Chữ song hỷ đỏ tươi vẫn dán trên kính, bóng bay cưới lơ lửng, ánh đèn sàn vàng ấm hắt lên bộ ga giường màu đỏ mềm mại. Trong không khí còn vương mùi sâm panh, mùi hoa tươi và mùi pháo giấy.

Đêm tân hôn, mọi thứ đều hoàn hảo như một đám cưới trong mơ.

Đêm tân hôn, mọi thứ đều hoàn hảo như một đám cưới trong mơ.

Chỉ có tôi là không hoàn hảo.

Tôi ngồi ngay ngắn trên mép giường cưới, mặc chiếc váy ngủ lụa mỏng. Lưng thẳng tắp, hai tay đặt vụng về trên đầu gối, ngón tay hơi cong lại, toàn thân cứng đờ như một pho tượng nhỏ không dám cử động.

Từ lúc làm lễ xong, lên phòng, cho đến khi bạn bè trêu đùa xong và ra về hết, tôi đã nhắm chặt mắt.

Tôi không dám mở. Không dám nhìn vào mắt ai, càng không dám nhìn người đàn ông bên cạnh - người vừa trở thành chồng tôi.

Chiếc nệm bên cạnh hơi lún xuống. Anh ngồi xuống, rất nhẹ. Không thúc giục, không nói gì, không tạo ra tiếng động thừa. Chỉ lặng lẽ ngồi đó, để cho sự vụng về và căng thẳng của tôi có chỗ để tồn tại.

Không biết bao lâu, một giọng trầm ấm, dịu dàng như gió lướt qua mặt hồ, vang lên bên tai tôi:

"Em có mệt không? Hôm nay em bận cả ngày rồi."

Chính câu hỏi dịu dàng đến mức không thể dịu dàng hơn ấy, đã phá vỡ toàn bộ vỏ bọc mà tôi cố gắng dựng lên suốt buổi tối.

Tôi đột ngột mở mắt. Đôi mắt nhắm quá lâu lập tức đỏ hoe, sống mũi cay xè. Trong mắt tôi lúc ấy chỉ còn lại tội lỗi, bất an và sợ hãi không thể giấu.

Tôi và anh, cách nhau 13 năm

Tôi gặp Đức Huy vào lúc tệ nhất của đời mình. Tôi 22 tuổi, vừa tốt nghiệp, một mình ở thành phố lớn, không mối quan hệ, không kinh nghiệm. Đi xin việc trầy trật, thuê trọ cũng bị lừa, đêm nào cũng mất ngủ vì lo.

Anh 35 tuổi, là diễn giả chính trong một hội thảo ngành tôi đi theo đàn anh cho có lệ. Anh điềm đạm, tự tin, trả lời mọi câu hỏi một cách nhẹ nhàng mà thấu đáo. Tôi thì co ro trong góc với bộ vest rộng thùng thình, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Tôi chưa từng nghĩ hai người như vậy lại có thể liên quan đến nhau.

Tôi với anh như hai thế giới lại tình cờ sát lại gần nhau.

Kết thúc hội thảo, anh chủ động đi về phía tôi. Không có vẻ bề trên, không có sự tinh ranh của người từng trải, anh chỉ hỏi nhỏ: "Mới tốt nghiệp à? Lần đầu đi hội thảo thế này hả?"

Tôi gật đầu lí nhí.

Anh không giảng giải. Anh chỉ nói: "Không ai dễ dàng lúc mới bắt đầu cả. Cứ từ từ thôi, rồi sẽ ổn."

Đó là câu ấm áp nhất tôi nghe được trong những tháng ngày một mình ấy.

Sau đó, chúng tôi dần quen nhau. Tình yêu của anh không giống các bạn trai cùng tuổi. Không có những cuộc cãi vã vì ai đúng ai sai, không có chiến tranh lạnh, không có những lời ngọt ngào sáo rỗng.

Khi tôi khóc vì áp lực công việc, anh không bảo tôi nhạy cảm quá. Anh chỉ lặng lẽ nghe, rồi cùng tôi gỡ từng nút thắt.

Khi đường ống nước trọ vỡ, khi tôi loay hoay chuyển nhà, anh đến và giải quyết hết những việc khiến tôi bất lực, chưa một lần chê tôi phiền.

Khi tôi bướng bỉnh, vô lý, suy diễn, bất an - những tật xấu rất trẻ con của một cô gái 22 tuổi - anh chưa từng nổi nóng. Anh chịu đựng hết, xoa dịu hết.

