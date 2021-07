Ông bố bế 3 con gái cùng lúc, dân tình phát sốt vì quá dễ thương nhưng chỉ ngay chi tiết nguy hiểm

Thứ Sáu, ngày 02/07/2021 12:00 PM (GMT+7)

Nhìn hình ảnh ông bố bế 3 con gái đi cầu thang cuốn, dân mạng không khỏi ghen tị vì quá mức ngọt ngào nhưng nhanh chóng phát hiện mối nguy hiểm tiềm ẩn.

Ông bố bế 3 cô con gái sinh ba trên tay tạo nên hình ảnh ngọt ngào khiến ai nấy ngưỡng mộ và không khỏi ghen tị.

Đoạn video dễ thương của một gia đình nhỏ mới đây lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Được biết, đoạn video được chính người mẹ quay lại và đăng tải vào ngày 27/6 vừa qua.

Trang 163 cho biết, gia đình nhỏ hạnh phúc với 3 cô con gái sinh ba này hiện đang sinh sống ở Thường Châu (Giang Tô, Trung Quốc). Các cô con gái năm nay mới 3 – 4 tuổi.

Theo lời kể của người mẹ họ Ngô, hôm đó, cả nhà chị đến một trung tâm mua sắm để vui chơi. Khi cả gia đình đi cầu thang cuốn để xuống phía dưới, một cô con gái bỗng đòi bố bế. Hai cô con gái còn lại thấy vậy cũng nằng nặc đòi bế.

Ông bố không biết làm thế nào, cuối cùng đành phải hai tay bế cả 3 cô con gái nhỏ. Nhìn hình ảnh quá mức ngọt ngào của 4 bố con, chị Ngô không khỏi mỉm cười hành phúc. Ông bố và 3 cô con gái ghép lại nhìn không khác nào một “cây cổ thụ”, tượng trưng cho tình cảm gia đình gắn bó và vững chãi.

Đoạn video sau khi được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ, xen chút ghen tị trước gia đình nhỏ hạnh phúc của chị Ngô.

"Thật nể người đàn ông này quá. Anh ta có thể bế được cả 3 cô con gái mà trông vẫn hạnh phúc thế kia", một cư dân mạng để lại bình luận.

Một người khác viết: "Đúng là một bờ vai vững chãi. Tôi cảm thấy ghen tị rồi đây".

Tuy nhiên, một số cư dân mạng có con nhỏ lại nhanh chóng chỉ ra mối nguy hiểm tiềm ẩn. Cụ thể, ông bố bé cả 3 cô con gái trên tay và đang đứng rất sát lan can. Trong trường hợp này, chỉ cần một trong ba cô bé có hành động bất ngờ, vùng vẫy hoặc phấn khích, tai nạn có thể sẽ xảy ra ngay lập tức. Nếu đứa trẻ không may bị ngã khỏi lan can hoặc vô tình kẹt một phần cơ thể thì hậu quả thật khó lường.

"Dễ thương thật đấy nhưng quá nguy hiểm. Hy vọng không có bố mẹ nào bắt chước và phải chú ý khi cho trẻ đi thang cuốn", một dân mạng đưa ra lời khuyên.

Trong những năm gần đây, nhiều vụ trẻ em gặp tai nạn khi đi thang cuốn đã xảy ra. Nguyên nhân xuất phát từ sự bất cẩn, chủ quan, thiếu ý thức quan sát của cha mẹ trong quá trình sử dụng thang cuốn.

Để bảo đảm an toàn cho con trẻ khi sử dụng thang cuốn, cha mẹ nên chú ý đến những việc sau:

- Đối với trẻ nhỏ dưới 6 tuổi, cha mẹ tốt nhất nên bế trẻ trên tay hoặc giữ trẻ khi sử dụng thang cuốn. Đối với trẻ lớn, cha mẹ nên để trẻ đứng giữa thang cuốn và nắm tay người đi cùng.

- Luôn chú ý quan sát trẻ, không để các con ngồi trên bậc thang cuốn vì dễ gây tai nạn.

- Kiểm tra lại quần áo, dây giày và cất gọn những thứ đồ luộm thuộm, đảm bảo không có bất cứ vật dụng nào dễ kẹt vào thang cuốn.

- Nếu trẻ không may gặp tai nạn, cha mẹ hoặc người lớn đi cũng cần hô to, nhờ người gần nhất báo với bảo vệ tòa nhà để dừng thang kịp thời và có biện pháp ứng cứu kịp thời.

