Giảng viên Gen Z gây xôn xao với bức ảnh chụp trong lớp học

Trong bức ảnh do sinh viên chụp lại, thầy giáo đứng trước lớp với phong cách ăn mặc lịch sự, gương mặt trẻ và vóc dáng cao lớn. Nhiều người nhận xét nam giảng viên trông giống "tài tử điện ảnh". Chỉ sau ít giờ, nhiều bình luận đã xác định được danh tính nhân vật.

Người trong ảnh là Ngô Công Lưu, sinh năm 1997, giảng viên Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài công việc giảng dạy, anh còn là MC, biên tập viên của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), từng dẫn các chương trình Cà phê sáng, Trạm đa sắc và Nhật ký trên khóa Sol trên VTV3.

Ngô Công Lưu trong vai trò MC chương trình truyền hình. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về việc bức ảnh đứng lớp bất ngờ được chú ý trên mạng xã hội, Lưu cho biết anh khá bất ngờ vì không nghĩ những khoảnh khắc rất đời thường trong lớp học lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy. "Tôi thấy được mọi người ưu ái quá. Với tôi, đó chỉ đơn giản là một buổi dạy bình thường", anh nói.

Nam giảng viên cho biết mình chính thức đứng lớp tại đại học khoảng một năm. Trước đó, anh có gần 9 năm làm việc trong môi trường truyền hình, đồng thời từng tham gia đào tạo các lớp kỹ năng mềm, luyện giọng nói và hướng dẫn dẫn chương trình cho học viên. Nhờ những trải nghiệm đó, việc bước vào giảng đường với vai trò giảng viên đến với anh khá tự nhiên.

Bức ảnh thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội của nam giảng viên. Ảnh: NVCC

Trước khi bắt đầu công việc giảng dạy, Công Lưu từng nghĩ giữa giảng viên và sinh viên luôn tồn tại một khoảng cách nhất định. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế trên giảng đường lại mang đến cho anh góc nhìn khác.

Sinh năm 1997, anh thuộc thế hệ Gen Z, gần với độ tuổi của nhiều sinh viên trong lớp. Điều này khiến cách tiếp cận thông tin, thói quen sử dụng mạng xã hội hay các chủ đề trò chuyện giữa thầy và trò có khá nhiều điểm tương đồng.

"Tôi cũng dùng Facebook, Instagram hay Threads giống các bạn. Vì cùng tiêu thụ những nội dung tương tự nên tôi dễ hiểu sinh viên đang quan tâm điều gì", anh nói.

Dù vậy, sự gần gũi về thế hệ đôi khi cũng khiến nam giảng viên có chút băn khoăn, nhất là khi sinh viên phát hiện ra tài khoản mạng xã hội cá nhân của mình.

Là người làm truyền hình và còn khá trẻ, thỉnh thoảng anh cũng tham gia các xu hướng trên mạng xã hội. Điều đó từng khiến anh lo ngại những hình ảnh đời thường có thể làm mờ đi khoảng cách cần thiết giữa giảng viên và sinh viên.

"Sau khi bắt đầu giảng dạy, tôi ý thức hơn trong cách phát ngôn cũng như hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội để giữ sự chuyên nghiệp của một giảng viên", anh nói.

Công Lưu cho biết anh cũng đặt ra một số nguyên tắc riêng để giữ ranh giới phù hợp. Chẳng hạn, anh không kết bạn với sinh viên trên mạng xã hội. Những nội dung được chia sẻ công khai đều đã được anh cân nhắc trước để đảm bảo phù hợp với vai trò giảng viên.

Cùng thuộc thế hệ Gen Z, Công Lưu vẫn đặt ra nhiều nguyên tắc để giữ khoảng cách cần thiết giữa giảng viên và sinh viên. Ảnh: NVCC

Theo Công Lưu, ngoại hình có thể khiến sinh viên chú ý trong những buổi học đầu tiên, nhưng điều quan trọng để giữ họ ở lại với lớp học vẫn là cách tổ chức bài giảng và nội dung truyền đạt.

Anh tự đánh giá bản thân là một giảng viên nghiêm khắc. Nếu tiết học bắt đầu lúc 7h, cửa lớp sẽ được đóng đúng giờ và sinh viên đến sau vẫn bị tính là đi muộn. Theo nam giảng viên, quy định này xuất phát từ đặc thù của ngành học mà anh phụ trách.

"Ngành giải trí - sự kiện rất coi trọng yếu tố thời gian. Nếu ngay từ khi còn là sinh viên mà đã quen trễ giờ thì khi đi làm sẽ khó thích nghi", anh nói.

Dù vậy, Công Lưu vẫn cố gắng tạo không khí thoải mái để sinh viên học hiệu quả hơn. Anh cho biết mình khá hiểu trạng thái mệt mỏi của sinh viên khi phải học các tiết đầu buổi sáng hoặc cuối ngày, phần nào nhờ khoảng cách thế hệ không quá lớn.

Trong lớp học, anh thiết kế một góc nhỏ gọi là "sleep zone", nơi sinh viên có thể chợp mắt khoảng 15-20 phút nếu quá buồn ngủ. "Có những lúc sinh viên quá mệt, việc cố gắng ngồi nghe giảng cũng khó tiếp thu. Nghỉ một chút rồi quay lại học có khi lại hiệu quả hơn", anh nói.

Để lớp học trở nên sôi động hơn, nam giảng viên thường đưa vào bài giảng những ví dụ từ các xu hướng trên mạng xã hội hoặc những thần tượng mà sinh viên quan tâm. Khi đó, không khí lớp học thường cởi mở hơn và sinh viên cũng chủ động chia sẻ quan điểm của mình.

Công Lưu cũng cho rằng việc đứng lớp cũng có nhiều điểm tương đồng với công việc dẫn chương trình mà anh theo đuổi nhiều năm. "Một buổi học cũng giống như một chương trình truyền hình. Cần có phần mở đầu để thu hút sự chú ý, phần nội dung chính và một cái kết để người nghe nhớ lại điều quan trọng nhất", giảng viên cho biết.

Công Lưu đánh giá một buổi học cũng giống như một chương trình truyền hình. Ảnh: NVCC

Hiện Ngô Công Lưu là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hướng nghiên cứu của anh tập trung vào mối liên hệ giữa truyền hình và công nghiệp văn hóa.

Trong thời gian tới, nam giảng viên cho biết muốn tiếp tục song song hai công việc: đứng lớp và dẫn chương trình. Bên cạnh đó, anh cũng tham gia thêm các dự án truyền thông, quảng cáo hay các hoạt động liên quan đến giọng nói để mở rộng trải nghiệm nghề nghiệp.