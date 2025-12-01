Phan Đinh Tùng lần nữa lên tiếng "Đinh" hay "Đình"

Phan Đinh Tùng hay Phan Đình Tùng?

Ca sĩ Phan Đinh Tùng, không phải Phan Đình Tùng

Ca sĩ Phan Đinh Tùng vừa thông báo 3 anh tài Tự Long, Hà Lê và Đỗ Hoàng Hiệp sẽ là khách mời đặc biệt tại "Đinh show", diễn ra vào ngày 26-12 tại Sol 8- Live stage Hà Nội, đánh dấu sinh nhật tuổi 50 của anh.

Trong thư gửi người hâm mộ, Phan Đinh Tùng chia sẻ rằng đã đến lúc anh cần một đêm nhạc "đúng nghĩa đêm nhạc", nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa những điều anh chất chứa và những tình cảm khán giả đã dành cho mình. Đó là cách "Đinh show" ra đời.

Tên gọi "Đinh" mang hai tầng ý nghĩa quan trọng với nam ca sĩ. Trước hết, đây là tên đệm thuộc họ mẹ - người có ảnh hưởng lớn nhất đối với anh trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Đồng thời, đây cũng là phần nghệ danh mà anh muốn một lần nữa khẳng định lại theo cách trân trọng nhất, sau nhiều năm thường xuyên bị gọi nhầm thành "Phan Đình Tùng".

Anh xem đây như một lời tuyên bố nhẹ nhàng nhưng đầy tự hào, rằng "Đinh" là dấu ấn không thể tách rời khỏi con người nghệ sĩ của anh: "Đầu tiên, "Đinh" cũng chính là họ Mẹ, người Mẹ kính yêu và là thần tượng lớn nhất, có sức ảnh hưởng nhất đến cuộc đời của Tùng.

Với Tùng, "Đinh" không chỉ là tên đệm trong nghệ danh mà còn gắn với nhiều câu chuyện "dở khóc dở cười". Bao năm đi hát, đã có rất nhiều khán giả vô tình gọi "Phan Đình Tùng" thay vì "Phan Đinh Tùng". Điều đó khiến Tùng chợt nghĩ - đã đến lúc Tùng nên nói thật rõ ràng, đầy trân trọng - rằng "Đinh" mới thực sự chính là con người nghệ sĩ của Tùng, là dấu ấn, niềm kiêu hãnh, là một phần không thể thiếu trong hành trình nghệ thuật của mình.

Nhưng "Đinh" còn mang một ý nghĩa khác nữa - đó là những gì tốt đẹp nhất, "đinh" nhất mà Tùng cùng các cộng sự gói ghém để mang đến đêm nhạc này. Những ca khúc "đinh" đã đi cùng tuổi trẻ của bao thế hệ. Những sân khấu "đinh" từng khiến Tùng cháy hết mình…"

Phan Đinh Tùng làm hẳn show để khẳng định đúng tên

Ở một góc nhìn khác, "Đinh" cũng là tinh thần chủ đạo của chương trình. Đêm nhạc sẽ quy tụ những gì mà nam ca sĩ cho là "đinh" nhất - từ các ca khúc từng gắn bó với nhiều thế hệ khán giả, những sân khấu từng chứng kiến những khoảnh khắc bùng cháy của anh, cho đến ê-kip quen thuộc đã cùng anh tạo nên nhiều dấu ấn trong thời gian qua.

Phan Đinh Tùng mong muốn gầy dựng thương hiệu Đinh show không chỉ là một buổi diễn, mà còn là cột mốc mở ra những dự án và hành trình mới, hình ảnh mới kể từ sau hành trình của nam ca sĩ tại "Anh trai vượt ngàn chông gai'.

"Đinh show" của Phan Đinh Tùng

Thời điểm cuối tháng 12, trong cái lạnh se se rất đặc trưng của Hà Nội, cũng là điều Phan Đinh Tùng tin rằng sẽ góp phần tạo nên bầu không khí giàu cảm xúc cho chương trình. Anh xem "Đinh show" như một đêm để khán giả và nghệ sĩ được "siết tay nhau, kề bên nhau", cùng để âm nhạc dẫn dắt trở lại những khoảnh khắc đầy hoài niệm của một hành trình hơn 26 năm.