Nữ sinh Ngoại thương xinh đẹp tốt nghiệp xuất sắc, rinh loạt giải Olympic Toán, Tin

Từ một nữ sinh yêu thích Toán học tại Trường THPT Trần Phú – Hà Tĩnh đến sinh viên tốt nghiệp xuất sắc ngành Kinh tế đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương, hành trình của Nguyễn Khánh Huyền (SN 2004, Hà Tĩnh) là câu chuyện về sự dịch chuyển không ngừng trong tư duy học tập và khát vọng khám phá bản thân.

Dù không đi lên từ trường chuyên, nền tảng học thuật và bản lĩnh tự học của Huyền đã sớm được tôi luyện từ những năm tháng tại THPT Trần Phú. Điều nữ sinh nhớ nhất không chỉ là thành tích mà còn là sự tận tâm của thầy cô trong quá trình đồng hành cùng học sinh. “Được học trong môi trường luôn khuyến khích phát triển đúng khả năng giúp em hình thành sự nghiêm túc và tính kiên trì với mục tiêu đã chọn”, Huyền chia sẻ.

Từ sớm, Huyền yêu thích Toán học và các bài toán logic. Khi học lớp 11, cô từng nghĩ sẽ theo đuổi ngành Công nghệ thông tin. Tuy nhiên, càng đến gần thời điểm chọn trường đại học, nữ sinh Hà Tĩnh lại thay đổi suy nghĩ. Thay vì chọn lộ trình kỹ thuật thuần túy, Huyền theo học Kinh tế đối ngoại tại Ngoại thương vì bị thu hút bởi môi trường đa dạng nơi đây.

Theo Huyền, điều khiến cô ấn tượng nhất ở FTU là sự đa dạng: từ học thuật, nghiên cứu đến startup và hoạt động xã hội. Chính sự đa dạng ấy khiến cô tin rằng bản thân sẽ có thêm động lực để thay đổi và trưởng thành. “Em chọn Ngoại thương không hẳn vì đã biết rõ mình muốn làm gì sau này, mà vì tin rằng được ở trong một môi trường có nhiều góc nhìn khác nhau sẽ giúp mình trưởng thành nhanh hơn”, Huyền nói.

Trong suốt quá trình học đại học, Huyền dần chuyển hướng sang AI – lựa chọn mà cô mô tả là “khá khác” so với định hướng ban đầu. Xuất thân từ khối kinh tế, nữ sinh phải tự học lại các kiến thức nền tảng như Toán, lập trình và Machine Learning để theo kịp các sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin. “Có giai đoạn em vừa học trên trường, vừa tham gia đội tuyển học thuật, vừa tự học AI gần như mỗi ngày, nhưng khi đã đam mê, em luôn muốn nỗ lực để đi đến tận cùng”, cô chia sẻ. Động lực chuyển hướng của Huyền còn đến từ sự tin tưởng và đồng hành của gia đình. Dù có nhiều băn khoăn khi con gái theo đuổi một lĩnh vực mới, bố mẹ cô vẫn lựa chọn lắng nghe và đồng hành thay vì áp đặt.

Trong thời gian học tại Ngoại thương, Huyền tham gia nhiều hoạt động học thuật liên quan đến Toán học, AI và lập trình. Nữ sinh sở hữu loạt thành tích nổi bật như giải Nhì ICPC không chuyên khu vực châu Á, giải Khuyến khích Olympic Tin học sinh viên Việt Nam toàn quốc khối không chuyên, giải Khuyến khích Olympic Trí tuệ nhân tạo sinh viên Việt Nam toàn quốc, giải Ba Olympic Trí tuệ nhân tạo sinh viên Việt Nam khu vực miền Bắc, giải Nhì môn Giải tích và giải Ba môn Đại số tại Olympic Toán sinh viên toàn quốc.

Ngoài ra, cô còn là Á quân Economics Research Champion và từng vào Top 8 Olympic Kinh tế học. Huyền cũng có các công bố nghiên cứu liên quan đến AI và kinh tế trên các tạp chí thuộc danh mục Scopus. Bên cạnh học thuật, cô tích cực tham gia công tác Đoàn, hội với vai trò cán bộ lớp, tham gia hỗ trợ tổ chức nhiều chương trình học thuật và sự kiện tại trường.

Nói về phương pháp học tập, Huyền cho biết không có “bí quyết đặc biệt”, mà duy trì sự đều đặn mỗi ngày, chia nhỏ mục tiêu và tập trung xây nền tảng Toán học trước khi đi sâu chuyên ngành. Ngoài học tập, cô cố gắng cân bằng cuộc sống bằng các sở thích như thể thao, du lịch và trải nghiệm điều mới. Theo Huyền, việc rời khỏi guồng học tập giúp tái tạo năng lượng và giữ sự bền bỉ trong hành trình dài.

Cô nhớ nhất kỷ niệm trong kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc khi cả đội tuyển rủ nhau đi chơi bi-a vào tối trước ngày thi. Dù bị mọi người trêu “mai thi rồi mà vẫn đi chơi”, Huyền vẫn quyết định đi cùng cả đội thay vì thức khuya học thêm. Kết quả, nữ sinh đạt thành tích cao hơn mong đợi và sau này câu chuyện ấy vẫn thường được nhắc lại như một “giai thoại” vui của đội tuyển.

Trong thư giới thiệu gần đây, một giảng viên hướng dẫn nhận xét Huyền là sinh viên có khả năng tự học nhanh, đặc biệt khi chuyển sang lĩnh vực AI trong thời gian không dài nhưng đã chủ động xây dựng nền tảng, tham gia nghiên cứu và triển khai các dự án thực tế. Giảng viên này đánh giá Huyền có tư duy nghiên cứu tốt, sự kiên trì và khả năng cân bằng giữa lý thuyết với kỹ năng thực tế.

Sau khi tốt nghiệp, Huyền hiện làm việc trong lĩnh vực ML/AI Engineer và chuẩn bị tham gia chương trình đào tạo AI thực chiến khóa 2 tại Vingroup. Trong tương lai, cô mong muốn tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu và và ứng dụng AI thực tiễn. Nữ sinh Ngoại thương cũng đặt mục tiêu theo học chương trình thạc sĩ hoặc tiến sĩ nếu có cơ hội phù hợp, đồng thời hy vọng một ngày có thể tham gia các nhóm nghiên cứu hoặc phòng lab quốc tế để tiếp tục phát triển bản thân.

“Khi học và trải nghiệm nhiều hơn, em càng cảm thấy điều quan trọng nhất là khả năng tự học và tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. Đôi khi những lựa chọn khiến mình lo lắng nhất lại chính là những lựa chọn khiến mình thay đổi nhiều nhất sau này”, Khánh Huyền bày tỏ.