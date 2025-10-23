Nữ tỷ phú 55 tuổi gây xôn xao khi công khai yêu trai trẻ kém 30 tuổi

Gần đây, mạng xã hội Trung Quốc và Malaysia đang xôn xao trước đoạn video ghi lại cảnh nữ tỷ phú Yu Wenhong, 55 tuổi, nhà sáng lập Tập đoàn Poppy International tại Hồng Kông (Trong Quốc) tay trong tay dạo phố cùng bạn trai kém 30 tuổi ở trung tâm Kuala Lumpur (Malaysia).

Trong video lan truyền, Yu Wenhong xuất hiện với phong cách trẻ trung, diện quần short và áo ba lỗ, tự tin khoe vóc dáng thon gọn. Cả hai trò chuyện, cười đùa thân mật như một cặp tình nhân mới yêu. Điều khiến cư dân mạng bất ngờ là người đàn ông đi cùng chỉ mới 25 tuổi, tức là kém Yu Wenhong đến 30 tuổi và thậm chí nhiều người còn cho rằng cô còn lớn hơn mẹ của bạn trai 5 tuổi.

Nữ tỷ phú Yu Wenhong công khai hẹn hò bạn trai kém 30 tuổi tại Kuala Lumpur.

Theo Sohu, trả lời trong buổi phát trực tiếp sau đó, Yu Wenhong thừa nhận chính mình là người chủ động theo đuổi mối quan hệ này. Cô tiết lộ đã "cưa đổ" bạn trai trẻ bằng cách liên tục tặng quà đắt tiền trong các buổi livestream, từ đó hai người dần nảy sinh tình cảm. "Tôi thích anh ấy trước, và tôi không ngại thừa nhận điều đó", nữ doanh nhân nói thẳng thắn.

Hành trình từ nghèo khó đến nữ tỷ phú ngành thẩm mỹ

Yu Wenhong sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, nhưng đã tự mình gây dựng cơ nghiệp đồ sộ. Cô hiện sở hữu tài sản ước tính khoảng 4,7 tỷ nhân dân tệ (hơn 16.000 tỷ đồng), và là người sáng lập thương hiệu thẩm mỹ y tế "Yu Poppy", nay đã có mặt tại nhiều quốc gia châu Á.

Không chỉ nổi tiếng với tài năng kinh doanh, Yu Wenhong còn được biết đến bởi cuộc sống xa hoa và phong cách mạnh mẽ. Trong các buổi phát sóng trực tiếp, cô thường tự xưng là "Chủ tịch Yu", gây ấn tượng với hình ảnh quyền lực và tự tin.

Chuyện tình nhiều sóng gió

Nữ tỷ phú Yu Wenhong.

Cuộc đời tình cảm của Yu Wenhong được xem là "chuỗi huyền thoại". Mối quan hệ với bạn trai hiện tại là mối tình công khai thứ 6 của cô. Trước đó, Yu Wenhong đã kết hôn 5 lần, trong đó người chồng thứ 5 là Rolando, một người mẫu châu Âu kém cô 20 tuổi. Hai người ly hôn năm 2024 do cô cho rằng anh ta có "lòng tham vô đáy".

Giờ đây, việc nữ doanh nhân một lần nữa lựa chọn mối tình lệch tuổi dường như hoàn toàn phù hợp với phong cách sống táo bạo mà cô luôn theo đuổi: tự tin, độc lập và không ngại định kiến.

Danh tính bạn trai trẻ vẫn là ẩn số

Thông tin công khai về người đàn ông 25 tuổi này vẫn rất hạn chế. Yu Wenhong chỉ tiết lộ rằng anh là một người nổi tiếng trên mạng và từng làm người mẫu, với ngoại hình "hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn thẩm mỹ" của cô.

Trên mạng xã hội, xuất hiện hai luồng ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng chàng trai trẻ bị hấp dẫn bởi khối tài sản khổng lồ của Yu Wenhong, trong khi những nguồn tin khác lại khẳng định anh thực chất là "thế hệ thứ hai giàu có", sở hữu một công ty niêm yết trên sàn chứng khoán và có tiềm lực tài chính không hề thua kém.

Trước những suy đoán này, Yu Wenhong không phủ nhận cũng không xác nhận. Trong buổi livestream gần đây, cô chỉ nhẹ nhàng nói: "Anh ấy rất tốt bụng và chu đáo với tôi, vậy là đủ".

Dù còn nhiều tranh cãi, câu chuyện tình giữa nữ tỷ phú 55 tuổi và bạn trai 25 tuổi vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Với Yu Wenhong, người phụ nữ từng nhiều lần thách thức giới hạn của tuổi tác và định kiến, tình yêu dường như chỉ là một phần khác trong hành trình sống theo cách riêng của mình.