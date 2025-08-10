Vợ suy sụp phát hiện chồng phản bội khi đi làm xa

Cặp đôi Văn Hới – Ngọc Minh chia sẻ câu chuyện tình đầy thử thách.

Tập 6 chương trình "Thuận vợ thuận chồng" khắc họa câu chuyện đầy thử thách của cặp đôi Văn Hới – Ngọc Minh. Không cưới hỏi, không ràng buộc, họ bắt đầu cuộc sống chung chỉ với một niềm tin giản dị: có thể đi cùng nhau.

Gặp nhau khi đang làm công nhân, Ngọc Minh từng không có cảm tình với Văn Hới. Tuy nhiên, sự kiên trì của anh đã khiến chị dần xiêu lòng. “Anh chẳng có gì trong tay, chỉ một chiếc xe máy. Không hiểu sao tôi lại đồng ý theo anh về quê sống chung”, chị kể.

Cuộc sống vợ chồng khởi đầu bằng khó khăn vì Văn Hới làm thợ hồ, thu nhập bấp bênh. Khi con thứ hai chào đời, anh quyết định học nghề điện lạnh và cơ khí, dẫn đến gần 10 năm đi làm xa. “Một năm chỉ về 2–3 lần, mỗi lần 3–4 ngày rồi lại đi tiếp”, anh chia sẻ.

Ở quê nhà, Ngọc Minh một mình chăm con, vẫn tin tưởng tuyệt đối vào chồng. Dù bị hỏi han, nghi ngờ từ người thân, chị vẫn lựa chọn ở lại vì lo chi phí, con nhỏ và tin chồng sẽ giữ lòng chung thủy.

Nhưng khoảng cách dài ngày và những thay đổi nhỏ trong hành vi của chồng khiến chị bắt đầu nghi ngờ. “Anh về nhà khác hẳn, hay lén lút. Tôi hỏi thì bị nói ghen tuông vô cớ. Sau cùng, tôi phát hiện anh chuẩn bị ba lô lén giấu trong tủ. Tôi không chịu được nữa, lấy ra ném và nói nếu muốn đi thì cứ đi”, chị kể lại.

Về phía Văn Hới, anh thừa nhận môi trường làm việc đầy cám dỗ, nhưng chưa từng muốn bỏ gia đình. Sau trận cãi vã lớn, hai người gần như ly thân hơn một năm. Anh bắt đầu thay đổi: chủ động gọi điện nhiều hơn, thường xuyên hỏi thăm vợ con. “Tôi biết mình có lỗi và tôi vẫn tin mình có thể quay đầu, vì tin vào sự bao dung của vợ”, anh nói.

Dù cố sống cho hiện tại, Ngọc Minh thừa nhận những tổn thương cũ vẫn còn đó. “Nhiều khi giận quá, tôi nói lời khó nghe. Không phải muốn làm anh tổn thương, mà do uất ức chất chứa lâu ngày”, chị chia sẻ.

Trước đây, Văn Hới hiếm khi gọi về, mỗi tháng chỉ vài cuộc, lấy lý do “gọi nhiều tốn tiền”. Nhưng sau xung đột, khi được vợ đồng ý cho ra Hà Nội làm việc, anh gọi điện đều đặn mỗi ngày – sáng, trưa, tối. Điều đó khiến Ngọc Minh cảm nhận được sự thay đổi thật sự.

Ngọc Minh cho biết chồng là người ít nói, bộc trực, dễ nóng nảy nhưng chị hiểu anh luôn âm thầm lo cho gia đình.