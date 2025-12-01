Bà ngoại mong ngóng Brooklyn Beckham về nhà đón Giáng sinh

Hôm 28/11, Victoria chia sẻ trên Instagram video ghi lại khung cảnh trang hoàng lễ Giáng sinh tại nhà mẹ cô. Phía trên lò sưởi, những chiếc tất đỏ giống hệt nhau gây chú ý. Những chiếc tất có tên của Brooklyn, Romeo, Cruz, Harper cùng nhiều anh em họ. Khi chú thích cho video, cựu thành viên Spice Girl viết: "Nhiều cháu quá".

Theo nguồn tin của Mail, vợ chồng David và Victoria Beckham sẽ dành kỳ nghỉ lễ Giáng sinh với các thành viên trong đại gia đình, bao gồm mẹ của Victoria - bà Jackie Adams. Trong khi đó, cậu con trai cả của cặp sao là Brooklyn sẽ cùng vợ anh Nicola Peltz đón Noel tại ngôi nhà ở Los Angeles, Mỹ.

Victoria Beckham chia sẻ hình ảnh chiếc tất thêu tên con trai cả tại nhà mẹ đẻ - bà Jackie.

Bạn bè của gia đình Beckham cho biết Jackie và mẹ của David - bà Sandra đều rất buồn trước sự rạn nứt. Bà Jackie từng dành nhiều thời gian bên Brooklyn từ khi cậu còn là trẻ sơ sinh cho đến những năm tháng chập chững biết đi. Nhiều nguồn tin cho biết Brooklyn luôn rất vui khi thấy bà ngoại và bà nội trong những buổi tụ họp trước đây của gia đình Beckham.

"David và Victoria đang cố gắng vượt qua khi không có Brooklyn bên cạnh. Họ buồn nhưng phải chấp nhận điều đó. Nhưng các bà thì khác, họ rất yêu quý Brooklyn. Anh ấy cũng thực sự ngưỡng mộ và yêu họ rất nhiều. Nhưng giờ họ không còn gặp anh ấy nữa. Họ không còn trẻ nữa và sự thật phũ phàng là không ai biết khi nào sẽ gặp lại Brooklyn. Tình cảnh của Jackie và Sandra khiến mọi người xung quanh cảm thấy sự rạn nứt của gia đình rất đáng thương", nguồn tin thân cận cho biết.

Brooklyn Beckham và bà ngoại - Jackie. Ảnh: Instagram

Nguồn tin nói thêm rằng cả Jackie và Sandra đều "rất ngạc nhiên" khi thấy Brooklyn và vợ Nicola làm mới lời thề đám cưới vào đầu năm nay mà không hề báo cho họ biết.

Con trai cả nhà Becks được cho là đang dành phần lớn thời gian để sáng tạo trên Instagram có 16 triệu người theo dõi. Brooklyn đã vắng mặt trong mọi sự kiện quan trọng của gia đình trong suốt năm qua, bao gồm sinh nhật và lễ phong tước hiệp sĩ của David Beckham.

Nguyên nhân sâu xa của rạn nứt nhà Becks được cho bắt nguồn từ đám cưới đình đám của Brooklyn - Nicola vào năm 2022, khi con dâu không mặc một trong những chiếc váy do mẹ chồng thiết kế. Mọi chuyện sau đó có vẻ đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng mối quan hệ lại trở nên căng thẳng vào đầu năm nay, khi Brooklyn, 26 tuổi, và Nicola, 30 tuổi, không tham dự tiệc sinh nhật lần thứ 50 của David vào tháng 5 cũng như các sự kiện gia đình.

Vợ chồng Brooklyn đã vắng mặt trong hầu hết các sự kiện của gia đình Becks suốt một năm qua.

Hồi tháng 7, Brooklyn và vợ làm mới lời thề đám cưới nhưng không có thành viên nào nhà Becks tham dự. Brooklyn cũng quay lưng, từ chối trả lời câu hỏi về mẹ khi xuất hiện tại sự kiện ẩm thực hồi giữa tháng 10.