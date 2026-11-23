Ngày 20/11, Luke Deakin (biệt danh Chubby Trekka), 32 tuổi, thông báo trở lại hành trình đi bộ từ Anh tới Việt Nam vào ngày 22/11. Anh dừng lại hồi tháng 6 vì nhiệt độ mùa hè ở biên giới Uzbekistan, giáp Kazakhstan, chạm 50 độ C. Theo anh, đi bộ 30-40 km mỗi ngày cùng toàn bộ trang thiết bị và nước uống trên vai trong điều kiện không có bóng râm tiềm ẩn nhiều rủi ro. Có đoạn, anh đi nhiều ngày liên tục mà không gặp cửa hàng, ngôi làng hay nguồn nước ổn định nào.

Deakin xuất phát từ quê nhà Stratford-upon-Avon ngày 16/9/2024, sau một câu nói đùa khi uống bia cùng bạn bè ở Đà Nẵng. Anh từng sống một năm tại Hà Nội và dự kiến trở lại thành phố này khi kết thúc hành trình. Khi dừng chân hồi tháng 6, anh đã trải qua hơn 600 ngày trên đường, đi khoảng 7.500 km qua 14 quốc gia và vùng lãnh thổ. Uzbekistan là điểm đến thứ 15.

Deakin trên đường đi bộ ở Kazakhstan hồi tháng 6. Ảnh: Luke Deakin

Trong 5 tháng nghỉ, nhà sáng tạo nội dung người Anh du lịch qua một số quốc gia, khám phá các đoạn của Vạn Lý Trường Thành tại Trung Quốc, tập gym, giảm cân và chuẩn bị tâm lý. Anh cho rằng nghỉ giữa chặng là bắt buộc để cơ thể phục hồi, nhưng gây trở ngại về tâm lý.

"Bạn dễ quen với sự thoải mái khi được ngủ trên giường êm, ăn uống đều đặn và không phải lo lắng mỗi đêm về chỗ ngả lưng", anh nói.

Trước đó, hồi tháng 12/2025, Deakin dừng hành trình khoảng 10 ngày để bay tới Nha Trang và Phú Yên cũ (nay là Đắk Lắk) hỗ trợ người dân sau lũ lụt. Nhóm của anh gây quỹ khoảng 60.000 USD, giúp khoảng 600 gia đình.

Deakin trong chuyến đi đến Việt Nam tham gia hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt hồi tháng 12/2025. Ảnh: Luke Deakin

Lần trở lại này đánh dấu thay đổi lớn khi Deakin và bạn gái Sophie đã chia tay cách đây vài tháng. Chú chó Belle, được hai người giải cứu ở Georgia và từng đồng hành cùng họ, đã được gửi cho người khác chăm sóc một thời gian. Theo Deakin, đi bộ hàng nghìn km trong điều kiện khắc nghiệt thường xuyên tạo áp lực lớn cho mối quan hệ của cả hai.

Phía trước còn khoảng 8.500 km, dự kiến qua Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan, Ấn Độ, Nepal, Bangladesh, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, rồi kết thúc tại Việt Nam. Anh đặt mục tiêu hoàn thành trong 18 tháng tới, dự kiến đến đích tháng 4/2028, nhưng thừa nhận lịch trình có thể thay đổi do thị thực, quy định biên giới và thời tiết. Mốc này đã lùi vài lần so với kế hoạch ban đầu.

"Phần lớn người theo dõi tôi trên Facebook đến từ Việt Nam. Khoảnh khắc chính thức đặt chân vào Việt Nam chắc chắn là một trong những giây phút nhiều cảm xúc nhất cuộc đời tôi", Deakin nói.