Những bức ảnh được cho là ghi lại cảnh Chủ tịch tập đoàn công nghệ GMO Internet Group hôn một phụ nữ trẻ trên du thuyền hồi năm 2018, vừa được truyền thông Nhật Bản đồng loạt đăng tải hôm 21/11.

Ông Masatoshi Kumagai, chủ tịch tập đoàn công nghệ GMO của Nhật Bản. Ảnh: Friday

Người phụ nữ được cho là nghệ sĩ, gọi là A, chưa rõ danh tính. Theo lời một doanh nhân cung cấp hình ảnh cho tạp chí Nhật Bản Friday, ông Kumagai tổ chức tiệc trên du thuyền vào khoảng mùa thu năm 2018 và mời một số bạn bè tham dự. A cũng có mặt trong buổi tiệc.

Nguồn tin này cho biết A từng để lộ ảnh chụp bên ông Kumagai và nói với bạn bè rằng họ đang hẹn hò. Người phụ nữ được mô tả kém vị chủ tịch nhiều tuổi, với khoảng cách tuổi tác gần bằng giữa cha mẹ và con cái.

Ảnh ông Kumagai thân mật bên nữ nghệ sĩ đang tràn lan trên các trang báo Nhật. Ảnh chụp màn hình

Ngoài những hình ảnh trên du thuyền, còn có các bức ảnh khác cho thấy hai người dùng bữa tại nhà hàng bít tết cao cấp ở Tokyo. Trong ảnh, A cầm đĩa thức ăn phủ nấm truffle trắng, ông Kumagai ngồi chụm đầu bên cạnh. Theo nguồn tin, hai người dùng rượu vang và champagne do chuyên gia rượu lựa chọn. Những chiếc ly tại bàn được cho là có khắc tên GMO.

Các hình ảnh và lời kể trên làm dấy lên nghi vấn về mối quan hệ giữa ông Kumagai và nữ nghệ sĩ trong giai đoạn 2018-2019. Ông Kumagai được cho là đã kết hôn từ năm 20 tuổi.

Bức ảnh được cho là ông Kumagai hôn nữ nghệ sĩ trên du thuyền năm 2018. Ảnh: Threads

Hiện chưa có thông tin xác nhận độc lập về mối quan hệ này. Ông Kumagai chưa lên tiếng về cáo buộc trong các bài viết và danh tính A vẫn là ẩn số.