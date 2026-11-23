Ngày 22/11, ca sĩ Vũ Thịnh và diễn viên Fanny Trần tổ chức lễ thành hôn tại tư gia với sự tham dự của hai bên gia đình, người thân và bạn bè. Bộ đôi lựa chọn áo dài trắng đồng điệu, thực hiện các nghi thức cưới hỏi truyền thống.

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý của buổi lễ là khi bố mẹ Vũ Thịnh trao tặng đôi vợ chồng trẻ sổ đỏ làm quà cưới.

Vũ Thịnh và Fanny Trần khoe quà cưới. Ảnh: Hayes Studio.

Trước lễ thành hôn tại tư gia, chiều 21/11, Vũ Thịnh và Fanny Trần đã cử hành hôn lễ tại nhà thờ.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, cô dâu Fanny diện váy cưới trắng với thiết kế ren và khăn voan dài. Ca sĩ Vũ Thịnh mặc vest trắng, thắt nơ đen. Cả hai thực hiện nghi thức tôn giáo trước sự chứng kiến của gia đình và những người thân thiết.

Khoảnh khắc Vũ Thịnh ôm và nghiêng người đỡ cô dâu giữa lối đi nhà thờ, trong tiếng vỗ tay của khách mời, được ghi lại trong bộ ảnh cưới. Sau hai buổi lễ, cặp nghệ sĩ dự kiến tiếp tục tổ chức tiệc cưới vào ngày 25/11 tại TPHCM.

Vũ Thịnh và Fanny Trần quen nhau từ năm 2017, khi cả hai chưa có nhiều hoạt động nổi bật trong làng giải trí. Vũ Thịnh là người chủ động nhắn tin làm quen sau khi tình cờ xem một video của Fanny. Nam ca sĩ bị thu hút bởi gương mặt và đôi mắt của cô gái trẻ.

Thời gian đầu, hai người giữ kín mối quan hệ. Tuy nhiên, chuyện tình cảm gặp trở ngại khi Fanny tham gia chương trình Giai điệu chung đôi năm 2018 và được khán giả ghép đôi với một thí sinh khác.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2023, Vũ Thịnh cho biết cả hai từng chịu nhiều phản ứng tiêu cực khi chuyện tình được công khai. Do còn trẻ và lo ngại công việc bị ảnh hưởng, họ quyết định chia tay.

Bước ngoặt xảy ra năm 2021, khi Fanny góp mặt trong chương trình hẹn hò Tỏ tình hoàn mỹ. Vũ Thịnh bất ngờ xuất hiện trên sân khấu, bày tỏ tình cảm và mong muốn nối lại mối quan hệ. Fanny ban đầu xúc động, bước vào cánh gà trước khi quay trở lại và đồng ý cho cả hai thêm cơ hội.

Sau khi tái hợp, Vũ Thịnh và Fanny thường xuyên đồng hành trong các chương trình truyền hình, sự kiện giải trí và dự án âm nhạc.

Vũ Thịnh và Fanny về chung nhà sau 9 năm yêu. Ảnh: Hayes Studio.

Năm 2022, hai người giới thiệu mini album Chuyện tình chúng mình, gồm các ca khúc như Niềm vui em giữ nỗi buồn đưa anh, Thôi cứ để, Cứ quên đi và Sao vẫn còn yêu. Dự án được thực hiện sau gần một năm họ tái hợp tại Tỏ tình hoàn mỹ.

Fanny từng nhận xét Vũ Thịnh là người ấm áp, trưởng thành, thích nấu ăn và chăm sóc nhà cửa. Cả hai cho biết thường chọn cách trò chuyện thẳng thắn khi nảy sinh bất đồng.

Ngày 29/10/2026, Vũ Thịnh công khai hình ảnh cầu hôn Fanny tại Đà Lạt. Nam ca sĩ chia sẻ niềm hạnh phúc khi chuẩn bị bước sang giai đoạn mới của cuộc sống. Thông tin kết hôn sau 9 năm quen biết và gắn bó của họ nhận được nhiều lời chúc từ đồng nghiệp, khán giả.

Vũ Thịnh sinh năm 1995, từng là thành viên nhóm nhạc The Wings và tham gia Anh trai say hi mùa đầu tiên năm 2024. Anh được biết đến qua các ca khúc Hai chúng ta, Bảo bối của anh, Sao vẫn còn yêu và Thanh xuân lãng phí.

Fanny Trần tên thật là Trần Y Phụng, sinh năm 1997, hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất, ca hát và sáng tạo nội dung. Cô sở hữu lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội, trong đó tài khoản TikTok có gần 2 triệu người theo dõi.