Mọi người xung quanh đều không lạc quan. Họ nói 13 tuổi là quá lớn, sẽ có khoảng cách thế hệ, quan điểm sống khác nhau, rồi tôi sẽ khổ. Ngay cả bố mẹ tôi lúc đầu cũng phản đối kịch liệt.

Chỉ mình tôi biết, để đến được với tôi, anh đã phải lùi lại rất nhiều bước. Anh phải thu hẹp hơn một thập kỷ trưởng thành của mình, phải tập làm quen với nhịp sống non nớt của tôi, phải kiên nhẫn chờ tôi lớn lên từng chút một.

Anh đã có thể chọn một người cùng tuổi, chín chắn, thông minh, không cần anh phải dỗ dành. Nhưng anh đã chọn tôi - đứa trẻ cần được bao bọc nhất.

Và đám cưới hoàn hảo đó lại làm nỗi bất an của tôi lớn hơn bao giờ hết.

Anh cho tôi một đám cưới đúng như tôi từng mơ. Váy cưới, hoa tươi, cách trang trí, anh đều để tôi quyết định, chưa một lần qua loa.

Trong lễ cưới, khi người dẫn chương trình hỏi anh có nguyện ý ở bên tôi suốt đời không, anh nhìn tôi, mắt sáng lên và nói rất rõ: "Tôi nguyện ý. Đến muôn đời, vẫn như vậy."

Khi trao nhẫn, anh nắm tay tôi thật chặt, đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi một cách thành kính.

Dưới khán phòng, mọi người vỗ tay, ai cũng nói tôi may mắn, lấy được người chồng tốt và được yêu chiều hết mực.

Nhưng suốt cả ngày hôm đó, lòng tôi nặng trĩu.

Nhìn anh bận rộn lo cho họ hàng hai bên, lo từng chi tiết nhỏ, lo xoa dịu cảm xúc của mọi người, ánh mắt đã lộ rõ vẻ mệt mỏi mà vẫn luôn quay lại nhìn tôi đầy trìu mến, tôi bỗng thấy mình thật nhỏ bé và vô dụng.

Anh 36 tuổi, đã có sự nghiệp ổn định, tư duy chín chắn, đủ mạnh mẽ để che chở cho một gia đình.

Còn tôi 23 tuổi, vừa ra trường, không biết gì về những vặt vãnh của cuộc sống, không biết gì về trách nhiệm hôn nhân. Tôi không thể chia sẻ áp lực công việc của anh, không thể thấu hiểu sự mệt mỏi của thế giới người lớn mà anh đang gánh.

Khoảng cách 13 tuổi chưa bao giờ là lợi thế của anh. Nó là sự bao dung vô tận, là sự chờ đợi vô tận, là sự hy sinh mà anh tự nguyện.

Còn tôi, tôi chỉ đứng yên đó, hưởng hết mọi dịu dàng của anh và coi đó là điều hiển nhiên.

Anh cho tôi một đám cưới hoàn hảo

Đêm tân hôn từ bất an đến bình yên

Cảm giác tội lỗi đó theo tôi từ lễ đường cho đến tận đêm tân hôn, khiến tôi không dám mở mắt.

Cho đến khi anh hỏi tôi câu đó.

"Em có mệt không?"

Trong khi rõ ràng, anh mới là người mệt nhất. Cả ngày hôm đó, anh là người điều phối mọi thứ, tiếp khách, xử lý sự cố, lo toan từng mối quan hệ. Vậy mà anh chưa một lần than mệt. Tâm trí anh chỉ đặt vào việc tôi có mệt không, có căng thẳng không.

Chỉ một câu thôi, mọi vỏ bọc của tôi vỡ tan.

Tôi mở mắt ra. Đêm tân hôn, dưới ánh đèn vàng ấm áp, tôi nhìn rõ khuôn mặt góc cạnh của anh. Anh rất mệt, quầng mắt đã hằn lên sự mỏi mệt sau một ngày dài, nhưng khóe môi vẫn là nụ cười dịu dàng quen thuộc.

Khoảnh khắc ấy, bao nhiêu cay đắng, tủi thân, tội lỗi và xúc động dồn cả lên ngực. Mắt tôi đỏ hoe, tôi suýt bật khóc.

Tôi lí nhí, giọng nghẹn lại: "Anh mới là người mệt. Anh vất vả cả ngày rồi."

Anh hơi khựng lại, rồi đưa tay vén nhẹ sợi tóc vương trên trán tôi. Đầu ngón tay anh ấm áp.

"Em không mệt. Cưới được em thì không mệt chút nào."

Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng mà kiên định: "Cưới em là điều may mắn nhất đời anh. Mọi vất vả đều đáng giá."

Chữ "đáng giá" ấy làm nước mắt tôi trào ra.

Trong mắt người ngoài, anh hơn tôi 13 tuổi, lấy tôi là dễ dàng, là hời. Chỉ mình tôi biết anh đã cho đi bao nhiêu để có được ngày hôm nay. Anh đã từ bỏ những lựa chọn dễ dàng hơn, ngang bằng hơn, để chọn tôi - người đòi hỏi anh phải bao dung vô hạn.

Tôi không kìm được nữa, cúi đầu nói ra hết những điều giấu kín suốt hai năm yêu nhau.

"Anh ơi... em có quá non nớt không? Em nhỏ hơn anh nhiều như vậy, em chẳng hiểu biết gì, em không giúp được gì cho anh cả. Em lúc nào cũng làm anh phải lo. Em sợ... em không xứng với anh."

Đó là nỗi tự ti lớn nhất của tôi. Sợ mình mãi trẻ con, sợ mình không bao giờ trưởng thành kịp anh, sợ rồi một ngày chúng tôi sẽ không còn gì để nói với nhau.

Đức Huy không hề ngạc nhiên. Anh chỉ nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng. Lồng ngực anh ấm áp và vững chãi, một sự an toàn tuyệt đối.

Anh cúi xuống, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, giọng nói trầm ấm, từng chữ một như đang chữa lành:

"Ngốc ạ. Hôn nhân không phải cuộc thi xem ai giỏi hơn ai. Anh hơn em 13 tuổi, đó không phải là gánh nặng của em, đó là niềm tự hào của anh. Chính vì anh đã đi qua nhiều, nên anh mới đủ tự tin để che chở cho em."

"Anh đã đi qua thế giới ngoài kia để có thể che cho em khỏi gió mưa. Anh trưởng thành hơn để có thể bao dung sự ngây thơ của em. Anh yêu sự trong sáng, sức sống của em - những thứ mà năm tháng đã lấy đi của anh, nhưng ở em lại quý giá nhất."

Anh nâng cằm tôi lên, để tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

"Lựa chọn của anh dành cho em không phải là thỏa hiệp. Là vì em là duy nhất. Em cứ từ từ lớn lên, anh có thể chờ. Đời còn dài mà."

Đêm tân hôn, trong khoảnh khắc đó, mọi lo lắng về tuổi tác, mọi mặc cảm trong tôi tan biến.

Thì ra thứ tôi cho là điểm yếu, lại là điều anh trân trọng nhất. Thứ tôi cho là gánh nặng, lại là điều anh tự nguyện gánh lấy.

Tình yêu của người trưởng thành không phải là đòi hỏi người kia phải thay đổi, phải hoàn hảo, phải ngang bằng. Mà là chấp nhận mọi khiếm khuyết, đón nhận mọi non nớt, và kiên nhẫn đồng hành.

Lần đầu tiên trong đêm tân hôn, tôi mở mắt thật to, nhìn người đàn ông của mình

Đêm tân hôn, dựa vào vòng tay anh, hít hà mùi hương quen thuộc, cơ thể căng cứng suốt đêm của tôi cuối cùng cũng thả lỏng.

Tôi hiểu ra, hôn nhân đẹp nhất không phải là hai người hoàn toàn bằng nhau, cùng gánh vác y hệt nhau. Mà là một người dùng sự chín chắn của mình để che chở sự ngây thơ của người kia, và người kia dùng sự dịu dàng, chân thành của mình để sưởi ấm những năm tháng còn lại của người đó.

Đêm tân hôn, tôi vòng tay qua cổ anh, vùi mặt vào hõm vai ấm áp của anh, khẽ nói: "Cảm ơn anh. Em sẽ từ từ học cách lớn lên, học cách chăm sóc anh."

Anh siết nhẹ vòng tay, giọng đầy mong đợi: "Được, anh đợi em. Chúng ta còn cả đời mà."

Ánh đèn vàng ấm áp vẫn dịu dàng tỏa sáng. Chữ song hỷ đỏ tươi vẫn lấp lánh.

Tôi không còn nhắm mắt nữa. Lần đầu tiên trong đêm tân hôn, tôi mở mắt thật to, nhìn người đàn ông của mình, trong lòng không còn tội lỗi hay bất an, chỉ còn lại sự dịu dàng, chắc chắn và một niềm tin rằng, đời này gặp được anh khi còn trẻ, chính là may mắn lớn nhất.