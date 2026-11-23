Tối 21/11, chương trình nghệ thuật hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam đã diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bên hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Giữa sân khấu đặc biệt ý nghĩa ấy, bạn teen lớp 9 Trần Gia Hân được đảm nhận vai trò dẫn chương trình, góp phần kết nối các tiết mục và hoạt động với khán giả.

Gia Hân tự tin làm MC trong sự kiện quan trọng

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội, diễn ra từ ngày 21 đến 24/11, nhân kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (1946-2026). Việc được góp mặt trong một chương trình văn hóa quy mô như vậy là trải nghiệm đáng nhớ với Gia Hân, đồng thời cho thấy cô bạn ngày càng có cơ hội thử sức ở những sân khấu đa dạng hơn.

Cô bạn lớp 9 đã có nhiều năm làm MC, người mẫu

Đang là học sinh cuối cấp THCS Trọng Điểm (Hạ Long, Quảng Ninh), Gia Hân đã có hành trình làm quen với micro từ khá sớm.

Năm 2025, cô bạn giành Quán quân cuộc thi Tìm kiếm gương mặt MC Nhí Truyền hình mùa đầu tiên. Ở phần thi quyết định, Gia Hân trình bày bài nói “80 năm non sông liền một dải”, thể hiện khả năng diễn đạt mạch lạc và sự tự tin trước khán giả. Sang năm 2026, cô bạn tiếp tục đảm nhiệm vai trò MC chính tại Cuộc thi Tài năng nhí Việt Nam.

Không chỉ yêu thích dẫn chương trình, Gia Hân còn có thể biến hóa trên sân khấu với nhiều vai trò khác nhau như múa, nhảy và trình diễn thời trang. Hai năm liên tiếp tham gia biểu diễn tại Carnaval Hạ Long cũng giúp Gia Hân tích lũy thêm nhiều trải nghiệm nghệ thuật.

Mỗi lần làm MC là cơ hội để Gia Hân trưởng thành hơn

Từ những sân khấu thiếu nhi đến không gian văn hóa bên hồ Hoàn Kiếm, mỗi lần cầm micro đều là một cơ hội để Gia Hân học hỏi và trưởng thành. Cô bạn lớp 9 đang từng bước nuôi dưỡng đam mê, tự tin khám phá khả năng của mình và tìm kiếm cơ hội ở những sân khấu, chương trình mới.