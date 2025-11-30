Quen trai Tây U70, mẹ đơn thân chỉ cho hôn sau 5 tháng hẹn hò

Tập mới nhất của “Vợ chồng son” với sự dẫn dắt của MC Hồng Vân – Quốc Thuận đã mang đến câu chuyện hôn nhân đầy duyên nợ giữa Bùi Thị Kim Anh (37 tuổi, TP.HCM) và chồng là Charles Wilson (66 tuổi, người Anh). Cặp đôi yêu nhau 4 năm và đã có 2 năm chung sống, mang đến nhiều bất ngờ và sự ngưỡng mộ cho khán giả.

Charles đã nghỉ hưu và chuyển đến sống tại Việt Nam được 8 năm. Trước đó, ông làm trong ngành dược – chăm sóc sức khỏe, phụ trách marketing cho nhiều tập đoàn lớn.

Cơ duyên gặp gỡ đến từ giai đoạn chung cư bị phong tỏa 8 tháng vì COVID-19. Charles lo lắng “xuống phong độ” nên nhờ nữ huấn luyện viên thể hình – cũng là bạn của Kim Anh – sang nhà dạy tập. Từ những buổi tập ấy, ông vô tình gặp Kim Anh. Ấn tượng đầu tiên của chị chỉ là một người đàn ông ngoại quốc hay cười, thân thiện.

Đối với mẹ của Kim Anh, Charles lại… rất nổi bật. Ông thường mang hoa, trứng, đồ ăn sang tặng hai mẹ con. Chị Kim Anh từng đùa “tưởng ông thích mẹ mình”, nhưng mẹ chị lại chắc chắn “ông này thích con”.

Bước ngoặt đến khi chị nhận ra Charles là người nghiêm túc, vui tính và đặc biệt coi trọng gia đình.

Kim Anh từng ly hôn và có con trai 14 tuổi với chồng cũ người Malaysia. Trải qua đổ vỡ, chị thận trọng hơn: “5 tháng quen nhau tôi mới cho anh ấy hôn, và tôi xác định không quan hệ trước hôn nhân”.

Ngay từ đầu, chị thẳng thắn hỏi: ông đã từng kết hôn chưa, có con không, tài chính thế nào, định hướng tương lai ra sao. Charles trả lời ông độc thân, chưa từng cưới ai và “đã đi tìm em cả cuộc đời”.

Trong chương trình, Kim Anh chia sẻ từng nhận được tin nhắn từ một cô gái nói Charles hay rủ qua nhà trước khi công khai yêu nhau. Điều này khiến chị nghi ngờ ông đào hoa. Đối diện câu hỏi, ông khẳng định đó chỉ là “chuyện cũ” và hiện tại ông muốn khép lại để đến với chị.

Một lý do quan trọng khiến Kim Anh mở lòng là cách Charles đối xử với con trai riêng của chị. Ông chủ động xin đưa đón bé đi học mỗi ngày, dù phải chạy 40 phút giữa giờ cao điểm. Ông trò chuyện, dạy dỗ như cha ruột, trở thành điểm tựa vững chãi cho hai mẹ con.

Khi chị mở clinic, Charles là người lên ý tưởng thiết kế, giám sát từng chi tiết. Thỉnh thoảng vì quá cầu toàn mà căng thẳng, nhưng Kim Anh hiểu đó là mong muốn hoàn thiện, không phải thiếu tôn trọng vợ.

Về tài chính, Charles còn mua bất động sản tại Đà Nẵng và để vợ đứng tên nhằm thể hiện niềm tin tuyệt đối.

“Tật xấu” của Charles khiến ai cũng bật cười: nghiện mua sắm online, đặc biệt là giày và quần áo. Kim Anh thì trái ngược, luôn nhắc chồng “cái này không cần đâu”. Sự khác biệt giúp họ cân bằng nhau trong chi tiêu.

Điểm thú vị là Charles hầu như không ghen. Ông thoải mái để vợ đi chơi cùng bạn, thậm chí còn trêu: “Đi club thì cứ 3 giờ sáng về cho vui”. Ông tin rằng sau quãng thời gian dài xây dựng niềm tin, vợ sẽ không vì một đêm vui mà đánh mất gia đình.

Dù đã thắt ống dẫn tinh, Charles vẫn bày tỏ mong muốn có con chung với Kim Anh – một mong ước khiến khán giả càng thêm xúc động.