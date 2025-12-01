Taylor Swift chuẩn bị làm tiệc độc thân xa hoa khắp thế giới

Theo nguồn tin của US Sun, Taylor Swift và dàn phù dâu toàn sao đã lên kế hoạch có "ít nhất từ ba đến bốn chuyến đi chơi kiểu tiệc độc thân". Những chuyến du lịch dành riêng cho hội bạn gái sẽ diễn ra trong vài tháng tới.

Taylor Swift đi ăn cùng hội bạn thân, bao gồm Selena Gomez, Brittany Mahomes (hàng dưới), Gigi Hadid và Sophie Turner (phía sau). Ảnh: The Sun

Một số địa điểm được lựa chọn nằm trong danh sách Taylor yêu thích, gồm Nashville (Tennessee), New York, Italy và Bahamas.

"Mục tiêu của Taylor và nhóm bạn là tận hưởng niềm vui, dành thời gian bên nhau vào những dịp cuối tuần, vừa thư giãn vừa kết hợp bàn kế hoạch đám cưới tại những nơi có khung cảnh tuyệt đẹp", nguồn tin cho biết.

Tháng trước, trang báo đưa tin hai người bạn nổi tiếng của Taylor là siêu mẫu Gigi Hadid và diễn viên Selena Gomez sẽ đảm nhận vai trò phù dâu. Selena - người vừa kết hôn hồi tháng 9 - được cho là đã nhiệt tình chia sẻ nhiều kinh nghiệm tổ chức đám cưới với Taylor. Ngoài ra, mẹ Taylor, mẹ Travis cùng nhiều người bạn thân cũng tham gia đóng góp ý tưởng. "Không khí chuẩn bị rất vui vẻ, ai cũng háo hức", người trong cuộc kể.

Taylor Swift và Travis Kelce. Ảnh: Instagram

Nguồn tin tiết lộ giọng ca Cruel Summer sẽ kết hôn với ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce vào năm sau tại dinh thự 32 triệu USD của cô ở Rhode Island. Cô đã chi khoảng 1,2 triệu USD (hơn 30 tỷ đồng) để cải tạo cảnh quan, bao gồm trồng mới các vườn hoa và tăng cường an ninh nhằm đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối.

"Taylor muốn toàn bộ không gian tràn ngập hoa, với lan trắng, tím, hồng; cẩm tú cầu xanh, trắng, hồng và mẫu đơn sắc hồng, trắng, đỏ. Cô cũng muốn phủ kín khuôn viên bằng nhiều bụi hoa để biến ước mơ thuở thiếu nữ là kết hôn giữa biển hoa thành hiện thực", nguồn tin cho biết.

Travis Kelce cầu hôn Taylor Swift hồi tháng 8 trong khu vườn phủ đầy hoa hồng tại biệt thự của anh. Cả hai đều 35 tuổi và đã hẹn hò được hai năm.