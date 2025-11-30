Thấy trăn khổng lồ chắn đường, người đàn ông có pha xử lý bất ngờ

Người đàn ông tên Wade Gardner, sống tại khu Rotonda West, hạt Charlotte, bang Florida cho biết với đài WINK News rằng anh bất ngờ phát hiện một con trăn khổng lồ nằm chắn ngang đường đi, khi trở về nhà sau bữa tối. Trước mối nguy hiểm tiềm tàng, Gardner quyết định lái xe về nhà lấy dụng cụ để quay lại xử lý con vật.

"Khi quay lại, tôi không thể liều lĩnh tiếp cận bằng tay không. Con trăn quá lớn và có thể tấn công bất cứ lúc nào", Gardner chia sẻ.

Con trăn khổng lồ bị Wade Gardner và bạn bè chế ngự. (Ảnh: Wade Gardner)

Sau khi phối hợp cùng bạn bè, họ đã thành công trong việc chế ngự con trăn bằng bẫy và rìu. Con trăn sau đó được xác định dài hơn 3,4 mét, với chu vi khoảng 38 cm, vượt mức trung bình của loài này tại Florida. Tuy nhiên, kỷ lục về con trăn Miến Điện dài nhất từng bị bắt tại bang này là cá thể dài khoảng 5,5 mét.

Sự việc một lần nữa làm dấy lên mối lo ngại về tình trạng trăn Miến Điện xâm lấn tại Florida. Đây là loài có nguồn gốc từ Ấn Độ, Trung Quốc, bán đảo Mã Lai và một số đảo ở Đông Ấn, hoàn toàn không thuộc hệ sinh thái tự nhiên của miền Nam nước Mỹ.

Theo Ủy ban Bảo tồn Cá và Động vật hoang dã Florida (FWC), trăn Miến Điện đang lan rộng nhanh chóng ra ngoài phạm vi Everglades, đe dọa nghiêm trọng đến các loài động vật bản địa do khả năng săn mồi mạnh mẽ và sinh sản nhanh.

FWC cho biết, người dân tại Florida được phép "bắt và giết một cách nhân đạo" trăn Miến Điện mà không cần giấy phép, nhằm hạn chế sự bùng phát của loài xâm lấn nguy hiểm này.

Sau khi chế ngự được con vật, Gardner đã liên hệ với FWC để xin hướng dẫn xử lý. Tuy nhiên, anh được thông báo rằng cơ quan này không thể thu gom tất cả các cá thể trăn vì số lượng quá lớn.

"Họ nói rằng số lượng trăn hiện nay quá nhiều và không thể đến xử lý từng trường hợp. Họ bảo tôi có thể chôn hoặc bỏ nó vào thùng rác", Gardner cho biết.

Sau sự việc, Gardner được người dân địa phương đặt cho anh biệt danh "anh chàng rắn", đồng thời tiếp tục làm nổi bật thách thức lớn mà giới chức Florida đang đối mặt trong cuộc chiến kiểm soát loài trăn Miến Điện, một cuộc chiến được cho là gần như không có hồi kết.