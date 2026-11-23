Ngày 14/11, Long Shi, nữ sinh cấp hai ở huyện Phượng Hoàng, tỉnh Hồ Nam, được Cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ địa phương tuyên dương vì hành động đẹp. Trước đó, hôm 10/11, gia đình hai em bé đã đến nhà trao tặng Long một tấm bảng ghi nhận hành động dũng cảm cùng 500 nhân dân tệ tiền mặt.

Long Shi sau đó chụp ảnh bằng khen, gửi cho mẹ đang làm việc ở tỉnh Chiết Giang. Người mẹ đã đăng câu chuyện lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý. Nhiều người dành lời khen cho cô bé, gọi em là "người dũng cảm" và "đáng khâm phục".

Long Shi nhận bằng khen của Cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ huyện Phượng Hoàng, tỉnh Hồ Nam, hôm 14/11. Ảnh: Wu Xingyu/Rednet Morning Post

Sự việc xảy ra chiều 24/6. Long bị sốt, chóng mặt nên xin nghỉ học. Trên đường về nhà, cô bé nhìn thấy một căn nhà gần xưởng gỗ bốc khói đen, bên trong có tiếng trẻ em khóc.

Khi chạy tới kiểm tra, Long nhìn qua cửa và thấy lửa đang bén vào giường gỗ, quần áo chất bên cạnh cũng bốc cháy. Một bé trai khoảng hai tuổi co ro ở góc giường, trong khi bé gái chừng bốn tuổi đứng gần cửa. Không có người lớn ở nhà.

Long kể, em không chút ngần ngừ, chạy vào trong, bế bé trai bằng một tay và nắm tay bé gái đưa cả hai ra ngoài. Kiểm tra thấy các em không bị bỏng, nữ sinh ngồi xuống dỗ dành.

Ảnh chụp từ video hiện trường vụ cháy do Long Shi quay lại. Ảnh: ifeng

Khoảng 30 phút sau, Wu Xianjin, bố hai đứa trẻ đang đốn củi trên núi vội trở về sau khi biết tin các con vừa thoát hỏa hoạn. Để cảm ơn, Wu nhiều lần ngỏ ý tặng tiền nhưng Long Shi từ chối. Cuối cùng, cô bé nhận 100 nhân dân tệ (khoảng 370.000 đồng). Hôm 10/11, Wu tiếp tục đến nhà trao cho nữ sinh 500 nhân dân tệ (khoảng 1,85 triệu đồng) cùng một tấm bảng khen.

"Cháu cứu người không phải vì tiền. Cháu chỉ tình cờ chứng kiến cảnh nguy hiểm nên giúp đỡ thôi. Nếu là người khác chắc họ cũng làm thế", Long Shi nói.

Theo ifeng, Long sống cùng bà ngoại 76 tuổi và chị gái trong căn nhà thuê ở thị trấn Sơn Giang để tiện đi học. Mẹ em sang Chiết Giang làm việc từ khi con mới hai, ba tháng tuổi. Mỗi năm, cô chỉ về nhà hai, ba lần, tổng cộng khoảng một đến hai tháng.

Nữ sinh cho biết được bà ngoại dạy nấu ăn từ khi mới 7 tuổi và sớm đảm nhận phần lớn việc bếp núc trong nhà. Em cũng thường xuyên đi chặt củi, giúp bà mang vác đồ nặng, còn tự nhận mình "khỏe nhất nhà".

Ở trường, Long Shi có thành tích tốt, từng lọt top 10 của khối, nhận danh hiệu học sinh tiến bộ, cán bộ lớp xuất sắc và giành giải trong các cuộc thi vẽ, thư pháp cấp huyện.

Nữ sinh để tóc ngắn từ năm chuyển cấp vì thích sự gọn gàng, thuận tiện khi chơi thể thao. Em có niềm đam mê với bóng rổ và từng bị gãy xương, gặp nhiều chấn thương khi tập luyện nhưng vẫn theo đuổi bộ môn này. Ngoài ra, Long còn chơi cầu lông, bóng bàn và bóng đá.

Em cho biết từ nhỏ đã ước mơ trở thành quân nhân. Những lần cùng bạn bè leo núi, trèo cây ở vùng núi Hồ Nam giúp Long Shi thêm mạnh dạn. Em cũng thường xem video về quân nhân tham gia cứu hộ, giúp đỡ người khác và ngưỡng mộ sự dũng cảm của họ.

"Nếu có cơ hội, cháu muốn thi vào trường quân đội", Long Shi nói, tiết lộ gia đình cũng ủng hộ mong muốn này. Tuy nhiên, nữ sinh đôi lúc lo ngại thành tích học tập chưa đủ tốt để thực hiện ước mơ.

Ông Shu Liu, đội trưởng đội tuyên truyền thuộc Cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ huyện Phượng Hoàng, đánh giá cao hành động dũng cảm của Long, khuyến khích thanh thiếu niên chủ động học kiến thức phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm.

Long Shi cho biết nếu gặp tình huống tương tự, em vẫn sẵn sàng cứu người. Tuy nhiên, cô bé cũng rút ra bài học là cần gọi 119 trước, không tự ý lao vào đám cháy như lần trước. "Phải đảm bảo an toàn cho mình rồi mới giúp người khác được", nữ sinh bày tỏ.