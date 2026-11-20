Trong giờ học của nữ giảng viên 36 tuổi Khoa Marketing, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), sinh viên không mở laptop hay dùng điện thoại chụp lại những dòng chữ trên bảng. Đứng trước lớp, TS Hồng Nhung vừa giảng vừa viết từng phần kiến thức, trong khi người học theo dõi và ghi chép vào vở.

Khi bảng kín chữ, cô không vội xóa mà giữ nguyên để sinh viên có thể nhìn lại toàn bộ cấu trúc bài học. Trước khi chuyển sang nội dung mới, cô luôn hỏi cả lớp đã ghi xong chưa. Nữ giảng viên cho rằng việc tự tay ghi chép giúp người học tập trung hơn, đồng thời nhận ra mối liên hệ giữa các phần kiến thức.

Buổi đầu tiên, nhiều sinh viên ngạc nhiên khi được yêu cầu đóng laptop. Nhung giải thích phương pháp học mình muốn hướng đến và cho phép học trò linh động trong buổi đầu. Đến buổi thứ hai, cả lớp đã nghiêm túc thực hiện. Một số sinh viên còn mang theo bút màu để đánh dấu những nội dung quan trọng. Có bạn nói với cô rằng đã lâu lắm rồi mới cảm thấy trân trọng một quyển vở như thời cấp hai, cấp ba.

TS Trần Hồng Nhung viết bảng khi dạy học, khuyến khích sinh viên tự ghi chép để ghi nhớ và hệ thống kiến thức. Ảnh: NVCC

Cách dạy này bắt nguồn từ những năm Hồng Nhung học Marketing tại Đại học Augsburg, Mỹ. Trong một môn Marketing căn bản, cô từng học với một giảng viên là người duy nhất viết bảng, trong khi các môn khác đều sử dụng slide. Nhung nhận thấy cách trình bày này giúp mình theo dõi bài giảng và hệ thống kiến thức tốt hơn, nên quyết định áp dụng khi đứng lớp.

"Tôi thường khoanh tay ngồi nghe, sau đó tải hoặc chụp bộ slide về máy nhưng chẳng bao giờ xem lại, kiến thức cứ thế trôi đi", cô kể.

Trong ba năm đầu đứng lớp, Nhung vẫn sử dụng PowerPoint để minh họa, nhưng nội dung chính luôn được cô viết trên bảng. Dần dần, cô nhận ra những gì có thể trình chiếu đều có thể viết ra, nên quyết định bỏ hẳn slide, chuyển sang giảng dạy hoàn toàn bằng phấn bảng.

Nhung vẫn đăng slide bài giảng trên website khoa, đồng thời cung cấp giáo trình và tài liệu tham khảo. Tuy nhiên, cô không muốn sinh viên nghĩ rằng chỉ cần tải slide về máy là đã hoàn thành việc học.

"Tài liệu quan trọng nhất tôi cung cấp là tấm bảng đầy chữ, còn tài liệu quý giá nhất sinh viên có chính là những trang vở do các bạn tự ghi chép và chọn lọc", cô nói.

Quan điểm này cũng được thể hiện trong cách Nhung tổ chức kiểm tra. Ở bài thi cuối kỳ, cô cho phép sinh viên mang tài liệu viết tay, khuyến khích các bạn tự hệ thống kiến thức thay vì phụ thuộc vào những nội dung cung cấp sẵn trên mạng.

Trong bối cảnh AI có thể hỗ trợ giải nhiều dạng bài tập, Nhung ưu tiên những đề bài đòi hỏi sự sáng tạo, yêu cầu sinh viên tự phát triển ý tưởng và giải thích lựa chọn của mình. Cô cũng khuyến khích người học bày tỏ quan điểm, kể cả khi chưa chính xác, thay vì chỉ chờ giảng viên đưa ra đáp án đúng hoặc sai.

"Tôi không muốn chỉ nói với sinh viên rằng điều này đúng, điều kia sai, mà muốn các bạn tự suy nghĩ và tìm hướng đi phù hợp. Kể cả khi quan điểm chưa đúng, tôi vẫn muốn nghe lý do vì sao các bạn nghĩ như vậy", cô nói.

Ngoài giờ học, TS Nhung còn tư vấn cho sinh viên về các cuộc thi Marketing, định hướng học tập và những vấn đề trong cuộc sống. Cô muốn duy trì sự gần gũi để người học không chỉ xem mình là người truyền đạt kiến thức trên bục giảng.

Tuyết Mai, 27 tuổi, từng học trái ngành nhưng bắt đầu yêu thích Marketing sau khi tham gia lớp học của TS Trần Hồng Nhung. Mai cho biết ấn tượng với phương pháp giảng dạy của cô, từ đó tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực này và theo đuổi công việc Marketing sau khi tốt nghiệp.

Nữ giảng viên 36 tuổi nhận bằng tiến sĩ hồi tháng 2/2026. Ảnh: NVCC

Hồng Nhung sinh năm 1990 trong một gia đình không khá giả, mẹ làm nghề may, bố là lái xe, cô sớm xác định học tập là con đường giúp mình có thêm cơ hội. Năm lớp 11, cô giành học bổng sang Mỹ, theo học tại Nacel International School, bang Minnesota, trước khi vào ngành Marketing, Đại học Augsburg.

Tốt nghiệp loại Honors, thuộc top 30 sinh viên dẫn đầu, Hồng Nhung có cơ hội ở lại Mỹ nhưng quyết định về nước khi biết NEU tuyển giảng viên trẻ có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh. Để kịp ứng tuyển, cô xin giáo sư hoàn tất thủ tục tốt nghiệp sớm, chấp nhận bỏ lỡ lễ tốt nghiệp.

Tháng 5/2012, ở tuổi 22, Hồng Nhung được nhận vào NEU làm trợ giảng. Những năm đầu, cô vừa làm việc, vừa học thạc sĩ, đồng thời nhận thêm lớp tiếng Anh tại các trung tâm để trang trải. Trong những lớp học đầu tiên, có sinh viên chỉ kém cô hai tuổi. Năm 2015, cô trở thành giảng viên chính thức. Tháng 2/2026, ở tuổi 36, cô Nhung hoàn thành chương trình tiến sĩ sau 5,5 năm theo đuổi.

TS Trần Hồng Nhung còn là MC, biên tập viên trên kênh truyền hình đối ngoại quốc gia - Vietnam Today. Ảnh: NVCC

Bên cạnh giảng dạy, TS Trần Hồng Nhung còn cộng tác với Vietnam Today trong vai trò biên tập viên, dẫn chương trình và tham gia nghiên cứu thị trường cho một số doanh nghiệp. Cô chọn làm việc theo hình thức cộng tác để không phải rời giảng đường, đồng thời có thêm trải nghiệm thực tế, cập nhật kiến thức và đưa những điều học hỏi được vào bài giảng.