Cuộc sống chật vật của con gái tỷ phú giàu có hàng đầu thế giới

Mặc dù Elon Musk sở hữu khối tài sản khổng lồ khoảng 430 tỷ USD (tương đương 11.180 nghìn tỷ đồng) nhưng Vivian khẳng định bản thân không nhận bất kỳ sự hỗ trợ tài chính nào từ cha.

Vivian (phải) là con cả trong số 14 người con của Elon Musk. Ảnh: NBC News

Trong cuộc trò chuyện mới đây với The Cut, Vivian chia sẻ: “Đa phần mọi người nghĩ tôi là con nhà giàu, luôn có sẵn hàng trăm nghìn USD để tiêu xài. Nhưng sự thật là tôi chỉ xoay xở đủ để trang trải cho cuộc sống cơ bản của mình”.

Hiện tại, Vivian sống cùng 3 người bạn khác trong một căn hộ nhỏ ở Los Angeles, tự lo sinh hoạt phí, tiền học và theo đuổi sự nghiệp riêng.

Mối quan hệ giữa Vivian và Elon Musk đã rạn nứt nhiều năm qua. Tháng 6/2022, cô nộp đơn lên tòa án để đổi tên, tách hoàn toàn khỏi họ Musk và chọn họ Wilson của mẹ ruột.

Trong đơn, Vivian giải thích lý do là vì “không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với cha ruột” và mong muốn được sống đúng với bản dạng giới của mình.

Musk từng công khai chỉ trích quyết định của con. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2022, Musk thừa nhận mối quan hệ với Vivian “đã tan vỡ”, đồng thời ám chỉ rằng “tư tưởng lệch lạc” đã khiến con quyết định chuyển giới và quay lưng với cha.

Chuyện gia đình khiến Vivian trở thành mục tiêu công kích của các nhóm trên mạng xã hội. Ảnh: Teen Vogue

Dù chịu áp lực dư luận và sự xa cách từ gia đình, Vivian vẫn kiên định lựa chọn một cuộc đời tự lập, không muốn bị gắn với danh tiếng hay tài sản của cha.

Cô tập trung theo đuổi niềm đam mê ngôn ngữ và mong muốn trở thành phiên dịch viên. Ngoài ra, Vivian còn thử sức với vai trò người mẫu, từng xuất hiện trên trang bìa Teen Vogue năm 2025, được xem như một biểu tượng của sự can đảm khi sống thật với chính mình.

“Tôi không muốn trở thành một người siêu giàu có. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, được là chính mình, không bị ai kiểm soát", Vivian khẳng định.