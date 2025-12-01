'Thái tử Samsung' gây sốt sau lễ phong sĩ quan Hải quân

Ngày 28/11, Lee Ji-ho tham gia buổi lễ trao bằng cho khóa sĩ quan ứng viên 139 tại Học viện Hải quân Hàn Quốc ở Changwon, tỉnh Gyeongsang Nam, chính thức hoàn thành 11 tuần huấn luyện.

Khoảnh khắc này ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và mạng xã hội xứ Hàn bởi "thái tử Samsung" vốn ít khi xuất hiện công khai.

Chủ tịch Lee Jae-yong (phải), mẹ ông Lee - bà Hong Ra-hee (trái), đều có mặt để chúc mừng Ji-ho.

Sự xuất hiện của bà Lim Se-ryung, mẹ Ji-ho và vợ cũ Chủ tịch Lee, cũng gây chú ý. Đây là lần hiếm hoi hai bên gia đình cùng dự một sự kiện công khai.

Tại lễ tốt nghiệp, Lee Ji-ho được chọn làm đại diện cho 84 sĩ quan ứng viên, vị trí dành cho học viên có tác phong mẫu mực và năng lực hợp tác tốt.

Sau buổi lễ, loạt ảnh của Ji-ho lan truyền mạnh trên mạng xã hội Hàn Quốc. Người dùng bình luận về phong thái nghiêm túc, dáng vẻ chững chạc của tân sĩ quan.

Sinh năm 2000 tại New York, Lee Ji-ho là con trai cả của Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong và bà Lim Se-ryeung, Phó Chủ tịch Daesang Holdings. Anh có một em gái tên là Lee Won-joo, sinh năm 2004.

Trước khi nhập ngũ, Ji-ho từng mang hai quốc tịch Mỹ - Hàn nhưng đã tự nguyện từ bỏ quốc tịch Mỹ hồi tháng 9 để đủ điều kiện gia nhập Học viện Hải quân Hàn Quốc.

Thay vì thực hiện nghĩa vụ theo diện lính nghĩa vụ thông thường, anh chọn con đường sĩ quan với thời gian phục vụ 39 tháng gồm ba tháng huấn luyện và 36 tháng phục vụ chính thức, dài hơn nhiều so với 18 đến 21 tháng nghĩa vụ tiêu chuẩn.

Truyền thông Hàn Quốc xem lựa chọn này mang tinh thần "noblesse oblige", trách nhiệm của tầng lớp ưu tú. Korea Herald dẫn ý kiến Giáo sư Hwang Yong Sik, Đại học Sejong, nhận định việc người thừa kế phục vụ minh bạch với tư cách sĩ quan giúp xây dựng hình ảnh lãnh đạo và giảm định kiến của công chúng.

Hình ảnh đời thường của Ji-ho. Anh được mô tả là người kín tiếng, hầu như không xuất hiện trước truyền thông từ nhỏ và thông tin cá nhân được gia đình bảo vệ chặt chẽ. Tuổi thơ của anh phần lớn diễn ra tại Mỹ và Hàn Quốc. Sau đó, Ji-ho chuyển sang Canada và châu Âu để học trung học, đại học theo truyền thống của gia tộc Samsung.