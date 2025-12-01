TikToker triệu view “gây sốt” khi đi hẹn hò tìm bạn trai

Tập 1.160 của chương trình Bạn muốn hẹn hò bất ngờ “phủ sóng” mạng xã hội khi có sự xuất hiện của Lê Đặng Vũ Thụy – nữ TikToker sở hữu 2,6 triệu người theo dõi và hơn 110 triệu lượt thích. Lê Thụy (25 tuổi, TP.HCM), hiện sinh sống và học tập tại Nhật Bản, được ghép đôi cùng Nguyễn Quang Lợi (36 tuổi, Lâm Đồng), kỹ sư thiết kế – thi công nội thất tại TP.HCM.

Ngay từ phần giới thiệu, Lê Thụy mang đến năng lượng trẻ trung, hoạt bát khiến không khí trường quay trở nên sôi nổi. Cô tự nhận mình là người năng động, ham học, đôi khi bốc đồng và sống khá tự do. Dù đang ở Nhật, cô cho biết tương lai sẽ về Việt Nam sinh sống.

Chia sẻ về chuyện tình cảm, TikToker 2k khiến mọi người bất ngờ khi tiết lộ chưa từng có một mối tình chính thức. Cô hài hước kể: “Đường tình của tôi chưa bao giờ lận đận vì… chưa từng có mối nào. Tôi cũng không biết thất tình là gì. Có người đến tìm hiểu nhưng được vài ngày là… mất hút, chắc không có duyên cũng chẳng có nợ.”

Khi MC Quyền Linh hỏi thời điểm có thể kết hôn, Lê Thụy lập tức quay sang hỏi bạn trai. Quang Lợi đáp ngay: “Càng nhanh càng tốt”. Tuy nhiên, cô chia sẻ bản thân còn đang học ở Nhật, nên nếu hợp nhau thì ít nhất một năm nữa mới có thể tính chuyện kết hôn.

Ở phía đàng trai, Quang Lợi gây thiện cảm với vẻ hiền lành, chững chạc. Anh cho biết bản thân không hút thuốc, hạn chế bia rượu. Trước khi đến chương trình, anh từng trải qua bốn mối tình, trong đó có mối tình 6 năm suýt đi đến hôn nhân nhưng tan vỡ vì áp lực kinh tế và thiếu sự quan tâm.

Nói về mẫu bạn gái lý tưởng, Quang Lợi mong muốn một cô gái cá tính, hiện đại, hướng ngoại, dễ thương và biết cảm thông. Trong khi đó, Lê Thụy lại tìm người đàn ông trầm tính, đủ bản lĩnh để “kéo cô về đất” mỗi khi quá bộc phát.

Mở rào gặp gỡ, Lê Thụy lập tức thốt lên đúng gu của mình. Cách nói chuyện tự nhiên, duyên dáng của cô giúp Quang Lợi thoải mái hơn hẳn. Khi biết bạn trai chưa từng đến Nhật, cô mạnh dạn nói: “Để em dắt anh đi”, khiến trường quay bật cười thích thú.

Dù vừa bay từ Nhật về và sẽ quay lại ngay sau chương trình để kịp lịch học, Lê Thụy khẳng định cô nghiêm túc với chuyện tình cảm. Cô thừa nhận mình nóng tính và muốn được người yêu nhường nhịn. Quang Lợi liền đáp: “Anh biết lắng nghe và sẵn sàng nhường bạn gái. Anh rất ấn tượng và thích em — em đúng gu anh.”

Sau màn giao lưu và những chia sẻ chân thành, cả hai cùng đặt tay lên nút bấm. Quang Lợi không chần chừ, còn Lê Thụy cũng nhanh chóng đưa ra quyết định đồng ý. Cặp đôi chính thức thành đôi trong sự cổ vũ của khán giả.

Khoảnh khắc Quang Lợi dành tặng Lê Thụy nụ hôn đầu đời khiến cả trường quay vỡ òa. Nữ TikToker hào hứng khoe ngay với mẹ ngồi dưới sân khấu, kết lại buổi hẹn hò đầy cảm xúc và tràn ngập tiếng cười.