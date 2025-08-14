Con trai tỷ phú Mỹ bỏ vợ và 4 con, cặp kè với bảo mẫu 9X

Một trong những gia đình danh giá nhất bang Virginia đang gây xôn xao dư luận nước Mỹ khi thiếu gia mê đồng hồ Rolex và xe đua Peter Goodwin, 40 tuổi, đối đầu vợ Cara Goodwin, nữ bác sĩ tâm lý lâm sàng nổi tiếng cùng tuổi, trong cuộc chiến ly hôn ồn ào.

Theo thông tin đăng ngày 11/8 trên NY Post, Peter - con trai của William Goodwin, doanh nhân từng đồng sở hữu chuỗi AMF Bowling và hàng loạt thương vụ lớn - đã khởi đầu cuộc chiến khi tuyên bố muốn ly hôn vợ trong kỳ nghỉ Giáng sinh cuối năm 2023.

Peter Goodwin bên vợ cũ Cara Goodwin và các con. Ảnh: Instagram

Theo hồ sơ do Cara nộp lên Tòa án quận Albemarle, lúc Peter thông báo muốn chấm dứt hôn nhân, cô đang ngồi đối diện, bế trên tay đứa con gái mới 4 tháng tuổi. Ngay sau đó, anh ta vừa bỏ đi vừa gào thét chửi bới, trước sự chứng kiến của ba đứa con còn lại.

Chỉ 6 ngày sau khi rời khỏi nhà, Peter ngang nhiên cùng tình trẻ Annette Lombard, từng là bảo mẫu cho 4 đứa con, vui vẻ bên nhau tại khách sạn hạng sang Four Seasons ở Surf Club, Surfside, bang Florida.

Vài tháng tiếp theo, cả hai được nhìn thấy quấn lấy nhau ở khắp nơi, từ Jackson Hole, bang Wyoming, cho tới căn nhà tại Palm Beach, Florida, vốn là tài sản chung của vợ chồng Peter.

Lombard, hiện 27 tuổi, bắt đầu làm việc cho nhà Goodwin từ năm 2019, khi cô ta 21 tuổi và là sinh viên đại học Virginia, theo tài liệu tòa án. Từ mùa xuân năm 2020, Lombard sống cùng Peter, Cara và các con trong họ khoảng một năm, hỗ trợ chăm sóc những đứa trẻ trong thời kỳ đại dịch. Cô ta gần gũi, thân thiết với chúng đến mức được xem như là chị gái.

Cũng trong năm đó, Peter tuyển Lombard vào làm việc tại văn phòng mình và sau đó thăng chức cho cô lên phó chủ tịch công ty. Theo hồ sơ tòa án, cuối năm đó, Cara nói cô thấy ngày càng khó chịu trước mức độ gần gũi của chồng với Lombard, nhưng Peter "phớt lờ".

Annette Lombard, tình trẻ và cựu bảo mẫu các con của Peter Goodwin. Ảnh: Facebook

Chưa đầy hai năm sau, vào tháng 8/2023, Cara sinh đứa con thứ tư của họ. Đến tháng 9, Peter bắt đầu bày tỏ mong muốn "được độc lập hơn và dành thời gian xa gia đình để tập trung cho việc chăm sóc bản thân".

Bố của Peter, ông William Goodwin, đã nghỉ hưu sau khi lãnh đạo các quỹ đầu tư CCA Industries và Riverstone Group - tập đoàn sở hữu nhiều tài sản lớn như sân golf nghỉ dưỡng Kiawah Island ở bang Nam Carolina và khách sạn sang trọng Jefferson tại thành phố Richmond, bang Virginia.

Nhiều năm qua, ông thường xuất hiện trên báo chí nhờ các hoạt động thiện nguyện, đóng góp hàng chục triệu USD cho nghiên cứu ung thư và giáo dục. Ông William từng được bổ nhiệm vào hội đồng trường Đại học Virginia (UVA) bởi cựu Thống đốc George Allen và sau đó là cựu Thống đốc Bob McDonnell.

Theo hồ sơ tòa án, Peter Goodwin nộp đơn ly hôn Cara vào tháng 1 năm nay và thừa nhận ngoại tình trước các cáo buộc của vợ. Cặp vợ chồng kết hôn năm 2014, có hai con gái 2 và 9 tuổi, cùng hai con trai 5 và 7 tuổi, và đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân.

Cara, người có 135.000 người theo dõi trên Instagram, hiện yêu cầu chia đôi tài sản chung bao gồm cả phần từ các công ty, trợ cấp nuôi con và 500.000 USD để chi trả phí luật sư và chuyên gia trong quá trình theo đuổi vụ ly hôn.