Trong bài đăng trên Facebook hồi đầu tháng, Nikocado Avocado, tên thật là Nicholas Perry, nói về những cơn đau được cho là hậu quả của ca phẫu thuật cắt bỏ da thừa. "Tôi đang sống trong cơn ác mộng", anh viết.

Perry nổi tiếng trên YouTube với các video mukbang, ghi lại cảnh ăn những bữa có khẩu phần lớn, nhiều calo. Trong nhiều năm, ngoại hình tăng cân cùng những video ăn uống gây chú ý giúp anh hút hàng triệu người theo dõi. Năm 2024, YouTuber bất ngờ tiết lộ đã bí mật giảm 113 kg trong hai năm, khiến diện mạo thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, quá trình giảm cân để lại nhiều da thừa, buộc anh phải phẫu thuật loại bỏ.

Perry tiết lộ trải qua ca phẫu thuật tạo hình thân trên theo chiều dọc (vertical torsoplasty) lần thứ hai vào tháng 9. Ca đầu tiên được thực hiện vào mùa đông năm 2025, nhưng vẫn còn nhiều da thừa cần loại bỏ.

Perry hiện 'sống trong đau đớn' sau các biến chứng hậu phẫu thuật cắt bỏ da thừa. Ảnh: Facebook Nikocado Avocado

Theo lời YouTuber, một biến chứng nghiêm trọng ở vùng nách sau phẫu thuật đã ảnh hưởng đến bàn tay và các ngón tay, khiến anh phải chịu những cơn đau dữ dội.

"Tôi phải chịu những cơn đau hành hạ không dứt", Perry viết, đồng thời cho hay không thể ngủ liền quá một đến hai tiếng vì đau tay. "Đêm nào tôi cũng mơ thấy các ngón tay bị cưa đứt, bị mắc kẹt trong đám cháy, bị ôtô cán qua, bị giẫm lên, bị khoan vào và nhiều tình huống kinh hoàng khác".

Anh kể các bác sĩ gặp khó khăn trong việc xác định nguyên nhân. Ban đầu, họ cho rằng tình trạng sưng tấy gây chèn ép dây thần kinh ở vùng nách, khiến các ngón tay bị tê.

Perry sau đó quay lại gặp bác sĩ phẫu thuật để hút dịch ở vùng nách, với hy vọng giảm đau. Tuy nhiên, dù các bác sĩ mở lại vết mổ, tháo những mũi chỉ khâu có thể chèn ép dây thần kinh, hút một túi dịch nhỏ cỡ hạt đậu và kiểm tra để bảo đảm dây thần kinh không bị chèn ép, cơn đau vẫn không thuyên giảm.

Ngay cả khi tìm ra và khắc phục được nguyên nhân gây tổn thương dây thần kinh, anh vẫn có thể phải mất nhiều tháng mới hết đau ở các ngón tay. Thuốc chỉ giúp giảm đau phần nào, trong khi tác dụng phụ khiến Perry tăng cân trở lại.

YouTuber hiện bày tỏ sự hối hận về quyết định phẫu thuật. Anh nói các bác sĩ không cho mình nhiều lựa chọn khi nói tình trạng đau đớn không thuộc trường hợp cấp cứu. "Tôi thực sự hối hận vì điều này", Perry viết.